झारखंड के 26 साल: बुजुर्गों ने उठाए डेवलपमेंट पर सवाल, स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर जताई गहरी चिंता
झारखंड में बुजुर्गों ने स्वास्थ्य सेवाओं समेत कई योजनाओं को बेहतर बनाने और उनके क्रियान्वयन का सरकार से अनुरोध किया है. रिपोर्ट. हितेश कुमार चौधरी.
Published : November 14, 2026 at 5:35 AM IST
देवघर: 15 नवंबर को झारखंड 27वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है. राज्य गठन के 27 साल पूरे होने पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, वही विभिन्न सामाजिक संगठन भी स्थापना दिवस को लेकर उत्साह जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इन जश्न और उपलब्धियों के बीच समाज का एक ऐसा वर्ग भी है, जो झारखंड के विकास की वास्तविक तस्वीर पर सवाल खड़े कर रहा है, यह वर्ग है राज्य के बुजुर्गों का.
बुजुर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव
बुजुर्गों का कहना है कि झारखंड गठन के 27 साल बाद भी उनके लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और मनोरंजन के साधनों तक, ऐसी कई जरूरत हैं, जिन पर अब तक अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है.
सरकार को स्वास्थ्य पर और काम करने की जरूरत: बुजुर्ग
झारखंड के सभी जिलों के साथ देश के कई राज्यों में केंद्र सरकार में सेवा दे चुके सेवानिवृत्त वाई. झा का कहना है कि किसी भी राज्य की विकास व्यवस्था का आकलन वहां के बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं से भी किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुविधा स्वास्थ्य है, लेकिन झारखंड के सरकारी अस्पतालों में अब तक उनकी उम्र और जरूरतों के अनुरूप विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है.
स्वास्थ्य व्यवस्था में चुनौती
उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि झारखंड में इस दिशा में काफी सुधार की जरूरत है. उनका कहना है कि आर्थिक रूप से सक्षम बुजुर्ग भी यदि बेहतर इलाज के लिए पैसे खर्च करना चाहे, तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से नहीं मिल पाती हैं. यह स्थिति राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाती है.
रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं
देवघर के हिंदी विद्यापीठ निवासी गिरजा चरण फलाहारी ने झारखंड में पलायन को बुजुर्गों की समस्याओं से जोड़ते हुए बताया कि झारखंड में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजबूर हैं. इसका सीधा असर उनके बुजुर्ग माता-पिता पर पड़ रहा है. कई परिवारों में बच्चे रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं और बुजुर्ग माता-पिता अपने घरों में अकेले जीवन बिताने को मजबूर हैं.
मनोरंजन केंद्र और बेहतर सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम: बुजुर्गों
उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र और बेहतर सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम विकसित किए जाएं, ताकि अकेले जीवन बिता रहे बुजुर्गों को सामाजिक जुड़ाव और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके.
बुजुर्गों को पेंशन की राशि में अड़चन
इधर, कोठिया निवासी नरेंद्र यादव का कहना है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बुजुर्गों के लिए सरकारी पेंशन योजना आजीविका का एक बड़ा सहारा है, लेकिन झारखंड में कई बुजुर्गों को पेंशन की राशि नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है. ऐसे में सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी चुनौती बन जाता है.
आधुनिक पार्क की जरूरत पर जोर
देवघर निवासी सावित्री देवी ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य और शारीरिक सक्रियता के लिए बेहतर पार्क की आवश्यकता पर जोर दिया. उनका कहना है कि देवघर और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे पार्कों की कमी है, जहां बुजुर्ग नियमित रूप से टहल सके और स्वास्थ्य लाभ ले सके. पार्क की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से बुजुर्गों को घरों में रहने या सड़कों के किनारे टहलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इससे कई बार सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है.
कई बुजुर्ग पारिवारिक हिंसा और उपेक्षा का शिकार
इसके अलावा नारायण सिंह यादव ने बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि देवघर जिले के विभिन्न इलाकों में कई बुजुर्ग पारिवारिक हिंसा और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें समय पर न्याय और जरूरी सहायता नहीं मिल पाती है, ऐसे मामलों में बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जरूरत है.
अभी बहुत कुछ करना बाकी
कुल मिलाकर, झारखंड अपने गठन के 27 साल पूरे कर रहा है. इन 27 वर्षों में झारखंड ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं, लेकिन बुजुर्गों के मुताबिक, उनके जीवन को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.
राज्य सरकार से बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान देने की अपील
जरूरत है कि सरकार बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं, नियमित पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन और वृद्धाश्रम जैसी बुनियादी जरूरतों पर गंभीरता से ध्यान दें, ताकि जीवन के इस पड़ाव में उन्हें अकेलेपन, असुरक्षा और सुविधाओं के अभाव से जूझना न पड़े.
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