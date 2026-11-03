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जामताड़ा में बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना एल्डर्स क्लब फांक रहा धूल, नहीं दिखते हैं अब बुजुर्ग

जामताड़ा का 'एल्डर्स क्लब' ( Etv Bharat )

जामताड़ा: वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों के मनोरंजन और अकेलापन दूर करने के लिए जामताड़ा में बना बुजुर्गों का क्लब (एल्डर्स क्लब) धूल फांक रहा है. ना क्लब खुलता है और ना अब बुजुर्ग मन बहलाने आते हैं. वरिष्ठ नागरिकों के मन बहलाने और उनके समय बिताने के साथ-साथ मनोरंजन के लिए और अकेलापन दूर करने के लिए एल्डर्स क्लब बनाया गया, जो अब खंडहर में तब्दील होने लगा है. एक समय था कि 'एल्डर्स क्लब' में बुजुर्गों के ठहाके गूंजते थे. अब ना बुजुर्ग नजर आते हैं और ना ही उनके ठहाकों की आवाज सुनने को मिलती है.

क्या करते हैं बुजुर्ग