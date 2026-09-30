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चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और मेघालय में SIR की समय सीमा बढ़ाई

वर्तमान में एसआईआर का तीसरा चरण 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है.

Election Commission extends deadline for SIR in Andhra Pradesh, Meghalaya
(बाएं से) सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 8:45 PM IST

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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को आंध्र प्रदेश और मेघालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय सीमा बढ़ा दी है. यह निर्णय मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार सहित चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने यहां अपने मुख्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान लिया.

आज शाम जारी एक विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने कहा, "भारतीय चुनाव आयोग की एक बैठक आज शाम 4.30 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में आयोजित की गई. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी ने भाग लिया." बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश और मेघालय में एसआईआर का विस्तार करने का निर्णय लिया गया.

चुनाव आयोग द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में दावों और आपत्तियों का नोटिस चरण, निपटान 31 जुलाई से लेकर 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा. अंतिम मतदाता सूची 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी. इसी तरह, मेघालय में, चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 26 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी.

वर्तमान में एसआईआर का तीसरा चरण 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, नागालैंड, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय और महाराष्ट्र शामिल हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, एसआईआर अभ्यास का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करके और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करके मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है.

एसआईआर की कवायद से निपटने के तरीके को लेकर उठ रहे सवालों के बीच निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि अब लोगों को एसआईआर प्रपत्र में विसंगतियों के संबंध में चुनाव अधिकारियों के समक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होना होगा. इसके अलावा जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां नए मतदाताओं के लिए ऑनलाइन प्रपत्र-6 में पिछली मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय दर्ज उनके माता-पिता के विवरण से संबंधित घोषणा की मांग नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग विवाद: सुप्रीम कोर्ट CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार

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