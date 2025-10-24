तमिलनाडू में शुरू होगा SIR? चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया
चुनाव आयोग ने बताया कि, तमिलनाडु में अगले सप्ताह से विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा.
Published : October 24, 2025 at 5:07 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 5:14 PM IST
चेन्नई: चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया है कि तमिलनाडु सहित जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा. यह जानकारी चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की बेंच के समक्ष दी गई. इसका उद्देश्य राज्य में होने वाली आगामी चुनाव को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण कराना है.
तमिलनाडु में एसआईआर
पूर्व एआईएडीएमके विधायक सत्यनारायण ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि डीएमके सदस्य चेन्नई के त्यागराय नगर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र अधिकारी हैं और उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में वोट हासिल करने के लिए 13 हजार एआईएडीएमके समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं.
याचिका में कहा गया है कि, त्यागराय नगर निर्वाचन क्षेत्र में 1998 में जहां 2 लाख 8 हज़ार 349 मतदाता थे, वहीं 30 साल बाद 2021 में मतदाताओं की संख्या में केवल 36 हजार 656 की वृद्धि हुई है. जनसंख्या और मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर है. इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र के 13 हजार AIADMK समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, लेकिन मृतकों के नाम नहीं हटाए गए हैं.
याचिका में कहा गया कि, त्यागराय नगर निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता पंजीकरण और नाम हटाए जाने की घटनाओं के कारण, चुनाव आयोग को कई याचिकाएं भेजकर उन्हें सत्यापित और सही करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसलिए, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस संबंध में तमिल में उपलब्ध दस्तावेजों का अनुवाद करके उन्हें दाखिल करने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी जाए.
जवाब में, चुनाव आयोग ने कहा कि तमिलनाडु सहित देश भर में चुनाव वाले राज्यों, जैसे बिहार, में अगले सप्ताह विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू होने वाला है. उस समय, यह सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार किया जाएगा.
याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए, जजों ने चुनाव आयोग को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश की प्रतियां दाखिल करने का आदेश दिया.
