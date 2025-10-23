ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में वोटर लिस्ट के SIR के लिए तैयारी का दिया निर्देश

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( ANI )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया. चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट (IIIDEM) में सीईओ के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर ये निर्देश जारी किए. सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की उपस्थिति में की. सम्मेलन के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मिलान करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पहले जारी किए गए निर्देशों पर हुई प्रगति का आकलन किया. निर्वाचन आयोग ने चुनावी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत की.