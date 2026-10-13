VIDEO EXPLAINER:छत्तीसगढ़ पर अलनीनों का प्रभाव, सूखे गले और खेत कह रहे पानी की कहानी, उपाय नहीं किए तो जल जंगल जमीन बचाना होगा मुश्किल
प्रसिद्ध भूजल वैज्ञानिक कहते हैं कि जबतक मिशन मोड में काम नहीं होगा तबतक कोई फायदा नहीं मिलेगा. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 8:50 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ मैं मौसम के बदलते मिजाज ने खेती किसानी से लेकर पीने के पानी तक पर एक अघोषित पहरा सा लगा दिया है. जिस तरीके से जमीन के नीचे पानी मिलने में दिक्कत आ रही है, वो किसी खतरे के संकेत से कम नहीं है. जो पानी हमें अपनी प्रकृति से मिल रहा है, उसे बचाने में दिक्कत हो रही है. वह आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी परेशानी बनेगी. कहने के लिए तो जल जंगल और जमीन छत्तीसगढ़ की मूल थाती है. लेकिन जिस जमीन के लिए पानी चाहिए, जिससे यहां का जंगल भी बचा रहें उसपर गंभीरता से काम करने की जरूरत है. सरकार के जो प्रयास पानी को बचाने के लिए किए जा रहे हैं वो फिलहाल तो नाकाफी साबित हो रहे हैं और सवालों के घेरे में भी हैं.
अलनीनो का प्रभाव और सूखते रायपुर के गले की कहानी
योजनाओं के नाम पर काम बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जमीन पर उतरती व्यवस्था दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है. अभी भी शहरों में दौड़ते पानी के टैंकर इस बात के उदाहरण हैं की पानी की किल्लत इलाकों में बनी हुई है. इसका आकलन सहज है कि कि दूर दराज के जिलों की बात छोड़ दें, राजधानी में भी पानी के दिक्कत अभी भी बनी हुई है. जब राजधानी रायपुर को इंदौर बनाने की बात चल रही है, ऐसे में जो दूर दराज के जिले हैं उनकी स्थिति क्या होगी इसका आकलन बहुत सहज रूप से ही किया जा सकता है.
छत्तीसगढ़ में पानी की उपलब्धता
ऐसे में पानी की उपलब्धता की बात करें तो जितना पानी छत्तीसगढ़ में है, उसके सदुपयोग के लिए बहुत सारी बातें हुई ही नहीं है. छत्तीसगढ़ में जितनी खेती करने के लिए भूमि है, उसके लिए सिंचाई के हिसाब से पानी नहीं है. छत्तीसगढ़ में जितने रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है. आज भी लोग डबरी और खेत में जमा होने वाले पानी से खाना बनाते और पीते हैं. वहीं, हर घर नल का जल योजना को लेकर चर्चा खूब हो रही है, लेकिन नल तो पहुंचा है, पानी की सप्लाई कब पहुंचेगी इसकी कोई तैयारी फिलहाल जमीन पर दिखाई नहीं दे रही.
छत्तीसगढ़़ की वो बड़ी परियोजनाएं जो चल रही हैं, उसमें पानी को लेकर बहुत सारे काम अभी होने हैं. लेकिन इसपर बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी जान लीजिए.
परियोजनाएं और बांध
- प्रदेश में 12 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, 3,000 छोटे-बड़े बांध
- फिर भी नए बांधों की जरूरत - सिंचाई का दायरा कम
- बस्तर के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में सिर्फ 15% सिंचाई सुविधा
- दुर्ग जिले में सिंचित रकबा 2,45,298 हेक्टेयर, कई गांव अभी भी वंचित
- कुल सिंचित क्षेत्र 15.99 लाख हेक्टेयर - नहर + नलकूप + पंप मिलाकर
- राज्य का कुल क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर, 44.21% वनाच्छादित
- खेती योग्य जमीन 58.81 लाख हेक्टेयर, पर आधे से कम पर ही पानी
- राज्य में 5 प्रमुख नदी कछार - गंगा, नर्मदा, ब्राम्हणी, महानदी, गोदावरी
छत्तीसगढ़ में पानी की स्थिति और उसका उपयोग
- 48,296 मिलियन घन मीटर जल की उपलब्धता नदियों में
- 18,500 मिलियन घन मीटर सतही जल का उपयोग पेयजल और उद्योगों में
- 6,300 मिलियन घन मीटर भूगर्भीय जल का उपयोग पेयजल और उद्योगों में किया जाता
- 58 लाख 81 हजार 58 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को चाहिए पानी
- 13.38 लाख हेक्टेयर भूमि की ही हो पा रही सिंचाई.
