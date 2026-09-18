ममता गुट को 'फुटबॉल खिलाड़ी', ऋतब्रत खेमे को 'लिफाफा' चुनाव चिह्न मिला
निर्वाचन आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के लिए नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं.
Published : September 18, 2026 at 3:27 PM IST
नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और असम में नागांव संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिन्ह दिया. जबकि विधानसभा में विपक्ष के नेता नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दूसरे गुट को उपचुनाव लड़ने के लिए 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह दिया गया.
चुनाव आयोग ने दोनों गुट के नाम और सिंबल चुनने के बाद नाम आवंटित किए, जैसा कि ममता और ऋतब्रत के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मालिकाना हक के विवाद से जुड़े मामले में गुरुवार रात जारी अपने अंतरिम आदेश में पूछा गया था.
The Election Commission of India has allotted new names and symbols to the two factions of the All India Trinamool Congress amid an ongoing dispute over the party's symbol.— IANS (@ians_india) September 18, 2026
The group led by Arup Roy has been allotted the name "Democratic Trinamool Congress" and the "Envelope"… pic.twitter.com/AHT2daUE2f
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(अपडेट जारी)