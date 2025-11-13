चुनाव आयोग ने BLA की नियुक्ति मानदंडों में संशोधन पर स्पष्टीकरण दिया
एसआईआर के बीच बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति को लेकर संशोधन किए जाने पर चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया है.
Published : November 13, 2025 at 3:14 PM IST
संतु दास
नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की नियुक्ति मानदंडों में संशोधन करके भाजपा का पक्ष लेने के विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन किया है.
बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की शर्तों के अनुसार सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखते हैं.
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर में राजनीतिक दलों द्वारा 7.64 लाख से अधिक बीएलए नियुक्त किए गए हैं. जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया जा रहा है उनमें अंडमान और निकोबार, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप शामिल हैं.
इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव-ग्रस्त क्षेत्र भी शामिल हैं. चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार, यदि किसी राजनीतिक दल को किसी विशिष्ट मतदान केंद्र के मतदाताओं में से बीएलए नियुक्त करने में कठिनाई होती है, तो अब उसे उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी अन्य मतदान केंद्र के मतदाता को बीएलए के रूप में नियुक्त करने की अनुमति होगी. पहले, केवल उसी विशेष मतदान केंद्र का मतदाता ही बीएलए नियुक्त करने का पात्र था.
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को बीएलए की नियुक्ति मानदंडों में संशोधन के बारे में सूचित कर दिया है. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित अपने पत्र में, ईसीआई ने बीएलए में नियुक्ति मानदंडों के बारे में संशोधन का उल्लेख करते हुए लिखा, "आयोग ने बीएलए के संबंध में 9 अगस्त, 2023 को जारी निर्देशों के पैरा 3 (iv) को संशोधित करने का निर्णय लिया है."
सामान्यतः, मतदाता सूची के प्रत्येक भाग के लिए एक बीएलए नियुक्त किया जा सकता है. बीएलए को मतदाता सूची के संबंधित भाग में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है. मतदाता सूची के उसी भाग से बीएलए की अनुपलब्धता के मामले में, उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत मतदाता से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, पत्र में ईसीआई द्वारा उल्लिखित नए संशोधित पैरा 3 (iv) में कहा गया है.
इसमें कहा गया है कि यह अपेक्षित है कि बीएलए उस भाग की ड्राफ्ट रोल में प्रविष्टियों की जांच करेगा जिसके लिए उसे बीएलए के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की प्रविष्टियों की पहचान की जा सके.
चुनाव आयोग के इस नवीनतम कदम की कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITMC) ने आलोचना की है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "जब आप खेल नहीं जीत सकते, तो नियम बदल दें या अंपायर को खरीद लें.
यह उद्धरण भाजपा और चुनाव आयोग के रणनीतिक गठबंधन को बखूबी दर्शाता है. चुनाव आयोग ने बीएलए की नियुक्ति के नियमों में बदलाव करते हुए एक अधिसूचना जारी की है. पहले (2023 दिशानिर्देश), बीएलए को मतदाता सूची के संबंधित भाग में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा, "अब (संशोधित नियम) मतदाता सूची के उसी भाग से बीएलए की अनुपलब्धता की स्थिति में, उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत मतदाता से बीएलए की नियुक्ति की जा सकती है."
कांग्रेस की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष दास ने कहा, "यह बदलाव गंभीर खतरे की घंटी बजाता है. अगर बीएलओ को उसी बूथ या मतदान केंद्र से संबंधित होना चाहिए, तो सिर्फ बीएलए के लिए ही विशेष छूट क्यों दी गई है? क्योंकि भाजपा असली स्थानीय एजेंट नहीं ढूंढ पा रही है और अब अंदर से प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए बाहरी लोगों को लाना चाहती है."
केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नवीनतम संशोधन भगवा पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है. इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव पैनल ने एक बार फिर भाजपा के पक्ष में एसआईआर प्रक्रिया के नियमों को रातोंरात बदल दिया है.
बीएलए की नियुक्ति में संशोधन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "अब तक नियम बिल्कुल स्पष्ट था: बीएलए को उसी बूथ का मतदाता होना चाहिए. लेकिन चूंकि भाजपा सभी बूथों पर एजेंट खोजने में बुरी तरह विफल रही है, इसलिए चुनाव आयोग ने सुविधाजनक रूप से नियम पुस्तिका को फिर से लिख दिया है. अब, बीएलए उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ का मतदाता हो सकता है."
उन्होंने कहा, "यह कोई सुधार नहीं है, यह एक सोची-समझी हेराफेरी है. पूरी एसआईआर प्रक्रिया को चुनावी निष्पक्षता की रक्षा करने के बजाय भाजपा की राजनीतिक सुविधा के साधन में बदल दिया गया है." बीएलए की नियुक्ति मानदंडों में संशोधन के मद्देनजर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए, ईसीआई के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है.
उन्होंने कहा, "पहले बीएलए की नियुक्ति केवल बूथ से ही की जाती थी. अब, यदि किसी पार्टी को किसी विशिष्ट बूथ से बीएलए की नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है, तो वह उसी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी बूथ से बीएलए की नियुक्ति कर सकती है."
चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया कि नवीनतम कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है. उल्लेखनीय है कि बुधवार को, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अधिक बूथ बीएलए नियुक्त करने का आग्रह किया था, जिन्हें चल रही एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है. ईसीआई के अनुसार, 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर में अब तक 37 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं.
