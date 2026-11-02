अल नीनो का तिहरा अटैक: 27.4 करोड़ पर भोजन संकट, सर्दी में पड़ रही गर्मी, धान-गेहूं की फसल चौपट
अल नीनो के कारण पड़ने वाली गर्मी से भारत में 55,000 और दुनिया में 8.57 लाख अतिरिक्त मौतें होने की आशंका जताई गई है.
Published : November 2, 2026 at 10:34 AM IST
हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime Team): El Nino Effect India: सर्दियों के मौसम में अक्सर टीवी पर एक विज्ञापन आता है, जिसकी पंचलाइन होती है-सर्दी में गर्मी का एहसास. ये तो विज्ञापन की बात हो गई. लेकिन, इस सर्दी ऐसा ही कुछ होने वाला है. क्योंकि, प्रशांत महासागर से उठा अल नीनो, भारत पर तिहरा अटैक कर रहा है. पहले तो इसने मानसून को बिगाड़ा और अब सर्दी में गर्मी का एहसास कराएगा. यानी दिसंबर-जनवरी में भी पंखा चलाना पड़ेगा. तीसरा और सबसे बड़ा अटैक थाली पर हुआ है.
खरीफ की फसल जैसे धान, दलहन को बर्बाद हुई और अब रबी की फसल जैसे गेहूं, तिलहन को चौपट होने के आसार हैं. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, इन सबसे दुनिया की करीब 27.4 करोड़ आबादी के सामने भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर समंदर से उठा ये 'तूफान' भारत के खेतों में कैसे तबाही ला रहा है?
45 देशों की 27.4 करोड़ आबादी के सामने गंभीर भोजन संकट: संयुक्त राष्ट्र (UN) के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि अल नीनो के कारण 2027 के अंत तक 45 देशों में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की कुल संख्या 27.4 करोड़ तक पहुंच सकती है. दरअसल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण देशों को उर्वरकों की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है. इसके चलते चावल की कीमतों में 50%, गेहूं में 37% और सोयाबीन में 21% की देखने को मिली है.
भारत की खाद्य मुद्रास्फीति में 5% की बढ़ोतरी की आशंका: मानसून में कम बारिश और जलाशयों में पानी की कमी के कारण भारत को बड़े आर्थिक और कृषि संकट का सामना करना पड़ रहा है. अनुमान है कि मक्के के उत्पादन में 28–32%, धान/चावल में 12–18% और दालों में 14–17% की गिरावट आ सकती है. खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) में 3–5% की बढ़ोतरी होने की आशंका है.
भारत-इंडोनेशिया पर अल नीनो का असर सबसे अधिक: अल नीनो की वजह से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में मानसून की भारी कमी, रिकॉर्ड तोड़ लू (हीटवेव), कृषि-सूखा और जंगलों में भीषण आग जैसी घटनाएं देखने को मिलीं. भारत और इंडोनेशिया पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा. रोजगार छिन जाने, पानी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं.
भारत में मानसून के दौरान बहुत कम बारिश हुई, जबकि इंडोनेशिया में जंगलों की आग से निकलने वाले खतरनाक धुएं से लाखों लोग प्रभावित हुए. इस क्षेत्र के अन्य बुरी तरह प्रभावित देशों में फिलीपींस, पाकिस्तान और म्यांमार भी शामिल हैं. इसके साथ ही पलायन का सामना कर रहे समुदायों को सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक जोखिम में होंगे.
अल नीनो का स्वास्थ्य पर प्रभाव: भारत पर एल नीनो का प्रभाव मुख्य रूप से कमजोर मानसून, सूखे और बढ़ती गर्मी के रूप में देखा गया है. अधिक गर्मी और बारिश के बदलते पैटर्न के कारण मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया और जिका जैसी बीमारियों अचानक वृद्धि होती है. साथ ही, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने से जल आपूर्ति दूषित हो जाती है, जिससे हैजा और टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियां फैलने लगती हैं. सामान्य से अधिक तापमान होने के कारण हृदय, श्वसन, गुर्दे संबंधी रोग और मेटाबॉलिक बीमारियां अधिक गंभीर हो जाती हैं.
