ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने SIR राज्यों में 22 और रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए, 11 पश्चिम बंगाल में किया गया तैनात

पोल पैनल ने आज शाम कहा, "निर्वाचन आयोग ने एसआईआर राज्यों में 22 और रोल ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. इन नए तैनात ऑब्जर्वर में से ग्यारह पश्चिम बंगाल राज्य में हैं, जिससे राज्य में रोल ऑब्जर्वर की कुल संख्या 20 हो गई है."

अभी, पोल पैनल एसआईआर का दूसरा फेज 9 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में कर रहा है. इनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप शामिल हैं. इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी जैसे चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं.

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत 22 और रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. 22 रोल ऑब्जर्वर में से 11 को पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है. नए रोल ऑब्जर्वर की तैनाती के साथ, राज्य में ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है.

खास बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने चल रहे एसआईआर पर नजर रखने के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे, जिसका मकसद इलेक्टोरल रोल को साफ करना है. पोल पैनल ने कहा कि यह कदम सभी योग्य वोटरों को इलेक्टोरल रोल में शामिल करने की गारंटी देने के लिए था. जिन राज्यों में स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं.

ECI ने कहा कि वे SIR की प्रक्रिया पर नज़र रखेंगे ताकि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो. उन्होंने कहा कि स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टियों के राज्य स्तर और जिला स्तर के नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे.

पोल पैनल ने कहा कि वे राज्यों के सीईओ और डीईओ के साथ फिजिकली या वर्चुअली मीटिंग में भी शामिल होंगे ताकि यह पक्का हो सके कि पूरा प्रोसेस आसान, पारदर्शी और सहभागी तरीके से पूरा हो.

यह बताना जरूरी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के दूसरे फेज का शेड्यूल घोषित करते हुए कहा था कि "इस एक्सरसाइज का मुख्य मकसद हर योग्य मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना और जो अयोग्य हैं उन्हें हटाना है".

कुमार ने तब कहा था कि, किसी भी वोटर के लिए, पात्रता भारत के संविधान के आर्टिकल 326 में लिखी है. इसका मतलब है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 साल का होना चाहिए, आम तौर पर उस चुनाव क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए, और किसी भी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: वैधानिक है वोटर लिस्ट का SIR आदेश, सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग