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डेढ़ साल के मासूम की बलि, पटना में बड़े भाई की करतूत जान रह जाएंगे दंग

इसी दुर्गा मंदिर में मिला शव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पालीगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बड़े भाई ने अपने डेढ़ वर्षीय छोटे भाई का सिर काटकर हत्या कर दी. बच्चे का सिर पास के ही एक दुर्गा मंदिर में मिला है. आरोप है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को घर से गोद में उठाकर ले गया था.

दुर्गा मंदिर में दी भाई की बलि