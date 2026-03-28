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पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव लड़ने के लिए AIMIM को पतंग चुनाव चिन्ह आवंटित

एआईएमआईएम को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनाव के लिए पतंग चुनाव चिन्ह आवंटित ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को इन दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में चुनाव लड़ने के लिए 'पतंग' चुनाव चिन्ह दिया है.

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की अपील के बाद चुनाव आयोग ने एआईएमआईएमको पतंग का निशान दिया है.

खास बात यह है कि एआईएमआईएम तेलंगाना में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है, जिसका चुनाव निशान 'पतंग' रिजर्व है. इस बारे में चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को पतंग का सिंबल देने को कहा है.

हाल ही में दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सीईओ को लिखे अपने पत्र में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली, चुनाव आयोग ने कहा कि एआईएमआईएम ने चुनाव चिन्ह (Reservation and Allotment) ऑर्डर, 1968 के पैराग्राफ 10 के तहत आधिकारिक छूट मांगी है.

इसमें कहा गया है कि यह अनुरोध तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चल रहे विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों को पतंग का सिंबल देने के लिए थी, जिसमें इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं.

एआईएमआईएम के अनुरोध पर ध्यान देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि उसने चुनाव चिन्ह (Reservation and Allotment) ऑर्डर, 1968 के तहत छूट बढ़ाने का फैसला किया है, और इसके अनुसार, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी के उम्मीदवारों को पतंग का सिंबल दिया जाएगा.

भारत निर्वाचन आयोग ने सीईओ से कहा है कि वे रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दें कि अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम के खड़े किए गए उम्मीदवार पतंग के निशान के लिए योग्य हैं, बशर्ते वे हर नियम को पूरा करते हों.

इसी तरह, चुनाव आयोग ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) पार्टी को पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 'केला' चुनाव चिन्ह दिया है. झारखंड की एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक पार्टी एजेएसयू को पश्चिम बंगाल में यह सिंबल दिया गया है, क्योंकि पार्टी ने इसके बारे में अनुरोध किया था.