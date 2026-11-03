जामताड़ा में बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना एल्डर्स क्लब फांक रहा धूल, नहीं दिखते हैं अब बुजुर्ग
जामताड़ा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में बनाया गया 'एल्डर्स क्लब' अब बंद पड़ा हुआ है.
Published : November 3, 2026 at 8:07 PM IST
जामताड़ा: वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों के मनोरंजन और अकेलापन दूर करने के लिए जामताड़ा में बना बुजुर्गों का क्लब (एल्डर्स क्लब) धूल फांक रहा है. ना क्लब खुलता है और ना अब बुजुर्ग मन बहलाने आते हैं. वरिष्ठ नागरिकों के मन बहलाने और उनके समय बिताने के साथ-साथ मनोरंजन के लिए और अकेलापन दूर करने के लिए एल्डर्स क्लब बनाया गया, जो अब खंडहर में तब्दील होने लगा है. एक समय था कि 'एल्डर्स क्लब' में बुजुर्गों के ठहाके गूंजते थे. अब ना बुजुर्ग नजर आते हैं और ना ही उनके ठहाकों की आवाज सुनने को मिलती है.
क्या करते हैं बुजुर्ग
स्थानीय वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि एल्डर्स क्लास जब खुला था तो मन बहलाने के लिए आते थे आपस में समय बिताते थे. मगर अब यह तो बंद ही रहता है.
2022 में तत्कालीन उपायुक्त ने की थी पहल
साल 2022 में जामताड़ा के तत्कालीन उपायुक्त फैज अक अहमद ने वरिष्ठ नागरिकों का अकेलापन दूर करने और उनके मनोरंजन के लिए एल्डर्स क्लब की पहल की और प्रत्येक प्रखंड परिसर में एल्डर्स क्लब बनवाया. लाखों रुपए खर्च कर मनोरंजन के लिए टीवी, फर्नीचर, न्यूज पेपर, लूडो आदि की व्यवस्था की गई थी ताकि बुजुर्ग यहां आएं तो न सिर्फ मनोरंजन करें बल्कि आपस में बातचीत कर अपना अकेलापन दूर कर सकें. लेकिन तत्कालीन उपायुक्त के स्थानांतरण होने के बाद एल्डर्स क्लब पर ग्रहण लग गया और धीरे-धीरे लोगों की रुचि घटती गई और अंत में ताला लग गया.
एल्डर्स क्लब का भवन हो रहा है जर्जर
आलम यह है कि उचित देख रेख के अभाव में एल्डर्स क्लब का भवन भी जर्जर होने लगा और खंडहर में तब्दील होने लगा है. भवन के खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर आदि भी नष्ट होने लगे हैं. वहां पर घास भी उग आई है.
क्या कहते हैं स्थानीय बुद्धिजीवी
एल्डर्स क्लब को लेकर स्थानीय समाजसेवी और बुद्धिजीवी फिर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रशासन से चालू करने की मांग की है ताकि बुजुर्ग अपना मन बहलाने के साथ-साथ अपना समय बिता सके. स्थानीय जिला बार एसोसिएशन के सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता आरुप सरकार ने एल्डर्स क्लब को काफी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि तत्कालीन उपायुक्त ने बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर्स क्लब तो बनाया लेकिन उनके जाने के बाद यह क्लब बंद हो गया जिसे फिर से चालू करने की मांग स्थानीय जिला प्रशासन से की गई है.
क्या कहते हैं अधिकारी
प्रखंड परिसर में बदहाल क्लब को लेकर जब प्रखंड के बीडीओ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि क्लब पूर्व में मेंबर द्वारा खोला जा रहा था लेकिन कुछ सामान नष्ट होने के कारण रुचि घटती गई. लेकिन उन्होंने कहा कि फिर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बने एल्डर्स क्लब का सौंदर्यीकरण कर चालू करने का प्रयास करेंगे.
जो भी हो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना एल्डर्स क्लब अब एक सपना बनकर रह गया है. बुजुर्गों नागरिकों की उम्मीद पर पानी फिर गया है. जरूरत है प्रशासन को इस पर पहल करने की.
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