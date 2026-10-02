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SIR में छूटे और नए मतदाताओं के नाम जुडेंगे, चुनाव आयोग राज्यों में विशेष अभियान चलाएगा

भारत निर्वाचन आयोग ( file photo-ANI )

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEOs) से कहा है कि वे अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा होने के बाद, छूटे हुए, पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाएं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि सभी योग्य वोटर मतदाता सूची में शामिल हों.

चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों से यह पक्का करने को कहा है कि यह पहल जनता तक पहुंचे. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे एक पत्र में, चुनाव आयोग ने एसआईआर होने के बाद छूटे हुए, पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने गुरुवार को सीईओ के साथ बैठक के बाद यह निर्देश जारी किया. इसमें कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत, गिनती के फेज में, हर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने अनुपस्थिति स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (ASDD) मतदाताओं की एक सूची तैयार की थी, जिसमें उनके नाम शामिल न करने का संभावित कारण भी बताया गया था. यह सूची संबंधित पंचायत भवनों/शहरी स्थानीय निकाय और बीडीओ/पंचायत अधिकारियों/यूएलबी अधिकारी के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई, बीएलए और राजनीतिक पार्टियों के साथ शेयर की गई और सीईओ वेबसाइट पर भी अपलोड की गई. इसके बाद, मसौदा प्रकाशित किया गया था और राजनीतिक पार्टियों के साथ शेयर किया गया और सीईओ वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया. चुनाव आयोग ने कहा, "अंतिम मतदाता सूची ईआरओ के दावों और आपत्तियों पर फैसले के बाद प्रकाशित किया गया था और इसमें उन मतदाताओं की सूची शामिल है जिन्हें मसौदा प्रकाशन के बाद जोड़ा या हटाया गया था." इसमें कहा गया है कि प्री-एसआईआर निर्वाचक नामावली की तुलना में, अंतिम प्रकाशन के बाद निर्वाचक नामावली में गिनती के दौरान हटाए गए शब्द और ड्राफ्ट रोल प्रकाशन के बाद जोड़े गए शब्द और हटाए गए शब्द शामिल होते हैं. ईसीआई ने कहा कि मतदाता नामांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति जो अभी तक निर्वाचक नामावली में नामांकित नहीं हुआ है या जिसका नाम डिलीट हो गया है, वह किसी भी समय नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. इस विशेष अभियान का मकसद ऐसे मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें सुविधा देना है. इसके अनुसार, इसने सीईओ, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEOs), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (EROs) से यह पक्का करने को कहा कि बीएलओ मौजूदा निर्वाचक नामावली की तुलना प्री-एसआईआर निर्वाचक नामावली से करें और ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जिनके नाम प्री-एसआईआर रोल में थे लेकिन जो मौजूदा निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हैं और ऐसे मतदाताओं की एक सूची तैयार करें.