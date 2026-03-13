ETV Bharat / bharat

ईरान संकट के बीच पंजाब में गैस सिलेंडर की मारामारी, लंबी कतार में खड़े बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत

पंजाब में गैस सिलेंडर की मारामारी, लंबी कतार में खड़े लोग ( ETV Bharat )

बरनाला: ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग के कारण भारत में लोग गैस सिलेंडर की कमी को लेकर घबरा गए हैं. हालांकि, सरकार का कहना है कि, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है. इस अफरा-तफरी में, पंजाब के बरनाला के एक निवासी की जान भी चली गई. दरअसल, शेहना कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. 66 वर्षीय भूषण कुमार मित्तल (फाइल फोटो) (ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, शेहना गांव के निवासी देवराज मित्तल के 66 वर्षीय बेटे भूषण कुमार मित्तल सुबह 5 बजे से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे. सिलेंडर लेने वालों में उनका नंबर 25वां था. अपनी बारी का इंतजार कर रहे भूषण कुमार मित्तल को अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने से हुई मौत

मृतक के भतीजे रॉबिन मित्तल ने बताया कि, उनके चाचा भूषण कुमार सिलेंडर भरवाने के लिए सुबह 5 बजे से ही गैस एजेंसी के सामने लाइन में खड़े थे. लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि, प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी या सरकारी प्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आया है.