- गर्मी से जुड़ी बीमारियां: अल नीनो के कारण तापमान में भारी बढ़ोतरी होती है. इससे हीटवेव, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकावट के मामले तेजी से बढ़ते हैं, जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए जानलेवा हो सकते हैं.
- संक्रामक रोग: अधिक बारिश और बाढ़ वाले इलाकों में हैजा, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं. पानी की कमी (सूखा) के कारण लोग दूषित पानी पीने को मजबूर होते हैं, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं.
- मच्छरजनित बीमारियां: तापमान बढ़ने और बेमौसम बारिश से मच्छरों के पनपते हैं. इसके चलते डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया और जीका वायरस जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है.
- सांस की समस्याएं: सूखे के कारण हवा में धूल के कण बढ़ जाते हैं और जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं. इससे हवा खराब होती है और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस व सांस की अन्य बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं.
अल नीनो का इंसानी जीवन-रोजगार पर प्रभाव: बाढ़ और सूखे के कारण घर और बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाते हैं. इससे लाखों लोग विस्थापित या पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं. लोगों की रोजगार-आजीविका छिन जाती है. फूड सप्लाई चेन टूट जाती है. इससे कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है. WMO ने चेतावनी दी है कि इसका सीधा असर उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां पहले से ही खाद्य असुरक्षा की समस्या है.
- कुपोषण और खाद्य असुरक्षा: अल नीनो के कारण फसलें नष्ट हुई हैं. इससे अनाज और सब्जियों के दाम बढ़ने का खतरा रहता है. गरीब परिवारों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे बच्चों में कुपोषण बढ़ता है.
- पीने के पानी का संकट: जलाशयों और भूजल के सूखने से करोड़ों लोगों के सामने पीने के साफ पानी का संकट खड़ा हो जाता है. ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है.
- आर्थिक और मानसिक तनाव: फसलें नष्ट होने से किसान कर्ज में फंस जाते हैं. आजीविका छिनने का यह डर और वित्तीय संकट ग्रामीण आबादी में मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ाता है.
- विस्थापन और पलायन: लगातार सूखा पड़ने या बाढ़ आने के कारण लोग अपनी जमीनें छोड़कर पलायन करने को मजबूर होते हैं. इससे लोगों का जीवन स्तर और खराब होता है.
- पशुधन और चरागाहों का नुकसान: लंबे समय तक चलने वाले सूखे से चरागाह खत्म हो जाते हैं. इससे पशुओं के सामने चारे का संकट पैदा हो जाता है. वे भूखे मरने लगते हैं. इसके विपरीत, भारी बारिश से जानवरों में 'रिफ्ट वैली फीवर' जैसी बीमारियां फैल सकती हैं.
- मत्स्य पालन और समुद्री इकोसिस्टम को नुकसान: समंदर की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाने से समुद्री इकोसिस्टम बिगड़ जाता है. इससे तटीय क्षेत्रों में मछलियों की आबादी घट जाती है. इससे लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ता है.
मार्च 2027 तक अधिक गर्मी से 55 हजार अतिरिक्त मौतों की आशंका: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की 'क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब' की रिपोर्ट के अनुसार, इस सुपर अल नीनो के कारण बढ़ते तापमान से देश में सितंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच लगभग 15,800 अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है. वहीं, दुनिया में 4.51 लाख अतिरिक्त मौतें होने की आशंका जताई गई है. रिपोर्ट में 44% अधिक गर्मी पड़ने की भी आशंका जताई गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण के देशों को अत्यधिक गर्मी का सबसे अधिक सामना करना पड़ेगा. इन देशों में अगले 6 महीने में भीषण गर्मी से होने वाली मौतों में सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन 'लैंसेट काउंटडाउन' के अनुसार, साल 2027 में मार्च तक पूरी दुनिया में 8 लाख 57 हजार मौतें होने की आशंका है. भारत में ऐसे लोगों की संख्या 55 हजार होगी.
