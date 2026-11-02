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अल नीनो का तिहरा अटैक: 27.4 करोड़ पर भोजन संकट, सर्दी में पड़ रही गर्मी, धान-गेहूं की फसल चौपट

अल नीनो का तिहरा अटैक: 27.4 करोड़ पर भोजन संकट. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime Team): El Nino Effect India: सर्दियों के मौसम में अक्सर टीवी पर एक विज्ञापन आता है, जिसकी पंचलाइन होती है-सर्दी में गर्मी का एहसास. ये तो विज्ञापन की बात हो गई. लेकिन, इस सर्दी ऐसा ही कुछ होने वाला है. क्योंकि, प्रशांत महासागर से उठा अल नीनो, भारत पर तिहरा अटैक कर रहा है. पहले तो इसने मानसून को बिगाड़ा और अब सर्दी में गर्मी का एहसास कराएगा. यानी दिसंबर-जनवरी में भी पंखा चलाना पड़ेगा. तीसरा और सबसे बड़ा अटैक थाली पर हुआ है.

खरीफ की फसल जैसे धान, दलहन को बर्बाद हुई और अब रबी की फसल जैसे गेहूं, तिलहन को चौपट होने के आसार हैं. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, इन सबसे दुनिया की करीब 27.4 करोड़ आबादी के सामने भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर समंदर से उठा ये 'तूफान' भारत के खेतों में कैसे तबाही ला रहा है?