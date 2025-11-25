ETV Bharat / bharat

SIR मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पोल पैनल से समय मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उसे शुक्रवार को मीटिंग के लिए बुलाया है.

चुनाव आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया
November 25, 2025

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पोल पैनल से समय मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उसे शुक्रवार को मीटिंग के लिए बुलाया है.

पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे एक लेटर में चुनाव प्राधिकरण ने सोमवार को कहा कि तृणमूल का एक डेलीगेशन, जिसमें उसके अधिकृत प्रतिनिधि और चार अन्य लोग शामिल हैं. डेलीगेशन शुक्रवार को सुबह 11 बजे उसके टॉप अधिकारियों से मिल सकता है.

डेरेक ओ'ब्रायन ने डेलीगेशन के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था
चुनाव आयोग (EC) ने बताया कि तृणमूल नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने पार्टी सांसदों के एक डेलीगेशन के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था. आयोग हमेशा कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ रेगुलर बातचीत का स्वागत करता है.

पोल पैनल ने कहा, "इसके अनुसार कमीशन ने पार्टी की रिक्वेस्ट पर विचार किया है और 28 नवंबर को सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए पार्टी के ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव और चार दूसरे मेंबर्स वाले डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट देने का फैसला किया है..."

ममता बनर्जी ने लिखा था ज्ञानेश कुमार को लेटर
गौरतलब है कि ओ'ब्रायन ने रविवार को चुनाव आयोग को लेटर लिखकर समय मांगा था. यह प्रस्तावित बातचीत ऐसे समय में होगी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखकर हाल के दो मुद्दों पर उनसे तुरंत दखल. देने की मांग की है.

उन्होंने राज्य CEO के उस निर्देश का जिक्र किया, जिसमें जिला इलेक्शन अधिकारियों को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR), वोटर्स लिस्ट क्लीनअप एक्सरसाइज या चुनाव से जुड़े दूसरे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा-एंट्री ऑपरेटर और बांग्ला सहायता केंद्र के स्टाफ को काम पर न रखने के लिए कहा गया था. दूसरा मामला चुनाव आयोग का प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग बूथ बनाने का है.

