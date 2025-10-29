चुनाव आयोग की नई पहल, सभी राज्यों में वोटर हेल्पलाइन की शुरुआत, 'बुक अ कॉल विद बीएलओ' सुविधा भी शुरू
नागरिकों के सभी सवालों और शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन शुरू की गई है.
Published : October 29, 2025 at 6:29 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की चुनावी संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए दो प्रमुख सुविधाओं को मजबूत किया है. इसके लिए 1950 मतदाता हेल्पलाइन और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के साथ 'बुक-अ-कॉल' का उपयोग कर सकते हैं. यह नई पहल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा के बाद आई है.
एनसीसी टोल-फ्री नंबर
चुनाव आयोग ने कहा कि, राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (NCC) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में काम करेगा. एनसीसी टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करती है.
कॉल प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संभाली जाती हैं जो नागरिकों और अन्य हितधारकों को चुनावी सेवाओं और सवालों में सहायता करते हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जिले को क्रम अनुसार अपना राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि समय पर और स्थानीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके.
ये केंद्र पूरे साल सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान संचालित होते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करते हैं. सभी शिकायतों और सवालों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किया जाता है.
इसके अलावा, चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 'बीएलओ के साथ बुक-अ-कॉल' सुविधा भी शुरू की है, जिसके जरिए नागरिक ECINET प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध इस सुविधा के जरिए सीधे अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं. नागरिक ECINet ऐप का इस्तेमाल करके चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं.
चुनाव आयोग ने कहा कि उसने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO), डीईओ और ईआरओ को नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करने और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का 48 घंटों के भीतर त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
ये सुविधाएं चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के मौजूदा तंत्र के अतिरिक्त हैं। नागरिक complaints@eci.gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं. चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से 'बीएलओ के साथ बुक-अ-कॉल' और समर्पित मतदाता हेल्पलाइन नंबर- 1950 सुविधाओं का उपयोग चुनाव संबंधी सभी जानकारी, प्रतिक्रिया, सुझाव और शिकायतों के लिए करने का आह्वान किया है ताकि उनकी चिंताओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान हो सके.
