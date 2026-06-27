अल नीनो पश्चिम एशिया संकट से बड़ा खतरा, ऐसे में क्या है भारतीय कृषि की स्थिति? प्रो. रमेश चंद ने बताया
प्रोफेसर रमेश चंद ने बताया कि, अल नीनो पश्चिम एशिया संकट से भी बड़ा खतरा है. हालांकि, भारतीय कृषि बेहतर स्थिति में हैं. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : June 27, 2026 at 9:01 PM IST
नई दिल्ली: इस साल मानसून का बर्ताव पिछले कुछ सालों से अलग है. डेटा बताते हैं कि कम बारिश का असर खेती के उत्पादन के लिए खतरा बन सकता है. साथ ही, इससे बारिश पर निर्भर कई चीजों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है.
इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) के जाने-माने प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद का मानना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष ने उर्वरक आपूर्ति (फर्टिलाइजर सप्लाई) और ऊर्जा की कीमतों को लेकर चिंताएं पैदा की हैं, लेकिन इस साल भारतीय खेती के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानसून को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और गंभीर अल नीनो की संभावना है.
ईटीवी भारत के साथ इस खास बातचीत में प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि, भारत का खेती का सेक्टर आज एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत क्यों है. वह यह भी बताते हैं कि कौन सी फसलें सबसे ज्यादा कमजोर हैं, कंज्यूमर क्या उम्मीद कर सकते हैं. साथ ही इस चुनौती से घबराने के बजाय उसके लिए तैयारी करना ही समय की जरूरत क्यों है.
प्रश्न: भारत इस समय मॉनसून की अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट, दोनों का सामना कर रहा है. आपके हिसाब से इनमें से कौन सा खेती के लिए बड़ा खतरा है?
रमेश चंद: मैं कहूंगा कि अल नीनो की वजह से मानसून की अनिश्चितता पश्चिम एशिया संकट से कहीं ज्यादा बड़ी चिंता की बात है. जैसे-जैसे समय बीत रहा है, बारिश का देर से आना और बारिश में बढ़ती कमी और भी गंभीर होती जा रही है. पश्चिम एशिया संकट का असर ज्यादातर फर्टिलाइजर सप्लाई (उर्वरक आपूर्ति) और कुछ हद तक इस इलाके में भारत के कृषि निर्यात तक ही सीमित है. लेकिन स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जितनी शुरू में आशंका जताई गई थी.
असल में, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुई आपसी समझ से फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हुई हैं. भारत के पास भी काफी फर्टिलाइजर इन्वेंटरी और घरेलू उत्पादन था. हालांकि यह आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भर है और यह बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी रहा है. समय पर नीति में दखल और प्राथमिकता देकर सरकार ने स्थिति को काफी अच्छे से संभाला है. हालांकि, पश्चिम एशिया संकट का कुछ असर होगा, लेकिन यह अनियमित मानसून से होने वाले खतरों से कहीं कम गंभीर है.
पश्न: तो, क्या हम पिछले सूखे सालों की पुनरावृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं या भारतीय कृषि आज बेहतर ढंग से तैयार है?
रमेश चंद: आज भारतीय खेती बारिश की कमी, यहां तक कि सूखे से निपटने के लिए एक दशक पहले के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से तैयार है. 2014-15 और 2015-16 के सूखे के बाद हमने बारिश में कोई बड़ी कमी महसूस नहीं की है. इस दौरान कई इंडिकेटर बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लगातार गंभीर होते जाने के बावजूद, खेती कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है.
एक बड़ा कारण सिंचाई है. 2014-15 के आसपास भारत के खेती वाले इलाके के सिर्फ 49 प्रतिशत हिस्से में सिंचाई की सुविधा थी. आज यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो गया है. इस बढ़ोतरी ने बारिश के झटकों को झेलने की सेक्टर की क्षमता को काफी मजबूत किया है. हालांकि, अगर अल नीनो की अनुमानित गंभीरता सच होती है तो यह साल उस मजबूती का एक अहम जांच होगी.
दूसरा कारण विविधीकरण है. खेती अब पूरी तरह से फसलों पर निर्भर नहीं है. पशुधन और मछली पालन, जो बारिश के उतार-चढ़ाव से बहुत कम प्रभावित होते हैं, अब खेती के ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) में बड़ा हिस्सा देते हैं. फसल क्षेत्र, जो कम बारिश से सीधे तौर पर प्रभावित होता है, अब कृषि GVA का केवल 54 से 55 प्रतिशत हिस्सा है.
तीसरा कारण कुल कृषि उत्पादन में रबी फसलों की बढ़ती हिस्सेदारी है. क्योंकि रबी फसलें दक्षिण-पश्चिम मानसून पर कम निर्भर करती हैं, इसलिए वे लचीलेपन की एक और परत जोड़ती हैं.
इन संरचनात्मक बदलावों का मतलब है कि भारत आज उतना कमजोर नहीं है जितना पहले था. निश्चित रूप से इसका असर होगा, लेकिन यह पिछले दशकों में देखी गई इसी तरह की बारिश की कमी की तुलना में कम गंभीर होने की संभावना है.
पश्न: किसान आपको जमीन से क्या बता रहे हैं? क्या वे परेशान हैं, या सेक्टर में मजबूती दिख रही है?
रमेश चंद: कुल मिलाकर लचीलापन में पक्का सुधार हुआ है. अगर हम पिछले दशक को देखें, तो खेती में जबरदस्त स्थिरता दिखी है. 2015-16 के बाद से, एक भी बड़ा सूखा साल नहीं पड़ा है. 2014 के बाद के 12 सालों को देखें, तो खेती में सिर्फ़ एक बार नेगेटिव ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ दर्ज की गई.
इसकी तुलना 2014 से पहले के दशक से करें, जब खेती में तीन साल नेगेटिव ग्रोथ हुई थी. एक और दशक पीछे जाएं, तो ऐसे चार साल थे. तो समय के साथ सिस्टम साफ तौर पर ज्यादा लचीलापन वाला बन गया है. हमें पिछले दस सालों में काफी अच्छे मौसम के चक्र से भी फायदा हुआ है, जिससे इस लचीलेपन को मजबूत करने में मदद मिली है.
पश्न: 23 जून तक बारिश सामान्य से करीब 45 प्रतिशत कम थी. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो किन फसलों और राज्यों को सबसे अधिक खतरा हो सकता है?
रमेश चंद: सबसे अधिक असर बारिश पर निर्भर फसलों पर पड़ेगा. उदाहरण के लिए सोयाबीन को ही लें. इसकी खेती का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करता है. बाजरा भी ज्यादातर बारिश पर निर्भर करता है. कपास भी कई राज्यों में बारिश पर निर्भर है, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, हालांकि उत्तर-पश्चिमी इलाके में नहीं, जहां सिंचाई ज्यादा होती है. इसलिए अगर बारिश कम रही तो सोयाबीन, बाजरा और बारिश पर निर्भर कपास जैसी फसलों को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है.
प्रश्न: क्या अनियमित बारिश से खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं? साथ ही, उपभोक्ताओं को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए?
रमेश चंद: चावल, गेहूं, मक्का, दालें और खाने के तेल जैसी जल्दी खराब न होने वाली चीजों पर इसका असर अभी से दिखने लगा है. इसका तुरंत असर कम होगा क्योंकि नई फसल साल के आखिर में अक्टूबर से दिसंबर के आसपास ही बाजार में आती है. कुछ मनोवैज्ञानिक असर और स्पेक्युलेटिव स्टॉकिंग हो सकती है लेकिन असली सप्लाई पर असर बाद में आएगा.
भिंडी, बैंगन और पत्तेदार साग जैसी मौसमी सब्जियों पर सबसे पहले असर पड़ता है. असल में, हमने पिछले कुछ हफ्तों में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखनी शुरू कर दी है. सबसे पहले सब्ज़ियों पर असर पड़ेगा, उसके बाद फलों पर असर होगा.
प्रश्न: आपने बताया कि फर्टिलाइजर की सप्लाई उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है जितनी शुरू में उम्मीद थी. फर्टिलाइजर और ऊर्जा सप्लाई में रुकावट से खेती कितनी कमजोर है?
रमेश चंद: फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी को सरकार ने काफी हद तक झेल लिया है. कुछ ऐसे मामले भी थे जहां कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तहत आयातित यूरिया की कीमत 4,000 रुपये प्रति बैग तक थी, लेकिन तब से कीमतें संकट से पहले के स्तर के करीब आ गई हैं. खास बात यह है कि सरकार ने इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ किसानों पर नहीं डाला. यूरिया और DAP जैसे मुख्य फर्टिलाइजर की कीमतें खेत के स्तर पर काफी हद तक वैसी ही रहीं.
सरकार पर राजकोषीय बोझ निश्चित रूप से बढ़ा है, और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. लेकिन किसानों के लिए, सब्सिडी के जरिए तुरंत पड़ने वाले असर को काफी हद तक कम कर दिया गया है.
पश्न: इस साल की चुनौतियों को देखते हुए, क्या किसानों को धान और गन्ने जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों से दूर हो जाना चाहिए?
रमेश चंद: हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये चुनौतियां नीति की नाकामियों का नतीजा नहीं हैं. ये ज्यादातर कुदरत की अनिश्चितताओं का नतीजा हैं. लगातार यह पूछने के बजाय कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ढलने पर ध्यान देना चाहिए.
पिछले दस सालों में खेती ने बहुत अच्छा काम किया है, औसत वार्षिक वृद्धि 4.5 प्रतिशत से ज़्यादा रही है. हो सकता है कि हम इस साल वह स्तर हासिल न कर पाएं, इसलिए ढलना बहुत जरूरी हो जाता है. सरकार ने पहले ही नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (NICRA) के तहत सिस्टम बना दिए हैं. जिला स्तर की एडवाइजरी किसानों को गाइड कर रही हैं कि उन्हें कौन सी फसल की वैरायटी चुननी है और, जहां जरूरी हो, कौन सी फसलें अपनानी हैं.
कृषि मंत्रालय भी बदलते हालात का सक्रिय समीक्षा कर रही है. केंद्र और राज्य दोनों ही तेजी से कार्रवाई करके असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. यह सबसे व्यावहारिक तरीका है. हम जलवायु झटके को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके नतीजों को जरूर कम कर सकते हैं.
प्रश्न: क्या मौजूदा आपातकालीन प्लान काफी हैं, या सरकारों को और करना चाहिए?
रमेश चंद: बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम का झटका आखिर में कितना गंभीर होता है. स्थिति अभी भी बदल रही है. हमें इस समय सबसे बुरा नहीं मान लेना चाहिए. याद रखें कि जून में भारत की सालाना मानसून बारिश का सिर्फ 18 से 20 प्रतिशत हिस्सा होता है. जुलाई और अगस्त में लगभग 60 से 62 प्रतिशत बारिश होती है.
भारत पहले भी गंभीर सूखे का सामना कर चुका है... 2002-03 में, 2009-10 में और फिर 2014-15 और 2015-16 में ऐसी स्थिति आई थी. हमने उन अनुभवों से कीमती सबक सीखे हैं. जरूरी बात यह है कि इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करें और सबसे अच्छी उपलब्ध अनुकूलन रणनीति का इस्तेमाल करें.
प्रश्न: ऐसी चिंता है कि कम बारिश से दूध की कीमतें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि चारा महंगा हो सकता है. आपको क्या लगता है कि डेयरी सेक्टर इस पर कैसा जवाब देगा?
रमेश चंद: डेयरी सेक्टर वैसा काम नहीं करता जैसा बहुत से लोग सोचते हैं. पुराना अनुभव बताता है कि सूखे के सालों में भी दूध और जानवरों का उत्पादन अक्सर हैरानी की बात है कि अच्छा होता है.
इसका कारण यह है कि, अगर किसानों को लगता है कि लंबे समय तक बारिश की कमी के कारण खड़ी फसलों में पर्याप्त अनाज नहीं होगा, तो कई लोग उन फसलों को जल्दी काटकर जानवरों के लिए हरे चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चुनते हैं.
तो यह रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना बहुत से लोग मानते हैं. असल में, मुश्किल सालों में जानवरों और डेयरी ने अक्सर खेती की आय के लिए सहारा का काम किया है. उनके काम करने का तरीका फसल की खेती से काफी अलग है.
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