ETV Bharat / bharat

साउथ सुपर स्टार विजय की TVK को 'सीटी', कमल हासन की पार्टी MNM को मिला 'बैटरी टॉर्च' चुनाव चिह्न

टीवीके नेता विजय और एमएनएम नेता कमल हासन (फाइल फोटो) ( ANI and AFP )

संतू दास नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को साउथ के सुपर स्टार अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम (MNM) को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं. निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले तमिलगा वेत्री कझगम को सीटी और मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) को बैटरी टॉर्च चुनाव चिह्न दिया है. निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को एक पत्र भेजकर यह जानकारी दी. तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे अपने पत्र में, निर्वाचन आयोग के अवर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) मनीष कुमार ने लिखा कि, उन्हें यह बताने का निर्देश मिला है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आने वाले आम चुनाव 2025-26 में अपने उम्मीदवारों को एक कॉमन सिंबल देने में छूट के लिए नीचे दी गई रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी(पार्टियों) की एप्लीकेशन, इलेक्शन सिंबल (रिजर्वेशन और अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 के पैरा 10B के नियमों के तहत, कमीशन ने स्वीकार कर ली है. इसलिए, आयोग ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए इन पार्टियों के उम्मीदवारों को मांगी गई छूट बढ़ाने का फैसला किया है. निर्वाचन आयोग ने TVK को सीटी और MNM को बैटरी टॉर्च चुनाव चिन्ह दिया है. रिटर्निंग ऑफिसर्स को इन रजिस्टर्ड, बिना पहचान वाली पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट्स को बताया गया कॉमन सिंबल अलॉट करने का निर्देश दिया जा सकता है, बशर्ते वे चुनाव चिन्ह (रिज़र्वेशन और अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 के पैरा 13 के प्रावधान को पूरा करें जो इन पार्टियों द्वारा उम्मीदवार खड़े करने से जुड़े हैं.