SIR में छूटे और नए मतदाताओं के नाम जुडेंगे, चुनाव आयोग राज्यों में विशेष अभियान चलाएगा
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा कर चुके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा. संतू दास की रिपोर्ट...
Published : October 2, 2026 at 1:35 PM IST
नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEOs) से कहा है कि वे अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा होने के बाद, छूटे हुए, पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाएं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि सभी योग्य वोटर मतदाता सूची में शामिल हों.
चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों से यह पक्का करने को कहा है कि यह पहल जनता तक पहुंचे. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे एक पत्र में, चुनाव आयोग ने एसआईआर होने के बाद छूटे हुए, पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है.
चुनाव आयोग ने गुरुवार को सीईओ के साथ बैठक के बाद यह निर्देश जारी किया. इसमें कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत, गिनती के फेज में, हर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने अनुपस्थिति स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (ASDD) मतदाताओं की एक सूची तैयार की थी, जिसमें उनके नाम शामिल न करने का संभावित कारण भी बताया गया था.
यह सूची संबंधित पंचायत भवनों/शहरी स्थानीय निकाय और बीडीओ/पंचायत अधिकारियों/यूएलबी अधिकारी के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई, बीएलए और राजनीतिक पार्टियों के साथ शेयर की गई और सीईओ वेबसाइट पर भी अपलोड की गई.
इसके बाद, मसौदा प्रकाशित किया गया था और राजनीतिक पार्टियों के साथ शेयर किया गया और सीईओ वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया. चुनाव आयोग ने कहा, "अंतिम मतदाता सूची ईआरओ के दावों और आपत्तियों पर फैसले के बाद प्रकाशित किया गया था और इसमें उन मतदाताओं की सूची शामिल है जिन्हें मसौदा प्रकाशन के बाद जोड़ा या हटाया गया था."
इसमें कहा गया है कि प्री-एसआईआर निर्वाचक नामावली की तुलना में, अंतिम प्रकाशन के बाद निर्वाचक नामावली में गिनती के दौरान हटाए गए शब्द और ड्राफ्ट रोल प्रकाशन के बाद जोड़े गए शब्द और हटाए गए शब्द शामिल होते हैं.
ईसीआई ने कहा कि मतदाता नामांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति जो अभी तक निर्वाचक नामावली में नामांकित नहीं हुआ है या जिसका नाम डिलीट हो गया है, वह किसी भी समय नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है.
इस विशेष अभियान का मकसद ऐसे मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें सुविधा देना है. इसके अनुसार, इसने सीईओ, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEOs), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (EROs) से यह पक्का करने को कहा कि बीएलओ मौजूदा निर्वाचक नामावली की तुलना प्री-एसआईआर निर्वाचक नामावली से करें और ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जिनके नाम प्री-एसआईआर रोल में थे लेकिन जो मौजूदा निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हैं और ऐसे मतदाताओं की एक सूची तैयार करें.
वे ऐसे पहचाने गए मतदाताओं के घर-घर (H2H) जाकर उनकी अभी की स्थिति का पता लगाएंगे और जहां भी वह व्यक्ति योग्य पाया जाएगा, फार्म 6 के जरिए नाम जुड़वाने में मदद करेंगे.
वे एक हफ़्ते में कम से कम 20-25 मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं जिससे यह काम लगभग एक महीने में पूरा हो सके. बीएलओ को अपनी बनाई सूची में हर मतदाता का अभी का स्टेटस भी बताना होगा. जिन मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 भरा गया है, उन्हें भी बताया जाएगा. वे घर-घर जाकर यह भी पक्का करेंगे कि छूटे हुए/पहली बार वोट देने वाले/युवा मतदाताओं का नामांकन करने के लिए फार्म 6 भरा जाए. वे इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के बीएलए के साथ शेयर करेंगे.
चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलओ, फॉर्म 6 में भरे हुए आवेदन फॉर्म और अपनी फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के साथ सूची ईआरओ के साथ शेयर करेंगे. ईआरओ, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाताओं के पंजीकरण के नियम 1960 के प्रावधान के अनुसार, इन मामलों पर सही समझे जाने पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम अथॉरिटी है.
"इस काम के आखिर में, ऊपर बताई गई बूथ के हिसाब से तैयार की गई सूची को ईआरओ राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम जुड़वाने का एक और मौका मिलेगा."
इसके अलावा, नामांकन के लिए आवेदन जमा करने में आसानी के लिए बूथ स्तर कैंप लगाए जाएंगे. चुनाव आयोग के पत्र में कहा गया है, "रात्रि आश्रयों, श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और पिछड़े लोगों के नाम जोड़ने के लिए विशेष विशेष शिविर भी लगाए जा सकते हैं." इसके अलावा, चुनाव आयोग ने कहा कि सीईओ, डीईओ और ईआरओ शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय स्तर पर आउटरीच, स्वीप गतिविधियां, नियमित प्रेस ब्रीफिंग और दूसरे सही प्लेटफॉर्म्स के जरिए सही जागरुकता और मोबिलाइजेशन गतिविधि करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि हर पात्र नागरिक को नाम जुड़वावेके मौके के बारे में पता चले.
अभियान की प्रक्रिया और रेगुलर रिव्यू पर सीईओ, डीईओ और ईआरओ के स्तर पर बारीकी से नजर रखी जा सकती है. इसमें कहा गया है, "सीईओ को सभी संबंधित डीईओ, ईआरओ और बीएलओ को जरूरी निर्देश देने का निर्देश दिया गया है ताकि ऊपर दिए गए निर्देशों को अच्छे से लागू किया जा सके और यह पक्का किया जा सके कि विशेष अभियान सभी योग्य नागरिकों तक पहुंचे." अभी, एसआईआर का तीसरा फेज 16 अलग-अलग राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग तरीके से चल रहा है. चुनाव आयोग ने कहा कि इस काम का मकसद मतदाता को साफ करना है.
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