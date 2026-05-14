देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेश में SIR की घोषणा, चुनाव आयोग ने तीसरे चरण का किया ऐलान
देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेश में SIR की घोषणा कर दी गई है. निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी है.
Published : May 14, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल और असम चुनावों के बाद निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तीसरे चरण की घोषणा की है. यह 20 मई से अलग-अलग तरीकों से शुरू होगा.
आयोग ने कहा कि, जनगणना के तहत चल रहे घरों की लिस्टिंग के साथ कॉमन फील्ड मशीनरी को ध्यान में रखते हुए SIR फेज 3 का शेड्यूल तय किया गया है. निर्वाचन आयोग ने बताया कि, SIR का तीसरा फेज पूरा होने के बाद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश कवर हो जाएगा.
Election Commission of India has directed the conduct of the Special Intensive Revision (SIR) in 16 States and 3 Union Territories (UTs) as per Annexure-I. pic.twitter.com/5ekmPOJhMo— ANI (@ANI) May 14, 2026
जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची को सही करने के लिए SIR किया जाएगा, उनमें ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं. हालांकि, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए SIR शेड्यूल की घोषणा पोल पैनल बाद में करेगा.
यह बताते हुए कि SIR सभी 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में फेज में किया जाएगा, आयोग ने कहा कि उसने इस बारे में संबंधित चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) को निर्देश जारी कर दिए हैं.
आयोग ने आगे बताया कि, एसआईआर फेज 3 के दौरान, 3.94 लाख से ज्यादा बूथ स्तर के अधिकारी 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाएंगे. निर्वाचन आयोग ने बताया कि, एसआईआर का तीसरा चरण दिल्ली में होगा, जहां 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी.
चुनाव आयोग ने बताया कि, मतदाता सूची का एसआईआर पूरे देश को कवर करेगा. आयोग ने वोटरों से अपील करते हुए कहा कि, वे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे फेज में पूरे जोश के साथ हिस्सा लें और अपने एन्यूमरेशन फॉर्म भरें. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि, SIR इस मकसद से किया जा रहा है कि, मतदाता सूची में सिर्फ पात्र मतदाता ही शामिल हों और कोई भी अयोग्य नाम शामिल न हो.
यह कहते हुए कि SIR एक सहभागी अभ्यास है जिसमें मतदाताओं, राजनीतिक पार्टियों और चुनाव अधिकारियों सहित सभी हितधारक शामिल होते हैं, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से हर पोलिंग बूथ के लिए BLA नियुक्त करने की अपील की है, ताकि राजनीतिक पार्टियों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और SIR पूरी पारदर्शी और राजनीतिक पार्टियों की पूरी भागीदारी के साथ किया जा सके.
खास तौर पर, SIR के पहले दो फेज में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR के आदेश की तारीख तक लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया था, SIR प्रक्रिया के अलग-अलग चरण में 6.3 लाख से ज़्यादा बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त किए गए 9.2 लाख बीएलए शामिल थे. इस बीच, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मतदाताओं से SIR के तीसरे चरण में पूरे जोश के साथ हिस्सा लेने और अपने एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र) भरने की अपील की है.
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