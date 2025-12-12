गजब! BPL मीटर पर 2 लाख 83 हजार रुपये का बिजली बिल, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बुजुर्ग के उड़े होश
दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बुजुर्ग ने जब बिजली का बिल देखा तो उनके होश ही उड़ गए. आखिर भर पाएंगे ये बिल.
Published : December 12, 2025 at 3:24 PM IST
चंद्राकोना (पश्चिम बंगाल): पश्चिम मेदिनीपुर जिला के चंद्रकोना इलाके में एक दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरने वाले बुजुर्ग के नाम पर 2 लाख 83 हजार रुपये का बिजली बिल आया है. इस बिल कोदेखकर बुढ़े व्यक्ति के होश ही उड़ गए.
गुलाम नबी खान पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना ब्लॉक 2 के धाईखंड गांव के रहने वाले है. उनका घर नदी के बहाव में बह गया था. इस कारण उन्होंने अपनी बेटी के घर में शरण लिया था.
बुजुर्ग का बीपीएल मीटर उनकी बेटी के घर पर लगा था. उस मीटर का बिल करीब तीन लाख रुपये आया है. जाहिर है, बूढ़े आदमी को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है. वह चाहते हैं कि बिजली विभाग इस समस्या का समाधान करे और इससे छुटकारा दिलाए.
बूढ़े आदमी ने डरकर बिजली विभाग से संपर्क किया है, और इस भारी भरकम बिल को माफ करने की मांग की है. हालांकि, बिजली विभाग से संपर्क करने की कई कोशिशों के बाद भी कोई हल नहीं निकला है. उल्टा, अधिकारियों ने उनसे यह पैसा जमा करने को कहा है. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि, बिजली बिल बहुत ही ज्यादा आया है. ऐसा बिल कभी आ ही नहीं सकता.
बुज़ुर्गों और स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में बुजुर्ग का इकलौता घर कई साल पहले शिलावती नदी में डूब गया था. तब से वह गांव में अपनी बेटी के घर पर रह रहे हैं. कई साल पहले उन्होंने बिजली विभाग से बिजली मीटर का कनेक्शन लिया था. लेकिन अचानक कुछ साल पहले उनका पहला बिजली बिल एक लाख 93 हज़ार रुपये आया. वह बिल देखकर वह परेशान हो गए.
उस समय उन्होंने बिजली विभाग से संपर्क किया था. उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया. हालांकि, कुछ दिन पहले गुलाम को अचानक एक और बिजली बिल मिला. इस बार बिल 2 लाख 83 हजार रुपये का आया. यह बिजली बिल देखकर बुजुर्ग बहुत परेशान हैं. वे पहले भी कई बार बिजली डिपार्टमेंट में लिखकर अप्लाई कर चुके हैं. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, उनके घर में सिर्फ एक लाइट और एक पंखा है. उनके घर पर न एसी है और न ही फ्रिज है, फिर तीन लाख रुपये का बिजली का बिल कैसे आया है.
बुजुर्ग काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि, वे इस समस्या का समाधान चाहते है और इससे राहत पाना चाहते हैं. एक दिहाड़ी मजदूर के लिए लाखों का बिजली बिल चुकाना मुमकिन नहीं है. वहीं, गांव वाले इस मामले में गुलाम को भरोसा दिला रहे हैं. लोकल पंचायत के मेंबर शक्तिपद रॉय का कहना है कि, बुजुर्ग का घर नदी में बहने के कारण वह पागलों की तरह इधर-उधर भटकने लगा था.
बाद में वह उस घर के बगल में अपनी बेटी के घर में दिन बिताने लगा. उसके पुराने घर का मीटर लाकर वहां लगवाया गया, जो BPL मीटर है. उन्होंने कहा कि, पांच साल पहले उन्हें ऐसा ही भूतिया बिल आया था. तब वह बिजली ऑफिस गए थे लेकिन उनकी बिजली नहीं कटी, न ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई. उनका कहना है कि, बिजली डिपार्टमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहल करना चाहिए.
ये भी पढ़ें: अंधेरे में डूबा दुनिया का सबसे अमीर गांव: कच्छ के माधापर जुनावास में 55 लाख का लाइट बिल बाकी, ग्रामीण परेशान