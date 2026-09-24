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अल नीनो बना सुपर अल नीनो...15,800 मौतों की आशंका; धान के बाद गेहूं-सरसों की फसल पर संकट

इनमें लगभग आधी मौतें नाइजीरिया (31,400) में होने की आशंका रिपोर्ट में जताई गई है. इसके अलावा, सूडान में 17,500, नाइजर में 10,000 और चाड में 8,000 अतिरिक्त मौतें होने का अनुमान है. वहीं, दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया में 19,400 व इंडोनेशिया में 19,300 अतिरिक्त मौतों का अनुमान है. भारत में 15,800 और ब्राजील में 13,300 मौतों की आशंका रिपोर्ट में जताई गई है.

सुपर अल नीनों का किस देश पर कितना असर: क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण के देशों को अत्यधिक गर्मी का सबसे अधिक सामना करना पड़ेगा. इन देशों में अगले 6 महीने में भीषण गर्मी से होने वाली मौतों में सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान है. रिपोर्ट के अनुसार, साहेल क्षेत्र (सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया देश) में 66,800 अतिरिक्त भीषण गर्मी से होने वाली मौतों का अनुमान है.

दुनिया भर में 4.51 लाख अतिरिक्त मौतों की आशंका: शिकागो यूनिवर्सिटी की क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की ताजा रिपोर्ट में सुपर अल नीनो के घातक असर होने की चेतावनी जारी की गई है. अत्यधिक गर्मी के कारण भारी जनहानि और अन्य आपदाओं के खतरे की ओर इशारा किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार सुपर अल नीनो देश में गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ा सकता है. सितंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच लगभग 15,800 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं. दुनिया में करीब 4.51 लाख अतिरिक्त मौतें होने की आशंका रिपोर्ट में जताई गई है.

प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 2°C से 3°C तक अधिक दर्ज किया गया है. जब समुद्र की सतह के तापमान में 2°C से अधिक की वृद्धि होती है, तो उसे वेरी स्ट्रांग या 'सुपर अल नीनो' कहा जाता है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुपर अल नीनो फरवरी 2027 तक पूरी तरह सक्रिय रहेगा. इसका पीक नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच में रहने की आशंका है.

अल नीनो कैसे बना सुपर अल नीनो: जून-2026 से देश-दुनिया में जारी अल नीनो प्रभाव अब सितंबर में सुपर अल नीनो में तब्दील हो चुका है. मौसम वैज्ञानिकों और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने इसकी पुष्टि की है. इनके अनुसार, प्रशांत महासागर में जारी मौसमी बदलाव अब तक के इतिहास के सबसे शक्तिशाली रिकॉर्ड्स को पार कर रहा है.

वहीं, दुनिया में 4.51 लाख अतिरिक्त मौतें होने की आशंका जताई गई है. रिपोर्ट में 44% अधिक गर्मी पड़ने की भी आशंका जताई गई है. इस जलवायु परिवर्तन का असर रबी की फसल पर भी पड़ेगा. धान के बाद अब गेहूं-सरसों, चना-दालों की फसलों पर मौसम की मार पड़ने के पूरे-पूरे आसार हैं. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में आईए विस्तार से जानते हैं, सुपर अल नीनो देश और दुनिया में अगले 6 महीने में क्या-क्या संकट पैदा करने वाला है?

हैदराबाद (EB Prime Team): Super El Nino Deaths Forecast: अल नीनो अब सुपर अल नीनो में तब्दील हो गया है. सितंबर 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने इसकी पुष्टि की है. इस बीच शिकागो विश्वविद्यालय की क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की ताजा रिपोर्ट ने चौंका दिया है. इसके अनुसार, सुपर अल नीनो की वजह से सितंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच भारत में लगभग 15,800 अतिरिक्त मौतें अत्यधिक गर्मी के कारण हो सकती हैं.

