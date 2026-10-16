चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की पवित्रता 'नष्ट' कर दी: पवन खेड़ा
कांग्रेस नेता ने कहा कि जब भी विपक्ष सड़कों पर उतरता है और कोई आंदोलन होता है, तो सत्ता में बदलाव होता है. संतू दास की रिपोर्ट...
Published : October 16, 2026 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में फोटो मतदाता सूचियों के 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (SSR) की घोषणा के एक दिन बाद, कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की पवित्रता को नष्ट कर दिया है.
'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन के विरोध-प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने की मांग कर रही कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा से सवाल किया कि वह ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के बजाय उनका "बचाव" क्यों कर रही है.
यहां पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद पवन खेड़ा ने मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा, "ये दाग बहुत गहरे हैं."
इन्हें इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकेगा. ये खून के दाग हैं. भले ही खून के ये दाग समय के साथ मिट जाएं, लेकिन लोगों के जहन में इनकी याद बनी रहेगी. लोग यह नहीं भूल सकते कि यहां खून के दाग हैं.
बदनाम और बदहवास गृह मंत्री का एक और झूठ बेनकाब हो गया। जिन घुसपैठियों का रोना रो-रोकर SIR को सही ठहराया, आज उन्हीं घुसपैठियों के आँकड़े माँग लिए जाने पर इनको साँप सूँघ जाता है। हक़ीक़त तो ये है कि घुसपैठिए तो बहाना हैं, वोट चोरी असली निशाना है!— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 16, 2026
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र के खून-खराबे से कम नहीं है. कितने बेचारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है? पिछले एक साल में, आपने इस देश में लोकतंत्र की हालत खराब कर दी है और पूरी चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया है."
भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, "कभी मतदाता सूचियों की एक पवित्रता हुआ करती थी. मतदाता सूचियों की अपनी एक पवित्रता थी. उस पवित्रता को नष्ट कर दिया गया. उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार अब कोई मायने नहीं रखते. वे जा चुके हैं. अब मुद्दा सत्ता परिवर्तन का है."
Rajnath ji is surprised that the opposition seeks a regime change. But that’s what oppositions all over the world seek. That’s what the BJP sought to do before 2014. It is the obvious part of democratic process. The job of the opposition, in the words of Shri Pranab Mukherji, is to expose, oppose and if possible, depose. Did Rajnath ji expect the opposition to start a Bhakti Movement for Modi?— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 16, 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि कांग्रेस और उसके सहयोगी 'सत्ता परिवर्तन' कराने की कोशिश कर रहे हैं, खेड़ा ने कहा, "जब भी विपक्ष सड़कों पर उतरता है और कोई आंदोलन होता है, तो सत्ता परिवर्तन होता है. विपक्ष का मकसद चुनाव के जरिए सत्ता बदलना है. इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? यह लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है."
एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण के सरकार बदलने वाले बयान पर एक सवाल के जवाब में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "जब प्रशांत भूषण ने 'सत्ता परिवर्तन' की बात कही, तो वे अचानक दुश्मन बन गए. लेकिन 2013 में, जब वे (कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की) सत्ता बदलने की मांग कर रहे थे, तब वे दोस्त थे."
एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा, "हमें बांग्लादेश या किसी अन्य देश की ओर देखने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सैकड़ों-सैकड़ों महान हस्तियां दी हैं. देश के हर गांव में, स्वतंत्रता संग्राम के जरिए, कांग्रेस पार्टी ने आपको नायक और महान हस्तियां दी हैं."
हमने एक अभियान चलाया है 'वोट चोर- गद्दी छोड़'। पूरा देश भी यह खुलकर बोल रहा है। हमें इस 'वोट चोर' सरकार को हराना है, सिस्टम को बदलना है। चुनाव के जरिए regime बदलना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन राजनाथ सिंह और BJP के नेता इससे नाराज हैं, क्योंकि इन्हें लोकतंत्र की आदत नहीं रही। सच्चाई ये है कि जब BJP को लोकतंत्र में सवाल झेलने होते हैं, तो यही लोकतंत्र उन्हें देशद्रोह लगने लगता है। : AICC मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष @Pawankhera जी 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 16, 2026
खेड़ा ने कहा, "जाहिर है, आरएसएस को ही प्रतीकों को उधार लेने की जरूरत पड़ती है, किसी और को कहीं से भी कोई प्रतीक उधार लेने की जरूरत नहीं है. हम अपने खुद के इतिहास से प्रेरित हैं. हम अपनी खुद की विरासत से प्रेरित हैं. हम अपने खुद के प्रतीकों से प्रेरित हैं."
राष्ट्रीय राजधानी में सीजेपी के तिरंगा मार्च पर उन्होंने कहा, "हम हर उस संगठन के साथ हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है."
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