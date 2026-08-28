ETV Bharat / bharat

मालदा में एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक युवती की बेरहमी से गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

मालदा जिला में एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

Elderly man and young woman murdered by throat slitting at english bazar in Malda
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मालदा: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक ही दिन में दो अलग-अलग हत्या की सनसनीखेज वारदातें सामने आने के बाद तनाव का माहौल है. घटना जिले के इंग्लिश बाजार इलाके की है.

दोनों मामलों में, पीड़ितों की कथित तौर पर बेरहमी से गला रेतकर हत्या की गई थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पहली घटना में, शुक्रवार सुबह मालदा शहर के नंबर 2 गवर्नमेंट कॉलोनी इलाके में एक बुजुर्ग अर्नब सेन (60) का खून से सना शव उनके घर से बरामद किया गया.

शुरुआती पुलिस जांच से पता चलता है कि, गला रेतकर उनकी हत्या की गई थी. दूसरी घटना सत्तारी इलाके में हुई, जहां पुलिस ने 25 साल की एक महिला का खून से सना शव बरामद किया. पीड़िता के पति पर साजिश और हत्या के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

नंबर 2 गवर्नमेंट कॉलोनी में हुई घटना के बारे में, 60 साल के अर्नब सेन घर पर अकेले थे. सुबह उनके भाई पिंटू सेन जब घर आए तो उन्होंने दरवाजा खुला देखा. अंदर जाने पर, उन्होंने कमरे में कई जगहों पर खून के धब्बे देखे और अर्नब सेन को बिस्तर पर लेटे हुए देखा. उनका चेहरा तकिया से ढका हुआ था. जब पिंटू ने तकिया हटाया, तो उन्हें पीड़ित का गला कटा हुआ, खून से लथपथ शरीर मिला. उन्होंने पड़ोसियों को इसके बारे में बताया. उसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई.

इस मामले पर बात करते हुए, पुलिस उपाधीक्षक लेवांग तमांग ने कहा कि, किसी धारदार हथियार से गला काटा गया था. शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि हत्या सुबह-सुबह हुई थी. उन्होंने कहा कि, अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार मौके पर नहीं मिला है. कमरे और बाथरूम के अंदर खून के धब्बे मिले हैं. उन्होंने बताया कि, कमरे में दो चाय के कप भी मिले हैं. उन्होंने कहा कि, हत्या के पीछे का मकसद अभी पूरी तरह से साफ नहीं है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि, जांच में मदद के लिए एक फोरेंसिक टीम को बुलाया जा रहा है.

इस बीच, इंग्लिश बाजार के सत्तारी इलाके में पुलिस ने एक महिला के पति को उसकी हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस ने कहा कि, शव को बरामद कर लिया गया है. पीड़िता की गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान थे. दोनों मामलों की तफ्तीश की जा रही है.

ये भी पढ़ें: सूटकेस में महिला के मिले अंग का मामला : सास बोली- सोने और पीएफ के लिए हुई बहू की हत्या

TAGGED:

MURDERED BY THROAT SLITTING
ENGLISH BAZAR IN MALDA
WEST BENGAL CRIME CASE
POLICE INVESTIGATION
DOUBLE MURDER CASE IN BENGAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.