सुपर अल नीनो की वजह से किस देश में कितनी मौतें? (Photo Credit; Getty Images)

मौतों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं: रिपोर्ट के जरिए यह भी बताया गया है कि कैसे इन मौतों को रोका या कम किया जा सकता है. अध्ययन में गर्मी की चेतावनी जारी करने, कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था करने, कूलिंग सेंटर और हाइड्रेशन स्टेशन बनाने, श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बताई गई है. बताया गया है कि इन उपायों से स्थिति को नियंत्रित करने में सफलता मिल सकती है. ये उपाय सभी लोगों को भीषण गर्मी से निपटने में मदद कर सकते हैं.

सर्दियों को गर्म बना देगा सुपर अल नीनो: आम तौर पर मानसून की बर्बादी के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले अल नीनो का यह सुपर रूप इस बार सर्दियों को समय से पहले गर्म बनाने की राह पर है. ये रास्ता खाद्य सुरक्षा और महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका साबित हो सकता है.

नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच सुपर अल नीनो अपने पीक पर होगा जो गेहूं और सरसों की पैदावार बिगाड़ सकता है. इसके साथ ही दाल और चने की फसल पर भी संकट के बादल छा सकते हैं.

अधिक तापमान गेहूं के पौधों के कल्ले को जला देगा: रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं होती है. जिसकी बुवाई नवंबर मध्य से शुरू होती है. शुरुआत एक महीने तक फसल को कड़ाके की ठंड की आवश्यकता होती है. यदि दिसंबर और जनवरी में रात और दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है, तो गेहूं के पौधों में कल्ले कम फूटते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, सुपर अल नीनो के कारण इस साल सर्दियों के कमजोर रहने की पूरी संभावना है. तापमान में बढ़ोतरी के कारण गेहूं की फसल समय से पहले पकने की संभावना है. इसका असर दानों के आकार पर पड़ेगा. दाने छोटे और सिकुड़े हुए रह सकते हैं, जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार में 10 से 15 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिल सकती है.

सरसों-तिलहन की फसलों में रोग लगने का अंदेशा: रबी सीजन की दूसरी फसलों में सरसों और तिलहन यानी दालें आती हैं. इनकी बुवाई का समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के शुरुआती हफ्ते होता है. बुवाई के समय हल्की ठंड और बाद में शुष्क मौसम को फसल के लिए काफी अनुकूल माना जाता है. लेकिन, सुपर अल नीनो की वजह से हवा में नमी के असंतुलन और तापमान सामान्य से अधिक होने से सरसों की फसल में चेपा और अन्य फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना अधिक रहेगी. इसके अलावा, यदि फसल के पकने के समय तापमान अधिक रहता है, तो सरसों के दानों में तेल की मात्रा कम रह सकती है. सरसों उत्पादन में गिरावट खाद्य तेलों को महंगा कर सकती है.

सुपर अल नीनो से फसलों को कितना नुकसान? (Photo Credit; Getty Images)

अल नीनो से धान की पैदावार में 1 करोड़ टन की गिरावट की आशंका: अल नीनो और कम मानसूनी बारिश के कारण इस साल धान के उत्पादन में लगभग 1 करोड़ टन की भारी गिरावट की आशंका है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमानों के अनुसार, देश का धान उत्पादन पिछले साल के रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन से घटकर इस साल लगभग 14.4 करोड़ टन रहने की उम्मीद है. जो साल 2009-10 के सूखे के बाद धान उत्पादन में आई सबसे बड़ी गिरावट हो सकता है.

गेहूं की पैदावार में 8% गिरावट की आशंका: सुपर अल नीनो का गेहूं की फसल पर सीधा और बेहद चिंताजनक असर पड़ने की उम्मीद है. इससे देशव्यापी पैदावार में 5% से 8% की गिरावट आ सकती है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, कुछ पश्चिमी इलाकों में यह गिरावट 15% से 20% तक भी हो सकती है. दरअसल, इस साल मानसून में रही करीब 15% की कमी और तेज धूप के कारण मिट्टी की नमी काफी घट गई है. इसके चलते अक्टूबर-नवंबर में होने वाली गेहूं की शुरुआती बुवाई और बीजों का अंकुरण बुरी तरह प्रभावित हो सकता है.

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