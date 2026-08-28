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मालदा में एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक युवती की बेरहमी से गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

मालदा: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक ही दिन में दो अलग-अलग हत्या की सनसनीखेज वारदातें सामने आने के बाद तनाव का माहौल है. घटना जिले के इंग्लिश बाजार इलाके की है.

दोनों मामलों में, पीड़ितों की कथित तौर पर बेरहमी से गला रेतकर हत्या की गई थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पहली घटना में, शुक्रवार सुबह मालदा शहर के नंबर 2 गवर्नमेंट कॉलोनी इलाके में एक बुजुर्ग अर्नब सेन (60) का खून से सना शव उनके घर से बरामद किया गया.

शुरुआती पुलिस जांच से पता चलता है कि, गला रेतकर उनकी हत्या की गई थी. दूसरी घटना सत्तारी इलाके में हुई, जहां पुलिस ने 25 साल की एक महिला का खून से सना शव बरामद किया. पीड़िता के पति पर साजिश और हत्या के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

नंबर 2 गवर्नमेंट कॉलोनी में हुई घटना के बारे में, 60 साल के अर्नब सेन घर पर अकेले थे. सुबह उनके भाई पिंटू सेन जब घर आए तो उन्होंने दरवाजा खुला देखा. अंदर जाने पर, उन्होंने कमरे में कई जगहों पर खून के धब्बे देखे और अर्नब सेन को बिस्तर पर लेटे हुए देखा. उनका चेहरा तकिया से ढका हुआ था. जब पिंटू ने तकिया हटाया, तो उन्हें पीड़ित का गला कटा हुआ, खून से लथपथ शरीर मिला. उन्होंने पड़ोसियों को इसके बारे में बताया. उसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई.