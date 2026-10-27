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उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की आहट, जमीनी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच सकती है चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ 20 नवंबर के बाद चुनाव वाले विभिन्न राज्यों का दौरा कर सकती है. इस पूर्ण पीठ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी शामिल होंगे.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं. 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को, 120 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा का 16 मार्च को, 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा का 14 मार्च को, 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा का 28 मार्च को और 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो जाएगा.

इन पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इन राज्यों में चुनाव तय समय के अनुसार ही होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि पूर्ण पीठ (full bench) के दौरे से पहले, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इन सभी राज्यों का दौरा करेगा. सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उप चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं, अब तक उत्तराखंड और मणिपुर का दौरा कर चुका है. यह प्रतिनिधिमंडल 12 से 13 अक्टूबर तक उत्तराखंड और 22 से 23 अक्टूबर तक मणिपुर के दौरे पर था. आज से यह प्रतिनिधिमंडल पंजाब के दो दिवसीय दौरे पर है. उत्तर प्रदेश और गोवा के दौरों के बारे में उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के नवंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश और दिवाली के बाद गोवा जाने की संभावना है. इस दौरे के दौरान निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारियों (DM), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें इस संबंध में जानकारी देंगे. इसके अलावा चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल चुनाव वाले सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ भी एक अलग बैठक करेगा. सीईओ उन्हें प्रस्तुति के जरिए चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे.