गजब! BPL मीटर पर 2 लाख 83 हजार रुपये का बिजली बिल, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बुजुर्ग के उड़े होश

दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बुजुर्ग गुलाम नबी खान ( ETV Bharat )

चंद्राकोना (पश्चिम बंगाल): पश्चिम मेदिनीपुर जिला के चंद्रकोना इलाके में एक दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरने वाले बुजुर्ग के नाम पर 2 लाख 83 हजार रुपये का बिजली बिल आया है. इस बिल कोदेखकर बुढ़े व्यक्ति के होश ही उड़ गए. गुलाम नबी खान पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना ब्लॉक 2 के धाईखंड गांव के रहने वाले है. उनका घर नदी के बहाव में बह गया था. इस कारण उन्होंने अपनी बेटी के घर में शरण लिया था. बुजुर्ग का बीपीएल मीटर उनकी बेटी के घर पर लगा था. उस मीटर का बिल करीब तीन लाख रुपये आया है. जाहिर है, बूढ़े आदमी को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है. वह चाहते हैं कि बिजली विभाग इस समस्या का समाधान करे और इससे छुटकारा दिलाए. बूढ़े आदमी ने डरकर बिजली विभाग से संपर्क किया है, और इस भारी भरकम बिल को माफ करने की मांग की है. हालांकि, बिजली विभाग से संपर्क करने की कई कोशिशों के बाद भी कोई हल नहीं निकला है. उल्टा, अधिकारियों ने उनसे यह पैसा जमा करने को कहा है. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि, बिजली बिल बहुत ही ज्यादा आया है. ऐसा बिल कभी आ ही नहीं सकता. बुज़ुर्गों और स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में बुजुर्ग का इकलौता घर कई साल पहले शिलावती नदी में डूब गया था. तब से वह गांव में अपनी बेटी के घर पर रह रहे हैं. कई साल पहले उन्होंने बिजली विभाग से बिजली मीटर का कनेक्शन लिया था. लेकिन अचानक कुछ साल पहले उनका पहला बिजली बिल एक लाख 93 हज़ार रुपये आया. वह बिल देखकर वह परेशान हो गए.