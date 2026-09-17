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TMC का नाम-सिंबल फ्रीज: ममता बनर्जी को बंगाल उप-चुनाव में निर्वाचन आयोग से तगड़ा झटका

TMC का नाम-सिंबल फ्रीज: ममता बनर्जी को बंगाल उप-चुनाव में निर्वाचन आयोग से तगड़ा झटका ( ANI )

By PTI 1 Min Read

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश में पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है.