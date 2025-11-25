ETV Bharat / bharat

SIR मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पोल पैनल से समय मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उसे शुक्रवार को मीटिंग के लिए बुलाया है.

पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे एक लेटर में चुनाव प्राधिकरण ने सोमवार को कहा कि तृणमूल का एक डेलीगेशन, जिसमें उसके अधिकृत प्रतिनिधि और चार अन्य लोग शामिल हैं. डेलीगेशन शुक्रवार को सुबह 11 बजे उसके टॉप अधिकारियों से मिल सकता है.

डेरेक ओ'ब्रायन ने डेलीगेशन के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था

चुनाव आयोग (EC) ने बताया कि तृणमूल नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने पार्टी सांसदों के एक डेलीगेशन के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था. आयोग हमेशा कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ रेगुलर बातचीत का स्वागत करता है.

पोल पैनल ने कहा, "इसके अनुसार कमीशन ने पार्टी की रिक्वेस्ट पर विचार किया है और 28 नवंबर को सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए पार्टी के ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव और चार दूसरे मेंबर्स वाले डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट देने का फैसला किया है..."