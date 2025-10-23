ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में वोटर लिस्ट के SIR के लिए तैयारी का दिया निर्देश

नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को SIR के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया.

Election Commission asks CEO to finalise preparations for SIR of electoral rolls
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया. चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट (IIIDEM) में सीईओ के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर ये निर्देश जारी किए.

सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की उपस्थिति में की. सम्मेलन के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मिलान करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पहले जारी किए गए निर्देशों पर हुई प्रगति का आकलन किया.

निर्वाचन आयोग ने चुनावी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत की.

यह सम्मेलन 10 सितंबर, 2025 को आयोजित एसआईआर तैयारी सम्मेलन के फॉलोअप के रूप में आयोजित किया गया. इस दौरान सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले पूर्ण एसआईआर के अनुसार अपने-अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं की संख्या, अंतिम एसआईआर की अर्हता तिथि (qualifying date) और मतदाता सूची पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं.

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बिहार में एसआईआर का आयोजन किया गया था. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

बिहार में 2020 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें हासिल कीं, जबकि राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं, जबकि अन्य दलों ने आठ सीटें जीतीं. राजद 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही. भाजपा ने 74 सीटें और जेडीयू ने 43 सीटें जीतीं.

यह भी पढ़ें- Bihar Election: जातीय समीकरण के सहारे पार्टियां! RJD की मुफ्त घोषणाओं पर BJP के सवाल

TAGGED:

VOTER LIST SIR
ELECTION COMMISSION
PREPARATIONS FOR SIR
SIR OF ELECTORAL ROLLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.