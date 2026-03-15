चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान
असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं.
Published : March 15, 2026 at 10:40 AM IST
नई दिल्ली : असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा रविवार दोपहर को घोषित किया जा सकता है. आज शाम चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा.
चुनाव आयोग के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ मिलकर विज्ञान भवन में शाम चार बजे मीडिया से रूबरू होंगे. संभावना है कि वे इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करेंगे. इससे पहले, ईटीवी भारत ने बताया था कि विधानसभा चुनावों की घोषणा इसी सप्ताह की जाएगी.
असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त हो रहा है, जबकि केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होगा. तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त होगा.
चुनावों की घोषणा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में पूर्ण पीठ और अन्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा पश्चिम बंगाल के दौरे के पूरा होने के बाद हो रही है. चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल का दौरा किया और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया था कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव संभवतः एक ही चरण में हो सकतेहैं.
पश्चिम बंगाल में, 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में मतदान के चरण कम होंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव दो चरणों में होने की संभावना है.2021 और 2016 में, चुनाव आयोग ने असम में क्रमशः तीन और दो चरणों में विधानसभा चुनाव कराए थे, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव हुए थे. पश्चिम बंगाल में, चुनाव क्रमशः सात और आठ चरणों में हुए थे.
यह उल्लेख किया जा सकता है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदाता सूची को शुद्ध करने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया था. असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसआर) किया गया था.
पिछले साल जून में शुरू हुई मतदाता सूची (एसआईआर) को अब तक 11 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जा चुका है, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं.
इस प्रक्रिया में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया गया, जिसमें सभी पंजीकृत मतदाताओं को गणना प्रपत्र जमा करने थे और कुछ श्रेणियों के मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने और अपनी पात्रता, जिसमें नागरिकता भी शामिल है, साबित करने के लिए सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता थी. पिछले साल अक्टूबर में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि असम को राष्ट्रीय प्रक्रिया से बाहर रखा गया है क्योंकि राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी) अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है.
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