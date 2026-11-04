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अल नीनो से जल संकट गहराया; देश के बांध 33% खाली, दक्षिण भारत में हालत सबसे खराब

अल नीनो से देश में गहराया जल संकट. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime Team): El Nino Water Crisis: अल नीनो ने देश पर काफी बुरा असर डाला है. पहले तो मानसूनी सीजन में बारिश में कटौती की, फिर धान और दलहन जैसी खरीफ फसलों को चोट पहुंचाई. अब आने वाले समय में हो सकता है कि आपके घर का नल सूख जाए. यानी नल से पानी गायब हो जाए. केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े कुछ इस ओर ही संकेत कर रहे हैं.

दरअसल, मानसून का सूखा अब जल संकट में बदल चुका है. कम बारिश का सीधा असर देश के बड़े बांधों-जलाशयों पर पड़ा है, जो अब अपनी क्षमता से 33% तक खाली हैं. सबसे ज्यादा मार दक्षिण भारत पर पड़ी है, जहां कर्नाटक और केरलम के जलाशयों में पानी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. यूपी-बिहार और महाराष्ट्र के एक-एक बांध-जलाशय पूरी तरह से सूखने यानी शून्य स्टोरेज (Zero storage) के कगार पर पहुंच गए हैं. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में, देश के बांधों और अन्य जलाशयों की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से पढ़िए.