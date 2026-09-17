TMC का नाम-सिंबल फ्रीज: ममता बनर्जी को बंगाल उप-चुनाव में निर्वाचन आयोग से तगड़ा झटका
निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी को करारा झटका दिया है.
TMC का नाम-सिंबल फ्रीज: ममता बनर्जी को बंगाल उप-चुनाव में निर्वाचन आयोग से तगड़ा झटका (ANI)
By PTI
Published : September 17, 2026 at 10:47 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश में पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है.
निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और चुनाव चिह्न मामले पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि, "अरूप रॉय (याचिकाकर्ता) और ममता बनर्जी (प्रतिवादी) के नेतृत्व वाले दोनों समूहों में से किसी को भी पार्टी का नाम "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.