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ECI का फैसला निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव चिन्ह विवाद पर हाई कोर्ट की टिप्पणी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए इस बार ISF को 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया, जिससे मामला कोर्ट में पहुंच गया.

Election Commission decision should be impartial, Calcutta HC on denying Envelope symbol to ISF
कलकत्ता हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 3:42 PM IST

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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव ने सोमवार को एक बार फिर उपचुनाव के लिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) को 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह न देने में चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

जस्टिस कृष्ण राव ने कहा, "अगर चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है, तो अदालत के पास करने को क्या बचता है? आयोग का निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए. अगर यह चुनाव चिन्ह किसी को भी आवंटित नहीं किया जाता, तो कोई विवाद नहीं होता. एक स्वतंत्र चिन्ह (free symbol) ठीक है, लेकिन आपने इसे किसी अन्य को क्यों आवंटित किया? आपने वह चुनाव चिन्ह - जिसे एक पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था - दूसरी पार्टी को क्यों दे दिया?"

चुनाव आयोग ने जवाब दिया, "किसी राजनीतिक पार्टी को एक ही 'फ्री सिंबल' दो बार से ज्यादा आवंटित नहीं किया जा सकता. कोई चुनाव चिन्ह किसी की संपत्ति नहीं है. जहां कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वहां दावा कैसे किया जा सकता है?"

सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग के वकील जिष्णु चौधरी ने कहा कि आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले 23 फरवरी को एक पत्र के जरिये ISF को जानकारी दी थी. ISF ने 26 फरवरी को 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन किया था, और यह उन्हें 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए आवंटित कर दिया गया था. 7 सितंबर को उपचुनाव की घोषणा हुई थी. उपचुनाव में सिंबल उतने जरूरी नहीं होते, जितने विधानसभा चुनाव में होते हैं.

जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि चुनाव आयोग को भविष्य की जटिलताओं से बचने को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए. आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका बोझ अदालत पर न पड़े.

आयोग के वकील ने कहा कि 18 सितंबर 2026 को यह सिंबल 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' को आवंटित किया गया था. क्योंकि इस सिंबल पर किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए इसे उसी पार्टी को आवंटित किया गया.

जस्टिस राव ने पूछा कि क्या आपने ISF के आवेदन के अनुसार कार्रवाई की? आयोग के वकील ने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को एक ही 'फ्री सिंबल' दो बार से अधिक आवंटित नहीं किया जा सकता. कोई सिंबल किसी की प्रॉपर्टी नहीं है. जहां कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वहां दावा कैसे किया जा सकता है?

जस्टिस राव ने कहा: कानून के किस प्रावधान के तहत यह सिंबल ISF के बजाय किसी अन्य पार्टी को आवंटित किया गया? अगर दो पार्टियां एक ही सिंबल के लिए आवेदन करती हैं, तो यह उनमें से किसी एक को कैसे आवंटित किया जाता है?

नाराजगी जाहिर करते हुए, जस्टिस राव ने कहा, "अगर चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है, तो अदालत क्या कर सकती है? आयोग का निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए. आप एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं; आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए."

जस्टिस राव ने 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' के वकील, बिश्वरूप भट्टाचार्य से पूछा: "जब दो पार्टियां एक ही चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करती हैं तो आयोग कैसे तय करता है? आयोग एक आवेदन को खारिज कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई उचित कारण होनी चाहिए, है ना?"

वकील बिश्वरूप भट्टाचार्य ने जवाब दिया, ""तृणमूल कांग्रेस एक स्थापित पार्टी है; इस संदर्भ में, दोनों समूहों को स्थापित संस्थाएं माना गया था. ISF के पास 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह का स्वामित्व नहीं है; इसलिए, आयोग किसी को भी वह चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए स्वतंत्र है जिसे वह चुनता है."

ISF की ओर से बहस करते हुए वकील बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने कहा, "उपचुनाव सामान्य चुनाव प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है. अगर किसी राजनीतिक दल ने किसी खास चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा है, तो उपचुनाव के लिए वह चुनाव चिन्ह उससे नहीं छीना जा सकता - यह संविधान के अनुच्छेद 14 के मुताबिक है. आयोग कोई गैर-लोकतांत्रिक निर्णय नहीं ले सकता."

चुनाव आयोग के वकील ने कहा, "ISF अलमारी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करके प्रचार कर रहा है. यह मामला चुनाव प्रक्रिया को रोकने के इरादे से दायर किया गया है. जब इस दावे का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है, तो मामला कैसे दायर किया जा सकता है?"

हालांकि, सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

यह भी पढ़ें- 'पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर को समय सीमा पता है', तृणमूल कांग्रेस के 10 बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

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