उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की आहट, जमीनी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच सकती है चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 3:46 PM IST
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ 20 नवंबर के बाद चुनाव वाले विभिन्न राज्यों का दौरा कर सकती है. इस पूर्ण पीठ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी शामिल होंगे.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं. 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को, 120 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा का 16 मार्च को, 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा का 14 मार्च को, 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा का 28 मार्च को और 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो जाएगा.
इन पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इन राज्यों में चुनाव तय समय के अनुसार ही होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि पूर्ण पीठ (full bench) के दौरे से पहले, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इन सभी राज्यों का दौरा करेगा.
सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उप चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं, अब तक उत्तराखंड और मणिपुर का दौरा कर चुका है. यह प्रतिनिधिमंडल 12 से 13 अक्टूबर तक उत्तराखंड और 22 से 23 अक्टूबर तक मणिपुर के दौरे पर था. आज से यह प्रतिनिधिमंडल पंजाब के दो दिवसीय दौरे पर है.
उत्तर प्रदेश और गोवा के दौरों के बारे में उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के नवंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश और दिवाली के बाद गोवा जाने की संभावना है. इस दौरे के दौरान निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारियों (DM), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें इस संबंध में जानकारी देंगे.
इसके अलावा चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल चुनाव वाले सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ भी एक अलग बैठक करेगा. सीईओ उन्हें प्रस्तुति के जरिए चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे.
उन्होंने बताया कि चुनाव वाले हर राज्य के दौरे के बाद चुनाव आयोग का वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल आयोग को एक रिपोर्ट सौंपेगा. इसके बाद, उसी के अनुसार आयोग की पूर्ण पीठ (full bench) इन राज्यों का दौरा करेगी. संभावना है कि आयोग की पूर्ण पीठ 20 नवंबर के बाद इन राज्यों का दौरा शुरू करेगी." अपने दौरे के दौरान, पूर्ण पीठ सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठकें करेगी और चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी.
गौरतलब है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) की घोषणा की है. इसमें चुनाव वाले ये पांच राज्य भी शामिल हैं. यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'INDIA' गठबंधन कथित "वोट चोरी" को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है.
चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्थापन 2 नवंबर तक पूरा किया जाना चाहिए, जबकि एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर को होना चाहिए.
दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होगी और 11 दिसंबर को समाप्त होगी. दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक कर दिया जाएगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी को होगा. सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग (ECI) का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना है.
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