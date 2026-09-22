ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों में 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 12 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव और उपचुनाव 16 अक्टूबर को होंगे. उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होंगे, क्योंकि मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने वाला है.

जिन सदस्यों का सांसद के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव शामिल हैं. उत्तराखंड में नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होगा.

पश्चिम बंगाल में अभिनेता से राजनेता बनीं रुक्मिणी मल्लिक के उच्च सदन से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी. उनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 2032 को समाप्त होने वाला था. चुनावों और 12 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है. नामांकन की जांच अगले दिन होगी.

नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है. मतदान 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. मतों की गिनती उसी दिन होगी. चुनाव 19 अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व-निर्धारित विवरण भरने के लिए बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा. उपरोक्त चुनावों में वरीयता अंकित करने के लिए किसी अन्य पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.