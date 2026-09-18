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ममता गुट को 'फुटबॉल खिलाड़ी', ऋतब्रत खेमे को 'लिफाफा' चुनाव चिह्न मिला

निर्वाचन आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के लिए नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं.

Former CM Mamata Banerjee and Leader of Opposition in West Bengal Ritabrata Banerjee.
पूर्व सीएम ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी. (file photo- IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 3:27 PM IST

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नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और असम में नागांव संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिन्ह दिया. जबकि विधानसभा में विपक्ष के नेता नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दूसरे गुट को उपचुनाव लड़ने के लिए 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह दिया गया.

चुनाव आयोग ने दोनों गुट के नाम और सिंबल चुनने के बाद नाम आवंटित किए, जैसा कि ममता और ऋतब्रत के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मालिकाना हक के विवाद से जुड़े मामले में गुरुवार रात जारी अपने अंतरिम आदेश में पूछा गया था.

ये भी पढ़ें- TMC का नाम और सिंबल Freeze: ममता बनर्जी को बंगाल उप-चुनाव में निर्वाचन आयोग से तगड़ा झटका

(अपडेट जारी)

TAGGED:

ममता बनर्जी
ऋतब्रत बनर्जी
टीएमसी
पश्चिम बंगाल
ELECTION COMMISSION

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