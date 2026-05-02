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बंगाल के फालता में चुनाव रद्द, अब 21 मई को होगा दोबारा मतदान; चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई

चुनाव आयोग का कड़ा फैसला! पश्चिम बंगाल के 144- क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुई गड़बड़ियों के बाद सभी 285 बूथों पर मतदान रद्द.

ECI Re polling Falta
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 11:01 PM IST

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नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 144-फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान को रद्द करते हुए वहां की सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 'फ्रेश पोल' यानी दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है.

21 मई को डलेंगे वोट, 24 को नतीजे

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, फालता निर्वाचन क्षेत्र में अब 21 मई 2026 को दोबारा वोट डाले जाएंगे. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है. इसके बाद, वोटों की गिनती 24 मई 2026 को की जाएगी.

क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?

आयोग ने यह कदम 29 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के दौरान हुई गंभीर अनियमितताओं के बाद उठाया है. ईसीआई (ECI) के मुताबिक, 29 अप्रैल को फालता के कई मतदान केंद्रों पर 'चुनावी अपराध' (Electoral Offences) और 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन' के गंभीर मामले सामने आए थे.

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र के सभी 285 केंद्रों (जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं) पर नए सिरे से चुनाव कराना जरूरी हो गया था.

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