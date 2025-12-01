ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की समय सीमा 7 दिन क्यों बढ़ाई, जानें

30 नवंबर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वोटर लिस्ट के SIR के लिए फॉर्म जमा करने के लिए लाइन में लगे लोग ( ANI )

एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ को जरूरी भूमिका बीएलओ स्थानीय सरकारी या अर्ध-सरकारी अधिकारी होते हैं, जो स्थानीय मतदाताओं से परिचित होते हैं और आमतौर पर उसी मतदान क्षेत्र के वोटर होते हैं. वे अपनी स्थानीय विशेषज्ञता का उपयोग करके मतदाता सूची को अपडेट करने में सहायता करते हैं. वे जमीनी स्तर पर चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, मतदाता सूची के संशोधन प्रक्रिया में जरूरी भूमिका निभाते हैं और अपने निर्दिष्ट मतदान क्षेत्र के लिए मतदाता सूची से जुड़ी सटीक फील्ड जानकारी इकट्ठा करते हैं.

एसआईआर के दूसरे चरण को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने के चुनाव आयोग के फैसले का जिक्र करते हुए, ECI के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि यह विस्तार इसलिए दिया गया है ताकि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं का विवरण साझा कर सकें.

चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पर जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार 30 नवंबर तक 50,79,36,071 गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं. 4 नवंबर से 30 नवंबर तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमा किए गए गणना फॉर्म की कुल संख्या 42,96,99,385 है. डिजिटल किए गए गणना फॉर्मों के कुल आंकड़ों में वे मतदाता शामिल हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत पाए गए हैं या जिनका नाम एक से ज्यादा बार वोटर लिस्ट में दर्ज है.

चुनाव आयोग के अनुसार, लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करने वाली एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र लोगों के नाम हटाना है.

एसआईआर के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप शामिल हैं. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय सीमा में विस्तार किया. चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के उद्देश्य से चल रही कवायद में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया.

बूथ लेवल एजेंट को राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियमों के हिसाब से वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी उन पर होती है.

हाल ही में, चुनाव आयोग ने बीएलए की नियुक्ति के मानदंडों में बदलाव किया है. नए मानदंडों के अनुसार, अगर किसी राजनीतिक दल को किसी विशेष बूथ पर मतदाताओं में से बीएलए नियुक्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो अब उसे इस भूमिका को पूरा करने के लिए उसी विधानसभा क्षेत्र के भीतर एक अलग बूथ से मतदाता को नामित करने की अनुमति है. पहले, केवल उस विशिष्ट बूथ का एक मतदाता ही बीएलए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र था.

BLAs के साथ डेटा शेयर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया...

एसआईआर के दूसरे चरण में 5.32 लाख से ज्यादा BLOs और 12.43 लाख से ज्यादा BLAs लगे हुए हैं. चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया, "ड्राफ्ट मतदाता सूची से पहले BLOs द्वारा अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत और डुप्लीकेट लोगों की जानकारी BLAs के साथ शेयर करने के लिए एक और हफ्ते का समय दिया जा रहा है. यह पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है."

इस सवाल के जवाब में कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR अभ्यास में, मसौदा मतदाता सूची पब्लिश होने से पहले या बाद में इसे BLAs के साथ शेयर किया गया था, उन्होंने कहा, "इसे गिनती के चरण के दौरान ही शेयर किया गया था. इसे मसौदा मतदाता सूची के पब्लिश होने से कुछ दिन पहले शेयर किया गया था."

12 राज्यों और केंद् रशासित प्रदेशों में एसआईआर की समय सीमा का विस्तार करने के चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे क्यों बढ़ाया है. उन्होंने बिहार में (एसआईआर के पहले चरण के दौरान) विस्तार नहीं किया. लेकिन, यहां वे ऐसा कर रहे हैं. कोई नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि SIR चुनाव से ठीक पहले नहीं किया जा सकता. आचार्य ने कहा, "कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, जैसे केरल, बंगाल और तमिलनाडु. इस तरह का SIR तभी किया जा सकता है जब चुनाव न हों. SIR के लिए समय चाहिए. सभी चीजें बिना प्लान के की जाती हैं."

एसआईआर पर चुनाव आयोग द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर के बजाय अब 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी. इसी तरह अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी के बजाय अब 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी.

