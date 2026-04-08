चुनाव आयोग ने TMC के ओ'ब्रायन पर CEC के साथ अभ्रदता करने का आरोप लगाया, पार्टी ने किया खंडन
टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख मतदाता के नाम हटाने पर चर्चा करने के लिए सीईसी से मुलाकात की.
Published : April 8, 2026 at 1:14 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान वह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर चिल्लाए और उन्हें बोलने नहीं दिया.
हालांकि, टीएमसी ने इन आरोपों को गलत बताया और मुख्य चुनाव आयुक्त पर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया, जो उनसे चुनाव आयोग मुख्यालय में मिलने गया था.
Delhi: TMC MP Derek O'Brien says, " one of my colleagues congratulated him on the on the way while we were walking out, congratulated him for being the only chief election commissioner in the history of india to have notices in lok sabha and rajya sabha to be removed and on that… pic.twitter.com/gJFF73WRjK— IANS (@ians_india) April 8, 2026
ओ'ब्रायन और साकेत गोखले सहित टीएमसी का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा है. उन्होंने राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल से संबंधित न्यायाधिकरण के मुद्दे और अन्य मामलों को उठाने के लिए चुनाव आयोग से समय मांगा है.
टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की मीटिंग का जिक्र करते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, " टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन चुनाव आयोग पर चिल्लाए और मुख्य चुनाव आयुक्त को बोलने से मना किया."
उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ओ'ब्रेन से आयोग रूम का शिष्टाचार बनाए रखने का अनुरोध किया था. सूत्रों ने कुमार के हवाले से बताया, "चिल्लाना और अभद्र व्यवहार उचित नहीं है."
Delhi: TMC MP Derek O'Brien says, " i want to tell you what the election commissioner within chief election commissioner told us within seven minutes of the meeting. get lost. this is what the chief election commissioner told the trinamool congress delegation. we are the second… pic.twitter.com/4KxSaNgtfR— IANS (@ians_india) April 8, 2026
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने टीएमसी को स्पष्ट रूप से बताया कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव निश्चित रूप से भयमुक्त, हिंसामुक्त, धमकी मुक्त, प्रलोभन मुक्त और बूथ पर बिना भीड़भाड़ के होंगे.
उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहले ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि चुनाव हिंसा और प्रलोभन मुक्त हों, ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय या पक्षपात के मतदान कर सकें.
चुनाव आयोग के आरोप का जवाब देते हुए टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा, "यह झूठ है. मैं खुद मीटिंग में मौजूद था. ऐसा कुछ नहीं कहा गया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमसे बस इतना कहा कि दफा हो जाओ."
Our MPs and party representatives have reached the Nirvachan Sadan in Delhi to meet the Chief Election Commissioner.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 8, 2026
Hon’ble MPs Derek O’Brien, Menaka Guruswamy, Sagarika Ghose, and Saket Gokhale were present. pic.twitter.com/hMj7XcZm39
उन्होंने चुनाव आयोग को मीटिंग की प्रतिलिपि जारी करने की भी चुनौती दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, "हम चुनाव आयोग को मीटिंग की प्रतिलिपि जारी करने की चुनौती देते हैं. नहीं तो हम ऐसा करेंगे."
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे. मतगणना 4 मई को होगी. 2021 में पश्चिम बंगाल में आठ फेज में और 2016 में सात फेज में विधानसभा चुनाव हुए थे.
बैठक के बाद टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन ने मीडिया से कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सौंपे और उन्हें चुनाव अधिकारियों के भाजपा से जुड़े होने के विशेष मामलों से भी अवगत कराया.
ओ'ब्रायन ने कहा, “फिर उन्होंने कहा, ‘यहां से चले जाइए’. हमने निर्वाचन आयोग के साथ आठ-नौ बैठकें की हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य किसी चुनाव आयुक्त ने कुछ नहीं कहा.”
उन्होंने कहा, “जब हम बाहर निकल रहे थे, तब मेरे एक सहयोगी ने ज्ञानेश कुमार को बधाई दी कि वह एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्हें पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिए गए.” वहीं, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा कि आयोग के प्रमुख ने टीएमसी नेताओं से “सीधी बात” की.
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