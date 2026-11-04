अल नीनो से जल संकट गहराया; देश के बांध 33% खाली, दक्षिण भारत में हालत सबसे खराब
El Nino Effect on India: पानी की कमी के कारण मुंबई में 10% कटौती लागू है. कई राज्यों में भूजलस्तर काफी नीचे चला गया है.
Published : November 4, 2026 at 10:54 AM IST
हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime Team): El Nino Water Crisis: अल नीनो ने देश पर काफी बुरा असर डाला है. पहले तो मानसूनी सीजन में बारिश में कटौती की, फिर धान और दलहन जैसी खरीफ फसलों को चोट पहुंचाई. अब आने वाले समय में हो सकता है कि आपके घर का नल सूख जाए. यानी नल से पानी गायब हो जाए. केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े कुछ इस ओर ही संकेत कर रहे हैं.
दरअसल, मानसून का सूखा अब जल संकट में बदल चुका है. कम बारिश का सीधा असर देश के बड़े बांधों-जलाशयों पर पड़ा है, जो अब अपनी क्षमता से 33% तक खाली हैं. सबसे ज्यादा मार दक्षिण भारत पर पड़ी है, जहां कर्नाटक और केरलम के जलाशयों में पानी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. यूपी-बिहार और महाराष्ट्र के एक-एक बांध-जलाशय पूरी तरह से सूखने यानी शून्य स्टोरेज (Zero storage) के कगार पर पहुंच गए हैं. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में, देश के बांधों और अन्य जलाशयों की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से पढ़िए.
देश में कितने बांध और जलाशय हैं: भारत की वर्तमान स्थिति दुनिया के सबसे बड़े बांध पोर्टफोलियो में से एक है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 6,628 बांधों के साथ भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है. इनमें से 6,545 बांध चालू हैं और 83 निर्माणाधीन हैं. इन बांधों की कुल जल भंडारण क्षमता लगभग 330 बिलियन क्यूबिक मीटर है. इनमें से लगभग 26% यानी 1,681 बांध 50 साल से अधिक पुराने हैं. 291 बांध ऐसे हैं जो 100 साल से भी अधिक पुराने हैं. लगभग 42% बांध 25 से 50 साल की आयु सीमा में आते हैं.
देश के बांध-जलाशयों में कितना पानी: देश में 178 प्रमुख जलाशय हैं, जिनकी केंद्रीय जल आयोग (CWC) नियमित रूप से निगरानी करता है. इसके अलावा, पूरे देश में कुल 292,118 जल निकाय हैं, जिनमें जलाशय, तालाब और टैंक शामिल हैं. CWC की निगरानी वाले, 178 महत्वपूर्ण जलाशयों में 22 अक्टूबर तक कुल 'लाइव स्टोरेज' 123.228 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) है, जो मौजूद लाइव स्टोरेज क्षमता का 66.70 प्रतिशत है.
अल नीनो ने कितना पानी 'सोख' लिया: केंद्रीय जल आयोग (CWC) की 30 अप्रैल, 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 166 जलाशयों (12 के आंकड़े जारी नहीं किए गए) में कुल 71.082 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) पानी उपलब्ध था. यह उनकी कुल क्षमता का 38.72 प्रतिशत था. इसके बाद 14 मई की रिपोर्ट में यह घटकर 63.232 BCM रह गया, जो कुल क्षमता का केवल 34.45 प्रतिशत है.
इसका मतलब है कि सिर्फ दो हफ्तों में लगभग 8 BCM पानी कम हो गया. दक्षिण भारत में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. जहां स्टोरेज में 26.267 BCM (52.61%) की कमी आई. पिछले साल की तुलना में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में काफी ज्यादा कमी देखी गई. उत्तर भारत के स्टोरेज में 33.28% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में कम स्टोरेज होना रहा है.
कितने जलाशय पूरी तरह सूख चुके हैं: CWC के साप्ताहिक बुलेटिन के अनुसार, 30 अप्रैल को बिहार के चंदन बांध के सूखने की खबर आई थी. 14 मई की रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि अब तीन जलाशयों में पानी का स्तर शून्य के बराबर हो गया है. इनमें बिहार का चंदन बांध, महाराष्ट्र का भीमा उज्जैनी और उत्तर प्रदेश का मौदहा जलाशय शामिल. तमिलनाडु का अलियार बांध भी लगभग खाली हो चुका है.
