पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव लड़ने के लिए AIMIM को पतंग चुनाव चिन्ह आवंटित
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम को पतंग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है.
Published : March 28, 2026 at 3:58 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को इन दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में चुनाव लड़ने के लिए 'पतंग' चुनाव चिन्ह दिया है.
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की अपील के बाद चुनाव आयोग ने एआईएमआईएमको पतंग का निशान दिया है.
खास बात यह है कि एआईएमआईएम तेलंगाना में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है, जिसका चुनाव निशान 'पतंग' रिजर्व है. इस बारे में चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को पतंग का सिंबल देने को कहा है.
हाल ही में दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सीईओ को लिखे अपने पत्र में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली, चुनाव आयोग ने कहा कि एआईएमआईएम ने चुनाव चिन्ह (Reservation and Allotment) ऑर्डर, 1968 के पैराग्राफ 10 के तहत आधिकारिक छूट मांगी है.
इसमें कहा गया है कि यह अनुरोध तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चल रहे विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों को पतंग का सिंबल देने के लिए थी, जिसमें इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं.
एआईएमआईएम के अनुरोध पर ध्यान देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि उसने चुनाव चिन्ह (Reservation and Allotment) ऑर्डर, 1968 के तहत छूट बढ़ाने का फैसला किया है, और इसके अनुसार, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी के उम्मीदवारों को पतंग का सिंबल दिया जाएगा.
भारत निर्वाचन आयोग ने सीईओ से कहा है कि वे रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दें कि अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम के खड़े किए गए उम्मीदवार पतंग के निशान के लिए योग्य हैं, बशर्ते वे हर नियम को पूरा करते हों.
इसी तरह, चुनाव आयोग ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) पार्टी को पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 'केला' चुनाव चिन्ह दिया है. झारखंड की एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक पार्टी एजेएसयू को पश्चिम बंगाल में यह सिंबल दिया गया है, क्योंकि पार्टी ने इसके बारे में अनुरोध किया था.
पश्चिम बंगाल के सीईओ को लिखे अपने हालिया पत्र में, भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को बताया जाए कि एजेएसयू पार्टी के उम्मीदवार केले के निशान के आवंटन के लिए योग्य हैं.
चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों और महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 6 राज्यों की 8 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए 'हेलीकॉप्टर' चुनाव चिन्ह भी दिया है.
बता दें कि पिछले महीने, चुनाव आयोग ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) को असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ने के लिए 'गन्ना किसान' चुनाव चिन्ह दिया था.
चुनाव आयोग ने केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (RLD) को केरल और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने के लिए 'हैंड पंप' सिंबल भी दिया था. जनवरी में, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए अभिनेता और राजनीतिज्ञ विजय की नई बनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को 'सीटी' सिंबल और अभिनेता कमल हासन की मक्कल निधि मैयम (MNM) पार्टी को 'बैटरी टॉर्च' सिंबल दिया था.
केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होंगे. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को और केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को खत्म होगा. तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होगा.
चुनाव आयोग के अनुसार, केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए कुल 890 उम्मीदवार, असम में 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए 294 उम्मीदवार मैदान में हैं.
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