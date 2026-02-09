ETV Bharat / bharat

अशोक कुमार बने दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 2006 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अशोक कुमार को सोमवार को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि कुमार को तत्काल अपना कार्यभार संभालना होगा और दिल्ली सरकार को एक सप्ताह के भीतर आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेजनी होगी. आयोग के मुताबिक, कुमार ने आर एलिस वाज का स्थान लिया है जिनका पिछले महीने दिल्ली से तबादला कर दिया गया था.

इसमें कहा गया है कि कुमार दिल्ली सरकार के अधीन सभी या किसी भी कार्य का प्रभार तुरंत संभालना बंद कर देंगे और उसे सौंप देंगे, जो उन्होंने पदभार ग्रहण करने से पहले संभाला हुआ था.

उन्हें नए अधिकारी की नियुक्ति तक दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करना होगा. निर्वाचन आयोग ने इससे पहले नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के लिए तीन आईएएस अधिकारियों के पैनल की मांग की थी. पोल पैनल ने कुमार को दिल्ली का नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त करने के बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव को भी लिखा.