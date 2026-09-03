तमिलनाडु में आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग व्यक्ति को नोंच-नोंचकर मार डाला
तंजावुर जिले के कुंभकोणम में यह घटना हुई, जब सड़क किनारे सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति पर 10 से अधिक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया.
Published : September 3, 2026 at 7:05 PM IST
तंजावुर (तमिलनाडु): तंजावुर जिले के कुंभकोणम में आवारा कुत्तों के हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. अरियालुर जिले के जयनकोंडम के रहने वाले चिन्नादुरई (75) पिछले कुछ वर्षों से तंजावुर के कुंभकोणम में पलक्कराई-चेन्नई रोड पर रह रहे थे. वह गुरुवार सुबह (3 सितंबर) एक प्राइवेट स्कूल के पास अरुलनगर इलाके में रोजाना की तरह सड़क किनारे सो रहे थे.
बताया गया है कि इस दौरान 10 से अधिक आवारा कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें काटना और नोंचना शुरू कर दिया. कुत्तों ने उनके चेहरे, हाथ और पैरों समेत शरीर के हर हिस्से को काट लिया. आवारा कुत्ते बुजुर्ग व्यक्ति को 3 मिनट से अधिक समय तक नोंचते रहे. ज्यादा उम्र और विकलांगता के कारण वह खुद का बचाने का प्रयास नहीं कर सके.
यह घटना सुबह के समय हुई, जिसके कारण बुजुर्ग व्यक्ति को तुरंत मदद नहीं मिल सकी. काफी देर बाद आए गोपू नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने कुत्तों को भगाया और बुजुर्ग को बचाया. बाद में 108 एम्बुलेंस से बुजुर्ग को कुंभकोणम सरकारी अस्पताल भेजा गया. लेकिन, गंभीर चोटों और अधिक खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई.
कुंभकोणम पुलिस ने इस घटना के बारे में केस दर्ज किया और इलाके के CCTV कैमरे की फुटेज देखी. उस समय, पुलिस को कुत्तों के एक झुंड का फुटेज मिला है जो सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति को बुरी तरह काट रहे थे और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा था.
ऑटो ड्राइवर गोपू ने इस घटना के बारे में कहा, "मैं घूमने जा रहा था. उस समय, कुत्ते बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसे काट रहे थे जैसे वह कोई बैग खींच रहा हो. जैसे ही हमने यह देखा, हमने ऑटो रोका और बुजुर्ग व्यक्ति को कुत्तों से बचाया. फिर हमने 108 पर कॉल किया और कुछ लोग और मैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए."
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. सड़कों के किनारे आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के कारण मोटरसाइकिल से चलने वालों, आम लोगों और पैदल चलने वालों में बहुत डर बस गया है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इलाके से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए.
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