अल नीनो का जल संसाधनों पर प्रभाव: अल नीनो का जल संसाधनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है. भारत में, जहां जल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा मानसूनी बारिश पर निर्भर करता है, अल नीनो के कारण जल सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है. 'सुपर अल नीनो' के कारण ऐतिहासिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. केंद्रीय जल आयोग (CWC) और मौसम विभाग (IMD) की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कमजोर मानसून के चलते देश के जल संसाधन पिछले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. 8 अक्टूबर 2026 तक, 178 प्रमुख जलाशयों में लाइव स्टोरेज, उनकी क्षमता का 78.71% था, जो पिछले साल के स्तर और सामान्य स्टोरेज 87.08% की तुलना में काफी कम है. इसमें दक्षिणी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां जलाशयों में उनकी क्षमता का केवल 47.22% पानी मौजूद है. जबकि, उत्तरी क्षेत्र में स्तर 58.63% रहा.
- जलाशय 70% क्षमता पर सिमटे: देश के 178 प्रमुख और बड़े जलाशयों में लाइव वाटर स्टोरेज यानी पानी का स्टॉक कुल क्षमता का केवल 70% रह गया है. यह आंकड़ा पिछले 10 वर्षों के औसत (76.62%) से काफी नीचे चला गया है.
- दक्षिण भारत में भीषण जल संकट: अल नीनो का सबसे खतरनाक असर दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु पर पड़ा है. इन राज्यों में जलाशयों का जल स्तर 50% से भी नीचे चला गया है. बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई बांधों में पानी शून्य लेवल तक पहुंच चुका है.
- मानसूनी बारिश में 12.6% की सीधी गिरावट: अल नीनो के कारण जून से सितंबर 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून में सामान्य से 12.6% की कमी दर्ज की गई. केवल 759.4 मिमी बारिश हुई, जबकि दीर्घकालिक औसत 868.6 मिमी रहता है.
- नदियों में कम हुआ पानी: गंगा, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा बेसिन समेत देश की कई नदियों में पानी का प्राकृतिक प्रवाह कम होने से जल चक्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है. जमीन के नीचे पानी का रिचार्ज रुक गया है. सिंचाई और शहरों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बोरवेल और ट्यूबवेल से भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है. इससे वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे खिसक गया है.
- वाष्पीकरण में वृद्धि और सर्दियों का संकट: अल नीनो के कारण अक्टूबर में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है. तेज गर्मी और शुष्क हवाओं के कारण जलाशयों और मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण तेज हो गया है. इससे मिट्टी की बची-खुची नमी भी खत्म हो रही है. यह स्थिति गेहूं और सरसों की खेती के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा कर रही है.
अल नीनो का भारत में आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा: आने वाले समय यानी सर्दियों 2026-27 और गर्मियों 2027 में भारत पर सुपर अल नीनो का गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और विभिन्न जलवायु रिपोर्ट्स के अनुसार, फरवरी 2027 तक अल नीनो लगभग 100% सक्रिय रहेगा. इससे देश को अत्यधिक गर्मी, फसलों की बर्बादी और जल संकट का सामना करना पड़ेगा.
- सर्दी में होगा गर्मी का एहसास: देश में इस बार नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच ठंड नहीं पड़ेगी. न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे. इससे सर्दियों का अहसास बेहद कम हो जाएगा. उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से बर्फबारी कम होगी. इससे नदियों में पानी का प्रवाह और घट जाएगा.
- फरवरी-2027 से ही शुरू हो जाएगी गर्मी: जलवायु थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में साल 2027 की गर्मियों की शुरुआत फरवरी से ही हो सकती है. वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण 2027 का साल पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास का सबसे गर्म वर्ष बन सकता है.
- रबी फसलों पर 'दोहरी मार': कमजोर मानसून के कारण मिट्टी की नमी पहले ही कम है. अब सर्दियों में अधिक तापमान रहने के कारण गेहूं, सरसों और चने जैसी मुख्य रबी फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है. इसके चलते कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में घटा दिया है.
- तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा: एक तरफ जहां पूरा देश सूखे और गर्मी से जूझेगा, वहीं अल नीनो के अनोखे प्रभाव के कारण अक्टूबर से दिसंबर के बीच तमिलनाडु और तटीय प्रदेश आंध्र प्रदेश में उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण अत्यधिक भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा.
WMO का अल नीनो को लेकर अलर्ट: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 2 जून, 2026 को अलर्ट जारी करके आधिकारिक तौर पर अल नीनो की शुरुआत की पुष्टि की. साथ ही, देशों से 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' यानी समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणालियां एक्टिव करने का आग्रह किया. इसके बाद जुलाई/अगस्त एल नीनो की तीव्रता बढ़ने का अलर्ट जारी कियी. चेतावनी दी कि अल नीनो मजबूत हो रहा है.
समुद्र की गर्मी में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण इसे और अधिक बल मिल रहा है. फिर 3 सितंबर को WMO ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी करते हुए बताया कि एल नीनो पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है. इसकी तीव्रता बहुत अधिक है. इसके फरवरी 2027 तक बने रहने की लगभग 100% संभावना है. 8 अक्टूबर को नया अपडेट आया कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच नीनो 3.4 इंडेक्स (Nino 3.4 index) सामान्य से 3.7°C ऊपर तक पहुंच सकता है. यह स्तर पहले कभी नहीं देखा गया. जो 2015-2016 की घटना के दौरान बने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा.
अल नीनो ने 2026 को बनाया ऑल टाइम हाई हॉट ईयर: ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के कारण 2026 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक हो सकता है. इस दौरान दुनिया भर के सभी ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल क्षेत्रों में तापमान के औसत से अधिक रहने की संभावना है. अल नीनो आमतौर पर मध्य और पूर्वी प्रशांत बेसिन में तूफान की गतिविधियों को बढ़ा देता है.
इससे कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको और निकारागुआ के पश्चिमी तटों पर भीषण तूफान आने का खतरा बढ़ जाता है. प्रभावित क्षेत्रों में सूखे, बाढ़, भूस्खलन, लू (हीटवेव), जंगल की आग, फसलों और जानवरों में बीमारियां, कीटों का प्रकोप और इंसानों में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है. अफ्रीका, एशिया, और मध्य व दक्षिण अमेरिका के कई देशों में डेंगू, मलेरिया और हैजा फैलना चिंता का विषय है.
अल नीनो बन चुका है सुपर अल नीनो: वर्तमान में चल रही 2026/2027 की अल नीनो की एक्टिविटी अब तक की सबसे शक्तिशाली में से एक मानी जा रही है. मध्य/पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. ओशनिक नीनो इंडेक्स (ONI) के अनुसार, यदि समंदर का तापमान 0.5°C से अधिक हो जाता है, तो इसे अल नीनो माना जाता है. वहीं, यदि यह मान 1.5°C से +2.0°C या उससे अधिक हो जाता है, तो इसे शक्तिशाली (strong) से लेकर सुपर (super) अल नीनो कहा जाता है.
कब तक रहेगा अल नीनो: आमतौर पर अल नीनो की सक्रियता 9 से 18 महीने तक रहती है. यह हर 2 से 7 साल में रिपीट होता है. वर्तमान में अल नीनो काफी मजबूत स्थिति में बना हुआ है. दिसंबर 2026 के आसपास अपने चरम पर पहुंचने का अनुमान है. इसके बाद के प्रभाव और अत्यधिक गर्मी का खतरा फरवरी से जुलाई 2027 तक बना रह सकता है. मौसमी पूर्वानुमानों के अनुसार, एशिया और प्रशांत क्षेत्र, कैरेबियन, मध्य और दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिम एशिया में सूखे की स्थिति देखने को मिल सकती हैं.
पाकिस्तान समेत आयात पर निर्भर देशों के लिए बड़ा संकट: अल नीनो कई अन्य संकटों के साथ मिलकर आया है. इनमें रिकॉर्ड तोड़ वैश्विक तापमान और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) के बंद होने से पैदा हुआ ईंधन और उर्वरक (खाद) का संकट भी शामिल है. इन दबावों का असर 2027 तक मानवीय जरूरतों पर पड़ता रहेगा. खासकर उन देशों में जो अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं.
