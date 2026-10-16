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चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की पवित्रता 'नष्ट' कर दी: पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में फोटो मतदाता सूचियों के 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (SSR) की घोषणा के एक दिन बाद, कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की पवित्रता को नष्ट कर दिया है.

'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन के विरोध-प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने की मांग कर रही कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा से सवाल किया कि वह ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के बजाय उनका "बचाव" क्यों कर रही है.

यहां पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद पवन खेड़ा ने मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा, "ये दाग बहुत गहरे हैं." इन्हें इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकेगा. ये खून के दाग हैं. भले ही खून के ये दाग समय के साथ मिट जाएं, लेकिन लोगों के जहन में इनकी याद बनी रहेगी. लोग यह नहीं भूल सकते कि यहां खून के दाग हैं. एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र के खून-खराबे से कम नहीं है. कितने बेचारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है? पिछले एक साल में, आपने इस देश में लोकतंत्र की हालत खराब कर दी है और पूरी चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया है." भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, "कभी मतदाता सूचियों की एक पवित्रता हुआ करती थी. मतदाता सूचियों की अपनी एक पवित्रता थी. उस पवित्रता को नष्ट कर दिया गया. उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार अब कोई मायने नहीं रखते. वे जा चुके हैं. अब मुद्दा सत्ता परिवर्तन का है."