लेकिन, अभी इन तीन के लेवल से बेहतर स्थिति में है. देश के लगभग 60% जलाशयों में पानी उनकी कुल क्षमता के आधे से भी कम बचा है. इसके चलते महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 200 से अधिक जिलों में गंभीर सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है.
गंभीर जल संकट से जूझ रहा भारत: अल नीनो के कारण बांधों और जलाशयों के जलस्तर में आई गिरावट से देश गंभीर जल संकट की स्थिति से जूझ रहा है. शहरी क्षेत्रों में पानी की कटौती शुरू हो गई है. मुंबई जैसे बड़े महानगरों में पहले ही 10% पानी की कटौती लागू की जा चुकी है.
बांधों में पानी कम होने से शहरों और कस्बों में बोरवेल पर निर्भरता बढ़ गई है, जिससे भूजल रिकॉर्ड स्तर पर नीचे चला गया है. बेंगलुरु और चेन्नई के बाहरी इलाकों में पानी की भारी किल्लत के कारण लोग निजी वाटर टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं, जिससे पानी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं.
देश के 316 जिलों में जल संकट: अक्टूबर 2026 की मौसम विज्ञान और सरकारी सूखा रिपोर्टों जैसे FACTLY रिपोर्ट के अनुसार, अल नीनो के कारण देश के कुल 806 जिलों में से 316 जिले पानी की कमी का सामना कर रहे हैं. इनमें से 34 जिलों में पानी की अत्यंत गंभीर कमी दर्ज की गई है.
इन जिलों में अल नीनो के प्रभाव के चलते मानसून की बारिश सामान्य से 20% से 59% तक कम हुई है. इन जिलों में भूजल (Groundwater) स्तर तेजी से नीचे गया है और जलाशयों में पानी काफी घट गया है. यहां रहने वाली ग्रामीण आबादी को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और शहरों में पानी की आंशिक कटौती शुरू हो गई है.
तेलंगाना के जलाशयों में 262 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी कम: अल नीनो प्रभाव के कारण तेलंगाना के जलाशयों की स्थिति गंभीर है. इस समय तक मुख्य जलाशयों में आमतौर पर 462 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी होना चाहिए, लेकिन इनमें केवल 200 TMC पानी ही मौजूद है. कृष्णा बेसिन में, 270 TMC की कुल क्षमता के मुकाबले 78.5 TMC पानी है, जबकि गोदावरी बेसिन में 145.7 TMC की क्षमता के मुकाबले 96 TMC पानी है. सिंगूर जलाशय में 30 TMC की क्षमता के मुकाबले केवल 3.2 TMC पानी है.
नागार्जुन सागर जलाशय में 312 TMC की क्षमता के मुकाबले 188 TMC पानी है. औसतन, गांवों के जलाशयों (टैंकों) में पानी की 40 प्रतिशत कमी है. हैदराबाद में, रोजाना पानी के टैंकरों की बुकिंग 3,500 से बढ़कर 7,000 हो गई है. हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में आमतौर पर रोजाना 583 मिलियन गैलन (MGD) पानी की जरूरत होती है, लेकिन 'अल नीनो' के असर के कारण यह मांग बढ़कर 720 MGD हो गई है.
गुजरात के बांधों में 78.86% पानी: NWRWS और कल्पसर विभाग की 23 अक्टूबर, 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के सभी बांधों में अभी 19,917.78 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) है, जो कुल क्षमता का 78.86% है. पिछले साल की तुलना में इस साल पानी की मात्रा में 19.15% (-4,716.83 MCM) की गिरावट आई है. इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि इस साल पानी की मात्रा पिछले साल की तुलना में लगभग एक-पांचवां हिस्सा कम है. पीने के पानी की वास्तविक कमी का अंदाजा इन्हीं औसत आंकड़ों से लगाया जा सकता है.
महाराष्ट्र के 11 जिलों में टैकर्स से पीने के पानी की सप्लाई: महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग के 'प्रवाह-AI' (Pravah-AI) डैशबोर्ड के अनुसार, राज्य में कुल 999 TMC लाइव पानी स्टोरेज दर्ज किया गया, जबकि इसकी निर्धारित क्षमता 1,457 TMC है. यह कुल क्षमता का लगभग 69% है. यानी जलाशय 31% खाली हैं. जबकि, पिछले साल जलाशयों में लबालब पानी था. जैसे, जायकवाड़ी बांध, उजनी बांध में में 100% पानी था.
