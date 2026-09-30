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चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और मेघालय में SIR की समय सीमा बढ़ाई

(बाएं से) सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी ( IANS )

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को आंध्र प्रदेश और मेघालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय सीमा बढ़ा दी है. यह निर्णय मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार सहित चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने यहां अपने मुख्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान लिया.

आज शाम जारी एक विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने कहा, "भारतीय चुनाव आयोग की एक बैठक आज शाम 4.30 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में आयोजित की गई. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी ने भाग लिया." बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश और मेघालय में एसआईआर का विस्तार करने का निर्णय लिया गया. चुनाव आयोग द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में दावों और आपत्तियों का नोटिस चरण, निपटान 31 जुलाई से लेकर 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा. अंतिम मतदाता सूची 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी. इसी तरह, मेघालय में, चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 26 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी.