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हैदराबाद में भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरा व्यक्ति, रेस्क्यू जारी

हैदराबाद के मियापुर इलाके में एक व्यक्ति खुले मैनहोल में गिरने के बाद लापता हो गया.

elderly man washed away after falling into manhole in Hyderabad after heavy rain
हैदराबाद में भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरा व्यक्ति, रेस्क्यू जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 4:26 PM IST

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हैदराबाद: शहर में मंगलवार को भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली. इस बीच, मियापुर इलाके में एक दुखद घटना हुई, जहां एक व्यक्ति खुले मैनहोल में गिरने के बाद लापता हो गया. यह घटना वैशालीनगर रेलवे अंडरपास के पास हुई. लापता व्यक्ति की पहचान हफीजपेट के प्रेम नगर के रहने वाले बलैया के रूप में हुई. सूचना मिलने पर HYDRAA और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

मैनहोल में गिरे व्यक्ति के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण बलैया मैनहोल में गिर गया और लापता हो गया. सेरिलिंगमपल्ली के विधायक अरेकापुडी गांधी ने बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया और बलैया के परिवार को मदद दिलाने का आश्वासन दिया. HYDRAA समेत सर्च टीमों ने बुधवार को भी अपनी कोशिशें जारी रखीं, लेकिन अभी तक बलैया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.

वहीं, भारी बारिश की वजह से बड़े चौराहों पर ट्रैफिक में भारी दिक्कत हुई. काम से घर लौट रहे यात्रियों और शैक्षणिक संस्थानों से निकलने वाले स्टूडेंट्स को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

ट्रैफिक के व्यस्त घंटों के दौरान हुई भारी बारिश की वजह से IT कॉरिडोर और दूसरे खास चौराहों पर भारी जाम लग गया; गाड़ियों की लाइनें किलोमीटरों तक लग गईं, जिससे यात्री घंटों तक जाम और बारिश में फंसे रहे. तेज बारिश की वजह से हैदराबाद मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई.

भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे बिजली सप्लाई में बाधा आई. बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत स्थिति को संभालने के लिए तैयार हो गए. HYDRAA, DRF, और GHMC मानसून स्क्वॉड की टीमें मैनहोल से बाढ़ का पानी निकालने के लिए तुरंत काम पर लग गईं.

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) जोएल डेविस ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ट्रैफिक कर्मचारियों के साथ मिलकर यातयात सुचारू करने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें- हैदराबाद में भारी बारिश: सड़कें बनीं तालाब, लगा कई किलोमीटर लंबा जाम

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