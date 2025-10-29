ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग की नई पहल, सभी राज्यों में वोटर हेल्पलाइन की शुरुआत, 'बुक अ कॉल विद बीएलओ' सुविधा भी शुरू

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( ANI )

संतू दास नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की चुनावी संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए दो प्रमुख सुविधाओं को मजबूत किया है. इसके लिए 1950 मतदाता हेल्पलाइन और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के साथ 'बुक-अ-कॉल' का उपयोग कर सकते हैं. यह नई पहल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा के बाद आई है. एनसीसी टोल-फ्री नंबर

चुनाव आयोग ने कहा कि, राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (NCC) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में काम करेगा. एनसीसी टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करती है. कॉल प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संभाली जाती हैं जो नागरिकों और अन्य हितधारकों को चुनावी सेवाओं और सवालों में सहायता करते हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जिले को क्रम अनुसार अपना राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि समय पर और स्थानीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके.