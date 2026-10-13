ETV Bharat / bharat

VIDEO EXPLAINER:छत्तीसगढ़ पर अलनीनों का प्रभाव, सूखे गले और खेत कह रहे पानी की कहानी, उपाय नहीं किए तो जल जंगल जमीन बचाना होगा मुश्किल

सूखते रायपुर के गले की कहानी ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ मैं मौसम के बदलते मिजाज ने खेती किसानी से लेकर पीने के पानी तक पर एक अघोषित पहरा सा लगा दिया है. जिस तरीके से जमीन के नीचे पानी मिलने में दिक्कत आ रही है, वो किसी खतरे के संकेत से कम नहीं है. जो पानी हमें अपनी प्रकृति से मिल रहा है, उसे बचाने में दिक्कत हो रही है. वह आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी परेशानी बनेगी. कहने के लिए तो जल जंगल और जमीन छत्तीसगढ़ की मूल थाती है. लेकिन जिस जमीन के लिए पानी चाहिए, जिससे यहां का जंगल भी बचा रहें उसपर गंभीरता से काम करने की जरूरत है. सरकार के जो प्रयास पानी को बचाने के लिए किए जा रहे हैं वो फिलहाल तो नाकाफी साबित हो रहे हैं और सवालों के घेरे में भी हैं.

अलनीनो का प्रभाव और सूखते रायपुर के गले की कहानी योजनाओं के नाम पर काम बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जमीन पर उतरती व्यवस्था दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है. अभी भी शहरों में दौड़ते पानी के टैंकर इस बात के उदाहरण हैं की पानी की किल्लत इलाकों में बनी हुई है. इसका आकलन सहज है कि कि दूर दराज के जिलों की बात छोड़ दें, राजधानी में भी पानी के दिक्कत अभी भी बनी हुई है. जब राजधानी रायपुर को इंदौर बनाने की बात चल रही है, ऐसे में जो दूर दराज के जिले हैं उनकी स्थिति क्या होगी इसका आकलन बहुत सहज रूप से ही किया जा सकता है.