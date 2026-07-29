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हैदराबाद में भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरा व्यक्ति, रेस्क्यू जारी

हैदराबाद: शहर में मंगलवार को भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली. इस बीच, मियापुर इलाके में एक दुखद घटना हुई, जहां एक व्यक्ति खुले मैनहोल में गिरने के बाद लापता हो गया. यह घटना वैशालीनगर रेलवे अंडरपास के पास हुई. लापता व्यक्ति की पहचान हफीजपेट के प्रेम नगर के रहने वाले बलैया के रूप में हुई. सूचना मिलने पर HYDRAA और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

मैनहोल में गिरे व्यक्ति के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण बलैया मैनहोल में गिर गया और लापता हो गया. सेरिलिंगमपल्ली के विधायक अरेकापुडी गांधी ने बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया और बलैया के परिवार को मदद दिलाने का आश्वासन दिया. HYDRAA समेत सर्च टीमों ने बुधवार को भी अपनी कोशिशें जारी रखीं, लेकिन अभी तक बलैया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.

वहीं, भारी बारिश की वजह से बड़े चौराहों पर ट्रैफिक में भारी दिक्कत हुई. काम से घर लौट रहे यात्रियों और शैक्षणिक संस्थानों से निकलने वाले स्टूडेंट्स को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

ट्रैफिक के व्यस्त घंटों के दौरान हुई भारी बारिश की वजह से IT कॉरिडोर और दूसरे खास चौराहों पर भारी जाम लग गया; गाड़ियों की लाइनें किलोमीटरों तक लग गईं, जिससे यात्री घंटों तक जाम और बारिश में फंसे रहे. तेज बारिश की वजह से हैदराबाद मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई.