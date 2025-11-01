ETV Bharat / bharat

SP समेत 4 अधिकारियों पर गिरी गाज, दुलारचंद हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन

मोकामा मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है, ग्रामीण एसपी समेत 4 अधिकारियों को हटा दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

Dular Chand Yadav
दुलारचंद यादव हत्याकांड में कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
पटना: जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में बाढ़ और मोकामा के तीन अधिकारियों को हटा दिया है. इसके साथ ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का भी तबादला कर दिया है.

चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई: भारत निर्वाचन आयोग ने 178-मोकामा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एसडीओ बाढ़ चंदन कुमार, एसडीपीओ बाढ़-1 राकेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है, जबकि एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया है. वहीं, पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) विक्रम सिहाग का तबादला करने का निर्देश दिया गया है.

Dular Chand Yadav
भारत निर्वाचन आयोग का पत्र (ETV Bharat)

हटाए गए एसडीओ और एसडीपीओ: बाढ़ एसडीओ चंदन कुमार की जगह पर 2022 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को भेजा गया है. इसी तरह बाढ़ के एसडीपीओ-1 राकेश कुमार को भी हटा दिया है. उनकी जगह सीआईडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है. एसडीपीओ-2 अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर उनकी जगह पर एटीएस में तैनात डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को एसडीपीओ-2 बनाया गया है.

ग्रामीण एसपी पर भी एक्शन: चुनाव आयोग ने पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को भी हटाने का आदेश जारी कर दिया है. आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से रविवार दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी मांगी है.

थानेदार पहले ही निलंबित: इसके अलावा शनिवार की सुबह घोसवरी और भदौर थानेदारों को भी निलंबित किया गया था. इन दोनों थानों के प्रभारी अधिकारियों पर स्थानीय स्तर पर स्थिति संभालने में विफल रहने का आरोप है. मोकामा की इस घटना को लेकर आयोग की सख्ती ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार, आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की हिंसक या आपराधिक घटना पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि मतदाताओं में भय का माहौल न बने.

30 अक्टूबर को हुई थी दुलारचंद की हत्या: 30 अक्टूबर को जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह और जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के समर्थकों के बीच झड़प में दुलारचंद यादव की संदिग्ध मौत हो गई थी. उनके पैर में गोली लगी थी. हालांकि पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है. रिपोर्ट के सीने की पसली और फेफड़ा फटने के कारण मौत हुई थी. इस मामले में अनंत सिंह समेत कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

