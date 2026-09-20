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SIR में उलझे जुड़वां बच्चे! नोटिस मिलने के बाद जुड़वां होने का देना होगा प्रमाण पत्र, नहीं तो होंगे वोटर लिस्ट से आउट

SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जुड़वां बच्चों से उनके जुड़वां होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Local people during SIR
SIR के दौरान स्थानीय लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 5:53 PM IST

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रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान संदेह के घेरे में आए मतदाताओं की जांच चल रही है, जिसमें वैसे भारतीय नागरिक जिन्होंने 18 साल पूरे कर लिए हैं और पहले से भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें प्रमाण देना पड़ रहा है. इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड के करीब 63 लाख वोटर का सत्यापन किया जा रहा है.

संदेह के घेरे में आए इन मतदाताओं में सबसे ज्यादा उलझन जुड़वां जन्म लेने वाले वोटर्स की है. जिन्हें आयोग द्वारा निर्धारित 9 महीने के जन्म अंतर के विपरीत मानते हुए नोटिस भेजकर जुड़वां होने का प्रमाण देना पड़ रहा है. इसमें खास बात यह है कि इसे लेकर चुनाव आयोग का कोई साफ निर्देश निचले स्तर के पदाधिकारियों तक नहीं पहुंचा है.

जुड़वां बच्चों से उनके जुड़वां होने का मांगा जा रहा प्रमाण पत्र (ETV BHARAT)

SIR को लेकर जुड़वां नागरिकों की ये है परेशानी

SIR प्रक्रिया में जुड़वां (Twins) पैदा हुए नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल होने का तरीका सामान्य नागरिकों की तरह ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर मैपिंग और सत्यापन को लेकर निर्वाचन आयोग के कुछ विशेष तकनीकी नियम की वजह से जब डिजिटल फॉर्म को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांचा जाता है, तो एक ही माता-पिता से एक ही समय (या 9 महीने से कम के अंतराल में) जन्मे दो बच्चों का विवरण देखकर ऑटोमेटेड सिस्टम इसे 'तार्किक विसंगति' (Logical Discrepancy) या विसंगति के रूप में मान लेता है.

हजारों लोगों को करना पड़ रहा है नोटिस का सामना

जाहिर तौर पर इसके दायरे में आए झारखंड के हजारों लोगों को इन समय नोटिस का सामना करना पड़ रहा है. समाहरणालय रांची पहुंची हटिया की अफसाना खातून बताती है कि उनका जन्म 1999 में हुआ था, उनके साथ उनकी एक जुड़वां बहन का भी जन्म उसी दिन हुआ था. पिताजी का इंतकाल हो चुका है, माता हैं और वह मांडर में मेरे साथ में रहती हैं, पहले से वह वोट देती आई हैं लेकिन SIR के दौरान उन्हें नोटिस भेजकर जुड़वां जन्म होने का प्रमाण देने को कहा गया, लेकिन परेशानी यह है कि हम दोनों जुड़वां बहन को सर्टिफिकेट देना होगा जबकि वह अपने ससुराल में दूसरी जगह रहती है.

'सिस्टम नहीं जानता है कि ट्यून बच्चा है या नहीं है. वह 9 महीने के अंतर को ही समझता है. ऐसे में नोटिस भेजा जाता है. नोटिस प्राप्त होने पर ERO सुनवाई करने के बाद इसे सुलझा देते हैं. इसमें दोनों ट्यून बच्चा का डाक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा, तब ही वो मतदाता सूची में शामिल है सकेंगे': के.रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

जुड़वां बच्चे को लेकर चुनाव आयोग जारी करें स्पष्ट दिशा निर्देश: चुनाव विशेषज्ञ

जुड़वां बच्चे को लेकर एसआईआर के दौरान हो रही परेशानी पर निर्वाचन मामलों के विशेषज्ञ सुधीर श्रीवास्तव बताते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई भी साफ दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है, इस वजह से ऐसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

असमंजस में फंसे जुड़वां बच्चे

नोटिस मिलने के बाद अंचल एवं समाहरणालय पहुंच रहे लोगों को जुड़वां बच्चे का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बोला जा रहा है लेकिन समस्या यह है कि अपने साथ-साथ दूसरे बच्चे भी अपना प्रमाण पत्र उन्हें दे दें या जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई एक शहर में रहते हैं कोई दूसरा शहर या विदेश में रह रहा है.

ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच समन्वय का अभाव हो, ऐसे में आज की तारीख में एक दूसरे को कोई भी अपना डॉक्यूमेंट देने से कतराता है, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को चाहिए कि जिला स्तर पर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, जिससे जुड़वा नागरिकों का मतदाता सूची में नाम शामिल हो सके और कोई परेशानी ना हो.

रांची समेत दूसरे जिलों में जुड़वां नागरिकों की है बड़ी संख्या

राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़वां नागरिकों को लेकर आयोग के पास सूचना प्राप्त हो रही है. आंकड़ों के मुताबिक, ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है, जिन्हें नोटिस भी भेजा गया है. रांची के बाद सबसे ज्यादा देवघर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं.

देवघर जिले में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे

जानकारी में सामने आया है कि देवघर के करौं प्रखंड स्थित बेलकियारी गांव में सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं. यहां कई घरों में जुड़वां बच्चे हैं. इसी तरह राज्य के विभिन्न अस्पतालों में समय-समय पर एक साथ 3 या 5 बच्चों के जन्म के मामले सामने आते रहते हैं.

SIR में पकड़ी गई कई विसंगतियां

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, कुछ विदेशी नागरिकों के द्वारा पूर्व में यहां के लोगों को अपना संबंधी बताकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा दिया गया था, जिसमें जुड़वां एवं अन्य मामले एसआईआर के दौरान पाए गए थे, ऐसे में उन्हें अपने जन्म का प्रमाण देना ही होगा.

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