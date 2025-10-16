ETV Bharat / bharat

मोकामा सीट पर बाहुबलियों की जंग, तेजस्वी के लिए अनंत का किला भेदने उतरेंगे सूरजभान सिंह!

मोकामा सीट बाहुबलियों की जंग का नया रणक्षेत्र बन गया है. यहां अनंत का किला भेदने के लिए तेजस्वी ने सूरजभान का सहारा लिया है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
सूरजभान सिंह का स्वागत करते तेजस्वी यादव (राजद मीडिया सेल)
Published : October 16, 2025 at 2:23 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है. इस सीट पर दो बाहुबलियों, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, के बीच कांटे की टक्कर की संभावना ने पूरे बिहार की नजरें इस ओर खींच ली हैं. मोकामा, जो हमेशा से सियासी और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र रहा है, इस बार भी अपनी 'हॉट सीट' की छवि को बरकरार रखने को तैयार है. अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के टिकट पर मैदान में उतर रहे हैं, जबकि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बैनर तले चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है.

अनंत सिंह का अजेय किला: मोकामा में अनंत सिंह का दबदबा किसी से छिपा नहीं है. 'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने इस सीट पर अपनी बादशाहत कायम रखी है. 2005, 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने जीत का परचम लहराया. 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी. हालांकि, 2024 में नीलम देवी ने पाला बदलकर जेडीयू का दामन थाम लिया और लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के लिए प्रचार किया.

राजद द्वारा जारी पत्र की प्रति (राजद मीडिया सेल)

मोकामा का सियासी इतिहास: मोकामा विधानसभा सीट का इतिहास रोचक रहा है. 2000 में सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था. इसके बाद 2004 में वह बलिया लोकसभा सीट से सांसद बने. दूसरी ओर, अनंत सिंह ने 2005 से इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. 2015 में निर्दलीय और 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीतकर उन्होंने अपनी अजेय छवि को और पुख्ता किया.

अनंत सिंह (ईटीवी भारत)

चुनावी रणनीति और चुनौतियां: इस बार मोकामा का चुनाव न केवल बाहुबल, बल्कि रणनीति और गठबंधन की ताकत पर भी निर्भर करेगा. अनंत सिंह के पक्ष में जेडीयू का मजबूत संगठन और नीतीश कुमार का चेहरा है, जबकि सूरजभान और वीणा देवी के पक्ष में आरजेडी की सियासी चाल और तेजस्वी यादव की युवा अपील है. इसके अलावा, मोकामा में विकास, बेरोजगारी और बाढ़ जैसी समस्याएं भी मतदाताओं के मन में हैं, जो वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकती हैं.

मोकामा में जबरदस्त राजनीतिक जंग: मोकामा की इस जंग में दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. अनंत सिंह का अजेय रिकॉर्ड और सूरजभान की रणनीतिक चाल इस चुनाव को बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बना रही है. जैसे-जैसे नामांकन और प्रचार का दौर तेज होगा, यह साफ होगा कि मोकामा का 'सिंहासन' किसके हिस्से जाएगा.

ललन सिंह और अशोक चौधरी के साथ अनंत सिंह (ईटीवी भारत)

सूरजभान सिंह की रणनीति: मोकामा में अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए सूरजभान सिंह भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. सूरजभान इससे पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) में थे, लेकिन चुनावों से ठीक पहले उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है. कानूनी अड़चनों के चलते सूरजभान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उनकी पत्नी वीणा देवी को मोकामा से उम्मीदवार बनाए जाने की प्रबल संभावना है.

सूरजभान सिंह (ईटीवी भारत)

सूरजभान का वर्चस्व: सूरजभान सिंह का नाम कभी बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक गूंजता था. 90 के दशक में रेलवे के ठेके उनकी मंजूरी के बिना पास नहीं होते थे. 2004 में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के टिकट पर बलिया से सांसद बनकर उन्होंने अपनी सियासी ताकत का लोहा मनवाया.

हालांकि, बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी चुनावी राजनीति को झटका लगा. इसके बाद उनकी पत्नी वीणा देवी 2014 में मुंगेर से सांसद बनीं और जेडीयू के दिग्गज ललन सिंह को हराकर सुर्खियां बटोरीं। अब सूरजभान का 'फैक्टर' मोकामा में फिर से हलचल मचा रहा है।

आरजेडी में सूरजभान की वापसी: पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) से इस्तीफा देकर सूरजभान सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया है. सूरजभान की पत्नी वीणा देवी पहले से ही आरजेडी में सक्रिय हैं और गुरुवार को मोकामा से नामांकन दाखिल कर सकती हैं. सूरजभान ने इस्तीफे के वक्त कहा, कि वे दुखी मन से रालोजपा छोड़ रहे हैं, लेकिन मोकामा के लोगों की सेवा के लिए नया रास्ता चुना है.

सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी (ईटीवी भारत)

25 साल पुरानी अदावत का नया अध्याय: मोकामा की सियासत में अनंत सिंह और सूरजभान परिवार के बीच रंजिश की जड़ें गहरी हैं. 2000 में सूरजभान ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर मोकामा सीट पर कब्जा जमाया था. दिलीप सिंह 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर विधायक रहे थे. 2005 में अनंत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार सूरजभान को भारी मतों से हराकर अपनी ताकत दिखाई. अब 25 साल बाद यह जंग फिर से शुरू हो रही है.

बाहुबल बनाम रणनीति: मोकामा की जंग को राजनीतिक विश्लेषक बिहार का 'हाई-वोल्टेज कॉन्टेस्ट' बता रहे हैं. अनंत सिंह के पक्ष में उनका मजबूत जनाधार, जेडीयू का संगठन और नीतीश कुमार का चेहरा है. वहीं, वीणा देवी के पास सूरजभान का सियासी नेटवर्क, आरजेडी की संगठनात्मक ताकत और तेजस्वी यादव की युवा अपील है. मोकामा में बाढ़, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के लिए अहम हैं, जो इस जंग को और रोचक बनाते हैं.

कौन हैं वीणा देवी: वीणा देवी कोई नया नाम नहीं हैं, वह 2014 में लोजपा के टिकट पर मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं और जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह को हराकर चर्चा में आई थीं. मोकामा विधानसभा सीट भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे वीणा देवी की दावेदारी को और बल मिलता है.