परियोजनाएं जिनपर काम चल रहा या अधूरा है
अरपा-भैंसाझार व्यपवर्तन परियोजन: योजना को सबसे पहले छह जून 2012 को 606.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी. वर्ष 2016 में इस प्रोजेक्ट की लागत 1,141.90 करोड़ रुपये हो गई, लेकिन यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई है. साथ ही इसकी मुख्य नहर से संबंधित शाखा नहरों का काम भी अधूरा है.
केलो परियोजना: रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिलों के 175 गांवों को 24,396 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ सिंचाई देने वाली यह महत्वपूर्ण परियोजना है. इसकी पुनरीक्षित लागत 1,264.31 लाख है. इसके तहत रायगढ़ शहर के लिए पेयजल और उद्योगों के लिए भी जल प्रविधान किया गया है. इसका शीर्ष कार्य पूर्ण और नहर कार्य 90% तक हो चुका है.
राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन परियोजना:70 किमी लंबी मुख्य नहर का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है. इस योजना के प्रथम चरण में 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है. द्वितीय चरण के निर्माण के लिए 260.67 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है. इसके अंतर्गत 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई के लिए है.
सोंदूर जलाशय परियोजना: धमतरी जिले के नगरी तहसील में सोंदूर नदी पर स्थित इस परियोजना की लागत 625.32 करोड़ है. इसका शीर्ष कार्य पूर्ण है और नहर कार्य निर्माणाधीन है. इससे नगरी-सिहावा आदिवासी क्षेत्र के 66 ग्राम लाभान्वित होंगे. वर्तमान में 12,660 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षमता सृजित की जा चुकी है और भाटापारा शाखा नहर के लिए भी जल प्रदाय किया जाएगा.
अंतरराज्यीय विवाद में फंसी परियोजनाएं
पोलावरम परियोजना: छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बीच गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन एक वृहद बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय परियोजना पर विवाद है. छत्तीसगढ़ में इसके बैंक वाटर (बैठक पानी) के अध्ययन की जिम्मेदारी 15 अक्टूबर 2025 तक हुए एमओयू के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को सौंपी है. डुबान क्षेत्र के गांवों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के अध्ययन के बाद आंध्र प्रदेश से मुआवजे की मांग की जाएगी.
महानदी विवाद: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच 43 वर्षों से चल रहे महानदी जल विवाद के समाधान के लिए बैठक एक अक्टूबर 2026 को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कर्तव्य भवन में हुई. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने-अपने राज्यों का पक्ष रखा. बैठक में ओडिशा ने गैर मानसून अवधि में पनबिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त पानी की मांग की, जिसे छत्तीसगढ़ ने अस्वीकार कर दिया.
किस सरकार में पानी और खेतों के लिए क्या-क्या काम हुआ
वर्ष 2000 में अजीत जोगी की सरकार के समय जल संसाधन विभाग के 'बांधों और नहरों से सिंचित होने वाली संभावित भूमि 11.36 लाख हेक्टेयर थी. जिसे बढ़ाकर 12.22 लाख हेक्टेयर किया गया. डा. रमन सिंह के कार्यकाल में यह क्षमता 17.44 लाख हेक्टेयर तक पहुंची. भूपेश बघेल के कार्यकाल (2018-2023) में सिंचाई क्षमता 18.07 लाख हेक्टेयर रही है. साय सरकार ने राज्य में सिंचाई नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में बांधों की सिंचाई क्षमता 21.84 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंच चुकी है, जो राज्य गठन के बाद से 6.87 लाख हेक्टेयर की वृद्धि को दर्शाती है, लेकिन सिंचाई केवल 13.38 लाख हेक्टेयर भूमि की ही हो पा रही है. जबकि 58 लाख 81 हजार हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है, जिसे सिंचाई की आवश्यकता है.
जल वैज्ञानिक विपिन दुबे की सरकार को सलाह
पानी बचाने को लेकर भूजल वैज्ञानिक विपिन दुबे ने कहा, ''जब तक सरकार पानी को बचाने के लिए मुहिम के तौर पर काम नहीं करेगी पानी को बचाना मुश्किल है. बारिश के कीमती पानी को बड़ी बेदर्दी से बहाया जा रहा है. उस बहते पानी को रोकने के लिए सरकार को इंतजाम करना होगा. इसके लिए दूरगामी रणनीति तैयार करनी होगी, तभी छत्तीसगढ़ का पानी बचेगा और छत्तीसगढ़ को पानी मिल भी पाएगा. बस्तर एक बहुत बड़ी सौगात हमारे छत्तीसगढ़ के लिए है. अगर वहां पर जल प्रबंधन कर लिया गया तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है.''
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