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बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, जानें वोटिंग और रिजल्ट की तारीख

बिहार की बांकीपुर समेत मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है.

Election Commission announces bypolls to 3 Assembly seats in Bihar, Gujarat, MP
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 5:15 PM IST

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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. पोल पैनल ने इन राज्यों में सदस्यों के इस्तीफे, अयोग्यता और मौत के बाद एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के शेड्यूल की घोषणा की है.

बिहार में, बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. मध्य प्रदेश में, राजेंद्र भारती के अयोग्य होने के बाद दतिया सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी, जबकि गुजरात में, योगेशभाई नारनदास पटेल की मौत के कारण सीट खाली हुई. उपचुनाव के शेड्यूल के अनुसार, अधिसूचना 6 जुलाई को जारी किया जाएगा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है.

वहीं, नामांकन की जांच 14 जुलाई को होगी. उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 जुलाई है. पोल पैनल के शेड्यूल के मुताबिक, 30 जुलाई को मतदान होनी है और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. वोटिंग 4 अगस्त से पहले पूरी हो जानी चाहिए.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसका पक्का मानना ​​है कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव की नींव हैं. इसलिए, इसकी गुणवत्ता, हेल्थ और निष्ठा को बेहतर बनाने पर पूरा और लगातार फोकस किया जा रहा है.

चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, एक वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए चार योग्यता तिथियों का प्रावधान है.

इसके मुताबिक, आयोग ने कहा कि उसने राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया. पोल पैनल ने आगे कहा कि उसने सभी पोलिंग स्टेशनों पर उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि काफी संख्या में EVM और VVPAT उपलब्ध कराए गए हैं और इन मशीनों की मदद से चुनाव आसानी से हो, यह पक्का करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं.

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