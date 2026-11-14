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झारखंड के 26 साल: बुजुर्गों ने उठाए डेवलपमेंट पर सवाल, स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर जताई गहरी चिंता

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

देवघर: 15 नवंबर को झारखंड 27वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है. राज्य गठन के 27 साल पूरे होने पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, वही विभिन्न सामाजिक संगठन भी स्थापना दिवस को लेकर उत्साह जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इन जश्न और उपलब्धियों के बीच समाज का एक ऐसा वर्ग भी है, जो झारखंड के विकास की वास्तविक तस्वीर पर सवाल खड़े कर रहा है, यह वर्ग है राज्य के बुजुर्गों का.

बुजुर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव