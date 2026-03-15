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चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान

चुनाव आयोग के अधिकारी (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा रविवार दोपहर को घोषित किया जा सकता है. आज शाम चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. चुनाव आयोग के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ मिलकर विज्ञान भवन में शाम चार बजे मीडिया से रूबरू होंगे. संभावना है कि वे इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करेंगे. इससे पहले, ईटीवी भारत ने बताया था कि विधानसभा चुनावों की घोषणा इसी सप्ताह की जाएगी. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त हो रहा है, जबकि केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होगा. तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त होगा. चुनावों की घोषणा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में पूर्ण पीठ और अन्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा पश्चिम बंगाल के दौरे के पूरा होने के बाद हो रही है. चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल का दौरा किया और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की. चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया था कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव संभवतः एक ही चरण में हो सकतेहैं.