'SIR से किसी को डरने की जरूरत नहीं', चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट को आश्वासन दिया
चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि मतदाता सूची से डरने की जरूरत नहीं है.
Published : November 3, 2025 at 4:12 PM IST
चेन्नई: चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और यह कार्य अपेक्षा से बेहतर ढंग से किया जाएगा.
बता दें कि, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की कवायद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मंगलवार को 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी. टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व अन्नाद्रमुक विधायक सत्यनारायणन की ओर से चुनाव आयोग में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें टी नगर और तांबरम निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची से मृत, प्रवासी, अयोग्य और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
इसको लेकर पूर्व विधायक सत्यनारायणन और अन्नाद्रमुक के वकील विनयगम की ओर से मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग को इस आवेदन पर विचार करने का आदेश देने की मांग की गई थी.
यह याचिका आज चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और अरुल मुरुगन की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई. उस समय, चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए निरंजन राजगोपाल ने कहा कि, मतदाता सूची में विशेष संशोधन हर साल जनवरी में किया जाता है. हर चुनाव से पहले विशेष संशोधन किया जाना सामान्य बात है. चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में विशेष संशोधन कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. इसके आधार पर, कल (4 नवंबर) से विशेष संशोधन कार्य शुरू होने जा रहे हैं.
इन कार्यों के माध्यम से पूरी मतदाता सूची का संशोधन किया जाएगा. प्रत्येक मतदाता को फॉर्म दिए जाएंगे, भरे हुए फॉर्म की जांच की जाएगी और विशेष संशोधन कार्यों के आधार पर 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. उस समय, मसौदा सूची पर आपत्तियाँ उठाई जा सकेंगी और आपत्तियों को स्वीकार करने और उन पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
इसके अलावा, चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि, 1950 से अब तक 10 बार विशेष पुनरीक्षण कार्य किए जा चुके हैं. तमिलनाडु में, 20 साल बाद, यानी 2002-2005 के दौरान, अब विशेष पुनरीक्षण कार्य किए जा रहे हैं. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. ये कार्य अपेक्षा से बेहतर तरीके से किए जाएंगे."
वहीं, चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर द्वारा करूर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम हटाने की मांग वाला मामला लंबित है. इन दलीलों को दर्ज करने वाले न्यायाधीशों ने आदेश दिया कि इस संबंध में दायर सभी मामलों की सुनवाई 13 नवंबर को की जाए.