मार्च 2027 तक अल नीनो के कारण या इसके चलते गंभीर मानवीय संकट का सामना करने वाले देशों में अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, केन्या, मेडागास्कर, माली, मोजाम्बिक, पाकिस्तान, फिलीपींस, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं. इन देशों को जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए संकटों के साथ मिलकर एक के बाद एक कई झटके लगेंगे.
5 राज्यों में सूखे की घोषणा: अल नीनो में मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है. इससे दक्षिण-पश्चिम भारतीय मानसून (जून-सितंबर) में बाधा आती है. इसी स्थिति के कारण देश में बारिश कम हुई और भीषण सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं. तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ने राज्य में सूखे की घोषणा कर दी है. महाराष्ट्र ने तो अपने 75% हिस्से में सूखा घोषित किया है.
2026 के बाद 2027 भी रहेगा सबसे गर्म वर्ष: जब अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग एक साथ मिलते हैं, तो भारत जैसे देशों में जलवायु अस्थिरता बढ़ जाती है. इससे भीषण लू (हीट वेव) चलती है, बारिश का पैटर्न अनिश्चित हो जाता है और गंभीर सामाजिक-आर्थिक नुकसान होता है. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि सर्दियों में सामान्य से कम बारिश होगी और दिन-रात का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा.
फरवरी 2027 तक ही गर्मियों जैसे हालात बन सकते हैं. मौसम वैज्ञानिकों और विश्व मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के बने रहने के कारण, 2026 और 2027 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो सकते हैं. साथ ही, 2028 में भी अत्यधिक गर्मी का खतरा बना रह सकता है.
अल नीनो भारत में 5 बार ला चुका सूखा: इतिहास पर नजर डालें तो अल नीनो प्रभाव देश में 5 बार सूखा ला चुका है. 1982, 1987, 2002, 2009 और 2015 में अल नीनो ने सूखे जैसे हालात पैदा किए. वैसे जरूरी नहीं है कि हर बार अल नीनो आने पर सूखा पड़े ही. सूखे की गंभीरता अन्य जलवायु कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल, अटलांटिक जोनल मोड आदि. हालांकि, अल नीनो सामान्य से कम बारिश की संभावना को बढ़ाता है लेकिन, इससे यह तय नहीं होता कि सूखा पड़ेगा ही.
सूखे, बाढ़ और अत्यधिक गर्मी का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर: अल नीनो और सुपर अल नीनो (Super El Nino) जैसी जलवायु घटनाएं महिलाओं की स्थिति को बहुत गंभीर और असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं. UN Women की जेंडर अलर्ट 2026 रिपोर्ट के अनुसार, सुपर अल नीनो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को विनाशकारी रूप से बदल रहा है. इसके कारण होने वाले सूखे, बाढ़ और गर्मी का सबसे बड़ा खमियाजा महिलाओं और लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है. दरअसल, संसाधनों की कमी होने पर महिलाएं और लड़कियां भोजन के मामले में सबसे अंत में और सबसे कम खाती हैं. एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में पहले से ही 32.9% महिलाएं एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित हैं. सुपर अल नीनो के कारण उपजी भुखमरी इसे और भयावह बना रही है.
अल नीनो से बाल विवाह और घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी की आशंका: अध्ययनों के अनुसार, भीषण गर्मी और फसलों के नुकसान के कारण पुरुषों में मानसिक तनाव बढ़ता है. इसका सीधा परिणाम महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा (Intimate Partner Violence) में बढ़ोतरी के रूप में दिखता है. सूखे से प्रभावित अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में परिवार अपनी आर्थिक तंगी कम करने के लिए कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर रहे हैं. स्कूल छूटने की वजह से लड़कियों में कम उम्र में अनचाहे गर्भ के मामले भी दोगुने हो गए हैं.
महिलाओं के स्वास्थ्य पर खतरा: अल नीनो के कारण वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, जिससे खतरनाक हीटवेव चल रही हैं. अत्यधिक गर्मी गर्भवती महिलाओं के लिए एक खतरा बन गई है. इससे समय से पहले प्रसव, गर्भपात और मृत शिशु के जन्म का जोखिम बढ़ जाता है. आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाओं और गर्भनिरोधक साधनों तक महिलाओं की पहुंच भी बाधित हो जाती है.
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