कोयना बांध में 98.5% पानी था. 22 अक्टूबर 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 11 जिलों के 728 गांवों और 2,694 बस्तियों में 886 सरकारी टैंकर्स के जरिए पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है. इनमें बीड में 205, अहिल्यानगर में 196, छत्रपति संभाजीनगर में 179 और सोलापुर में 140 टैंकर तैनात थे.
राजस्थान के बांधों-जलाशयों में 21% कम पानी: राजस्थान के बांधों में जल भंडारण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राणा प्रताप सागर बांध की कुल क्षमता 352.81 फीट है , जबकि इसमें अभी 348.45 फीट पानी है. बांध में 80.40% पानी है. कोटा बैराज की कुल क्षमता 260.30 फीट है , जबकि इसमें 259.90 फीट पानी है. ये 99.56% भरा हुआ है.
जवाहर सागर बांध की कुल क्षमता 298.70 फीट है, इसमें 296.54 फीट पानी है. यानी 71.98% बांध भरा हुआ है. माही बजाज सागर की कुल क्षमता 281.50 फीट है. इसमें फिलहाल 275.45 फीट पानी है. जो 96.49% है. बीसलपुर बांध की कुल क्षमता 315.50 फीट है. इसमें फिलहाल 314.00 फीट पानी है. आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के जलाशयों में पिछले साल की तुलना में करीब 21 प्रतिशत कम पानी है.
मध्य प्रदेश के गंभीर बांध का जलस्तर गंभीर: केंद्रीय जल आयोग (CWC) की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के कई प्रमुख जलाशयों और बांधों में पानी का स्टॉक सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया है. हालांकि दक्षिण भारत या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जैसी अत्यधिक गंभीर स्थिति यहां नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर पानी की उपलब्धता में भारी असमानता देखी जा रही है.
महाकाल की नगरी उज्जैन को पानी सप्लाई करने वाले मुख्य स्रोत गंभीर डैम में जलस्तर घटकर सिर्फ 27% रह गया है. इससे शहर में पीने के पानी का संकट गहरा गया है. पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अल-नीनो के कारण औसत से काफी कम बारिश हुई है. भूजल स्तर में आ रही लगातार गिरावट को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में निजी नलकूप (ट्यूबवेल) खनन और जल स्रोतों के कॉमर्शियल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
देश का पहला बांध तमिलनाडु में: सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, तमिलनाडु में स्थित 'कल्लनाई' (ग्रैंड एनीकट) भारत का सबसे पुराना बांध है, जो लगभग 2,000 वर्षों से काम कर रहा है. यह बेहतरीन इंजीनियरिंग और रखरखाव का एक शानदार उदाहरण है.
देश के कुल बांधों में से 98.5% यानी 6,448 बांध राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs) के पास 49 बांध हैं. निजी संस्थाओं के पास 36 बांध हैं. केंद्र सरकार के पास 12 बांध हैं. महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान आता है.
जल संकट ने रबी फसलों की बुवाई लेट की: अक्टूबर का महीना रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चना की बुवाई का होता है. जलाशयों में पानी की कमी के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नहरों के अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने के कारण फसलें सूखने के कगार पर हैं. भूजल स्तर गिरने से अकेले तेलंगाना में लगभग 15 लाख कृषि पंप सेट और कुएं सूख चुके हैं. इससे सिंचाई पूरी तरह ठप हो गई है.
बिजली उत्पादन में 20-30% की गिरावट: देश की कुल बिजली क्षमता का एक बड़ा हिस्सा जलविद्युत (Hydro power) से आता है. दक्षिण और पश्चिम भारत के प्रमुख बांधों जैसे श्रीशैलम और तुंगभद्रा में पानी बेहद कम होने के कारण बिजली उत्पादन में 20% से 30% तक की गिरावट आई है. जलविद्युत में कमी की भरपाई के लिए कोयला बिजली संयंत्रों पर दबाव बढ़ गया है. इससे आने वाले महीनों में ग्रिड पर लोड और बिजली कटौती का खतरा मंडरा रहा है.
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