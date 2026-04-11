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पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: लालू यादव की पार्टी RJD को मिला ये चुनाव चिन्ह

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 'लालटेन' ((हरिकेन लैंप) का निशान दिया है.

पोल पैनल ने इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए RJD को लालटेन का निशान दिया है, क्योंकि पार्टी ने इसके लिए कहा था. आरजेडी बिहार और झारखंड राज्यों में एक मान्यता प्राप्त पार्टी है. पोल पैनल ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को लेटर लिखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी के उम्मीदवार को लालटेन छाप वाला चुनाव चिन्ह देने को कहा है.

इन दोनों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे अपने हालिया पत्र में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली, निर्वाचन आयोग ने कहा कि 'राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार और झारखंड में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है और जिसका इन राज्यों में रिज़र्व सिंबल 'लालटेन' है, ने आयोग से चुनाव चिन्ह (रिज़र्वेशन और अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 के पैराग्राफ 10 के तहत पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे विधानसभा चुनावों में सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी द्वारा खड़े किए जा रहे अपने उम्मीदवारों को यह चुनाव चिन्ह आवंटित करने में छूट देने का आग्रह किया है.

आरजेडी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए, पोल पैनल ने कहा कि उसने चुनाव चिन्ह (रिजर्वेशन और अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 के पैराग्राफ 10 के तहत पार्टी द्वारा मांगी गई छूट को बढ़ाने का फैसला किया है. इसके अनुसार, इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों में RJD द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को 'लालटेन' चिन्ह दिया जाएगा.

निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को निर्देश जारी करने के लिए कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आरजेडी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार 'लालटेन' चिन्ह के आवंटन के लिए पात्र हैं. हाल ही में, पोल पैनल ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 'पतंग' चुनाव चिन्ह आवंटित किया है.