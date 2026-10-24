डेढ़ साल के मासूम की बलि, पटना में बड़े भाई की करतूत जान रह जाएंगे दंग
पटना के पालीगंज में बड़े भाई ने डेढ़ वर्षीय छोटे भाई की दुर्गा मंदिर में बलि देकर बेरहमी से हत्या कर दी. रिपोर्ट-निशांत कुमार
Published : October 24, 2026 at 2:34 PM IST
पटना: बिहार के पालीगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बड़े भाई ने अपने डेढ़ वर्षीय छोटे भाई का सिर काटकर हत्या कर दी. बच्चे का सिर पास के ही एक दुर्गा मंदिर में मिला है. आरोप है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को घर से गोद में उठाकर ले गया था.
दुर्गा मंदिर में दी भाई की बलि
आरोपी भाई मासूम को गांव के मंदिर में ले गया और वहां उसकी बलि दे दी. लोगों ने जैसे ही मंदिर में बच्चे का शव देखा तो वे हैरान रह गए. बच्चे का सिर और धड़ दोनों अलग-अलग पड़े हुए थे. इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे मंदिर परिसर में खून पसरा हुआ था.
घटनास्थल पर पसरा खून
मंदिर में खून देखकर लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार रानीतालाब थानाक्षेत्र के जीतन छपरा गांव निवासी रंजू यादव का 22 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार उर्फ बाला पिछले कई महीनों से नशे का आदी था.
नशे की लत में की खौफनाक वारदात
इसी नशे के कारण उसने अपने सबसे छोटे भाई को पहले घर से गोद में उठाया. वह उसे घर से करीब 200 मीटर दूर गांव के दुर्गा मंदिर में लेकर गया. वहां उसने पहले मासूम की गर्दन काटी और बाद में मां दुर्गा के आगे उसका कटा हुआ सिर चढ़ा दिया.
इधर गांव के लोग जब मंदिर में पहुंचे और यह सब देखा तो तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई. इस जघन्य घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई. मृतक के बेबस माता-पिता भी भागते हुए मंदिर पहुंचे.
माता-पिता ने देखा मासूम का सिर
मंदिर पहुंचकर माता-पिता ने देखा कि उनके डेढ़ साल के मासूम पुत्र का सिर मंदिर में पड़ा हुआ था. फिलहाल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही घटना में उपयोग किया गया धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है.
क्या कहती है पुलिस?
मौके पर पहुंचे पालीगंज डीएसपी 2 पंकज शर्मा ने इस बड़ी घटना की जानकारी तुरंत पटना एफएसएल (FSL) टीम को दी. डीएसपी ने बताया कि एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है. पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है.
"स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिली थी कि जीतन छपरा गांव के दुर्गा मंदिर में किसी बच्चे का शव रखा हुआ है. इसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है." -पंकज शर्मा, डीएसपी 2, पालीगंज
हत्या की मुख्य वजह अभी अस्पष्ट
डीएसपी ने बताया कि इस खौफनाक घटना के पीछे का असली कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है. आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
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