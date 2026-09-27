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चुनाव आयोग मतभेद मामला, चर्चाओं में दो चुनाव आयुक्त, जानिए उनका उत्तराखंड कनेक्शन

इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्सी मामले से सुर्खियों में आये दोनों चुनाव आयुक्तों का उत्तराखंड से कनेक्शन है.

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चुनाव आयोग मतभेद मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2026 at 9:55 AM IST

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Updated : September 27, 2026 at 10:01 AM IST

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देहरादून: देश में चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग इन दिनों अपने ही भीतर उठी आपत्तियों को लेकर चर्चा में है. इसके साथ ही आपत्ति उठाने वाले दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी चर्चाओं में हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बीच इन दोनों चुनाव आयुक्तों को लेकर लोग काफी सर्च कर रहे हैं. उनके बारे में जानना चाहते हैं. हम आपको बताते हैं कि कैसे इन दोनों ही अधिकारियों का उत्तराखंड से संबंध है.

पहले जानते हैं क्या है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई. यह आपत्तियां मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने और बहाल करने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम के नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर थीं. दोनों चुनाव आयुक्त सिंह संधू और विवेक जोशी ने कुछ मामलों में फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए जाने की बात उठाई. इसके बाद से ही आयोग के फैसलों को लेकर सवाल उठने लगे. हालांकि, इस पर आयोग की ओर से सफाई भी दी जा चुकी है.

एक बड़ा प्रशासनिक चेहरा, मुख्य सचिव से चुनाव आयुक्त तक संधू का सफर: इन्हीं सब के बीच सुर्खियों में आए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का उत्तराखंड से गहरा रिश्ता है. यह कनेक्शन महज किसी एक पद या छोटी अवधि तक सीमित नहीं रहा है. वह उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जुलाई 2021 से जनवरी 2024 तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

इससे पहले भी प्रदेश की नौकरशाही में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया हैं. हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभालने से लेकर राज्य सरकार में बुनियादी ढांचा हाईवे, शहरी विकास, ऊर्जा, उद्योग और वित्त जैसे विभागों से जुड़े दायित्वों तक संधू का प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक रहा है. मार्च 2024 से उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में जिम्मेदारी संभाली है.

हरिद्वार से देहरादून तक प्रशासन की बारीकियों से परिचित रहा यह अधिकारी: शासन की बारीकी से समझ रखने वाले भागीरथ शर्मा कहते हैं कि संधू के उत्तराखंड कनेक्शन की खासियत यह है कि उन्होंने प्रदेश को सिर्फ सचिवालय की फाइलों से नहीं देखा, बल्कि जिलों की प्रशासनिक जमीन पर भी काम किया. वह हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत कई महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी रहे.

उत्तराखंड में मुख्य सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न विभागों की नीतियों में बदलाव और प्रशासनिक सुधार से जुड़े काम भी किए गए. इसके अलावा वह उत्तराखंड सरकार में अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधान सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं. उन्हे त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बनने के बाद देहरादून लेकर आए थे.

-भागीरथ शर्मा, राजनीतिक जानकार -

संधू का यही लंबा प्रशासनिक अनुभव अब उस समय फिर चर्चा में है जब वह निर्वाचन आयोग के भीतर लिए जा रहे फैसलों पर अपने स्तर से आपत्तियां दर्ज कराने वाले दो आयुक्तों में शामिल हैं.

22 हजार फीट की चढ़ाई चढ़ चुके हैं संधू: सुखबीर सिंह संधू के प्रशासनिक कामकाज में एक दिलचस्प पहलू उनका उत्तराखंड से व्यक्तिगत और पेशेवर जुड़ाव भी है. उन्हें ट्रेकिंग और पर्वतारोहण में न केवल रुचि है बल्कि उन्होंने यहां रहते हुए इस पर बेहद ध्यान भी दिया है. वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी बताते हैं,

संधू ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 22 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ब्लैक पीकपर चढ़ाई की है. प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिहाज से भी उत्तराखंड उनके करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग से जुड़ी किसी बड़ी खबर में संधू का नाम सामने आने के साथ उत्तराखंड में भी उनकी पुरानी प्रशासनिक भूमिका को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है.

- नरेंद्र सेठी, वरिष्ठ पत्रकार -

इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल मे चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति बेहद तेजी से आगे बढ़ी. संधू ने उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (UCC) के ड्राफ्ट बिल की तैयारी की प्रक्रिया की निगरानी भी की थी.

जोशी का उत्तराखंड कनेक्शन अलग रुड़की से जुड़ी है पढ़ाई: अब बात करते हैं दूसरे चुनाव आयुक्त डॉ विवेक जोशी की. डॉ जोशी का उत्तराखंड से रिश्ता प्रशासनिक कैडर के बजाय शिक्षा के रास्ते जुड़ता है. जोशी 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और फरवरी 2025 में चुनाव आयुक्त बने. इससे पहले वह हरियाणा के मुख्य सचिव रहे हैं, और केंद्र सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव व रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से पढ़ाई: हालांकि, उनकी शैक्षणिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उत्तराखंड की धरती पर रहा है. उन्होंने 1987 में उस वक्त की यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की थी. यही संस्थान बाद में आईआईटी रुड़की बना.

विवेक जोशी का करियर भी लंबे प्रशासनिक अनुभव से होकर निर्वाचन आयोग तक पहुंचा है. हरियाणा कैडर के अधिकारी के तौर पर उन्होंने जींद हिसार और पंचकूला जैसे जिलों में डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाली. वह अंबाला मंडल के डिविजनल कमिश्नर भी रहे. केंद्र में वित्तीय सेवाओं और कार्मिक विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी भूमिका रही है.भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया इसके बाद फरवरी 2025 में उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया.

उत्तराखंड कनेक्शन ने बढ़ाई स्थानीय दिलचस्पी: निर्वाचन आयोग के भीतर हालिया घटनाक्रम ने भले ही राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ी हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए इसमें एक अलग दिलचस्प पहलू है. एक ओर सुखबीर सिंह संधू हैं जिनका प्रदेश की नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था से वर्षों पुराना रिश्ता रहा है, और जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव जैसे शीर्ष पद पर रह चुके हैं. दूसरी ओर विवेक जोशी हैं जिनका उत्तराखंड कनेक्शन रुड़की की उस शैक्षणिक संस्था से जुड़ा है जिसने उनके शुरुआती करियर की नींव तैयार की. अब जब दोनों देश के निर्वाचन आयोग में महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनकी आपत्तियां सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी हैं तो उत्तराखंड से जुड़े इन दोनों चेहरों की पृष्ठभूमि भी कहानी का एक अहम हिस्सा बन गई है.

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Last Updated : September 27, 2026 at 10:01 AM IST

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