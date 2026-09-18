तेलंगाना: अकेलेपन और संघर्ष से जूझ रहे बुजुर्ग दंपति ने की आत्महत्या
तेलंगाना के जनगांव जिले में तीन बेटों और दो बेटियों के गुजर जाने के बाद बुजुर्ग दंपति अकेलेपन से जूझ रहे थे.
Published : September 18, 2026 at 2:53 PM IST
रघुनाथपल्ली: वह घर कभी बच्चों की हंसी और खुशी से गूंजता था. तीन बेटों और दो बेटियों के परिवार में हमेशा रौनक बनी रहती थी. यह घर जीवन से भरा हुआ था. लेकिन, किस्मत ने उस जोड़े को एक क्रूर झटका दिया जो इस परिवार को अपनी पूरी दुनिया मानते थे.
उनके तीन बेटे एक के बाद एक बीमारी के कारण गुजर गए और उनकी बहुएं और पोते-पोतियां उनसे दूर हो गए. बुढ़ापे और अकेलेपन से परेशान होकर यह जोड़ा बहुत दुखी हो गया और अपनी जान ले ली. यह दुखद घटना गुरुवार को जनगांव जिले के रघुनाथपल्ली मंडल के गब्बेटा गांव में हुई.
पुलिस और गांववालों के मुताबिक
गांव के रहने वाले गैनी पुल्लैया (91) और लक्ष्मी (86) नाम के एक कपल थे, जिनके तीन बेटे और दो बेटियां थीं. सभी शादीशुदा थे. उनके सबसे छोटे बेटे की बीस साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि दूसरे और सबसे बड़े बेटे भी पिछले साल ही गुजर गए.
इसलिए उनकी बहुएं और पोते-पोतियां गुजारा करने के लिए दूसरी जगहों पर चले गए. इन हालात से परेशान होकर कपल ने सुबह-सुबह घर पर खौफनाक कदम उठाया. आस-पास के लोगों ने उन्हें बेहोश लावारिश अवस्था में देखा. पुल्लैया की पहले ही मौत हो चुकी. लक्ष्मी की हालत गंभीर थी. उन्हें एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान बाद में उनकी भी मौत हो गई.
इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया. तेलंगाना पुलिस के एसआई डी. नरेश ने बताया कि पीड़ित परिवार वालों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है.