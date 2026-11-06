देश के जंगलों में पानी खत्म! 16.2% झील-झरने और तालाब सूखे, क्या अल नीनो है जिम्मेदार?
El Nino Impact on Water Resources: IIT गांधीनगर की रिपोर्ट में लगभग 44.8% जलस्रोतों के सर्फेस एरिया में भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई.
Published : November 6, 2026 at 11:37 AM IST
हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime): El Nino Impact on Wildlife: जंगल अब दोहरी मार झेल रहे हैं. क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन), धरती का बढ़ता तापमान और ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं जहां जंगलों को आग के हवाले करके राख कर रहे हैं. वहीं, प्यासा भी बना रही हैं. जहां कभी झरने गुनगुनाते थे, तालाबों में जंगली जानवरों का जमावड़ा लगता था, अठखेलियां करते थे, वहां अब सूखे का दंश है.
तालाबों-झरनों में पानी कम और सूखे की दरारें ज्यादा हैं. सरकारी आंकड़े जो सामने आए हैं वो चौंकाते हैं. इसके अनुसार, देश के जंगलों में मौजूद 16.2% झील-झरने और तालाब सूख चुके हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिर्फ कम बारिश इसकी वजह है? या फिर हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में उठा अल नीनो भारत के जंगलों को प्यासा रखे हुए है?
अल नीनो से पानी की कितनी कमी: मानसून 2026 में देश में सामान्य से लगभग 12.5% से 15% कम बारिश हुई है. कुछ राज्यों जैसे बिहार में 37% और राजस्थान में 21% तक बारिश में कमी रही. अल नीनो और कमजोर मानसून के चलते देश के विभिन्न क्षेत्रों में पानी और नमी का गंभीर संकट देखा गया है. केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, देश के बड़े जलाशयों में पानी का स्तर पिछले 10 साल के औसत से लगभग 18.43% कम रहा है. दक्षिण भारत के जलाशयों में स्थिति और भी खराब है, जहां सामान्य स्तर से काफी कम पानी है.
जंगलों में पानी की कितनी कमी: जंगलों में जलवायु परिवर्तन, कमजोर मानसून और अल नीनो के बढ़ते प्रभाव के कारण प्राकृतिक जलस्रोत बहुत तेजी से सिकुड़ रहे हैं. जल शक्ति मंत्रालय की पहली जल निकाय गणना रिपोर्ट के अनुसार, देश के कुल 24.24 लाख जलस्रोतों में से लगभग 3.94 लाख (करीब 16.2%) जलस्रोत सूख चुके हैं या उपयोग करने लायक नहीं बचे हैं. इनमें से एक बड़ी हिस्सेदारी ग्रामीण और वन क्षेत्रों के प्राकृतिक तालाबों व टैंकों की है.
इसके अलावा, पहाड़ी और वनीय क्षेत्रों में हजारों झरने अब सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं. वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गांधीनगर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश की 10,476 झीलें, तालाब और प्राकृतिक जलाशय के अध्ययन से पता चला है कि लगभग 44.8% जलस्रोतों के सर्फेस एरिया में भारी गिरावट आई है. कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पानी की जगहों के एवरेज फैलाव को लगभग 5% कम कर दिया है.
तेलंगाना के जंगलों के 6,123 तालाब पूरी तरह से सूखे: तेलंगाना में कुल 14 संरक्षित वन क्षेत्र हैं. इनमें 3 राष्ट्रीय उद्यान (कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिणा वनस्थली और मृगवानी), 2 टाइगर रिजर्व (अमराबाद और कवाल) और 9 वन्यजीव अभयारण्य (एतुरुनागरम, किन्नेरसानी, शिवराम, मंजीरा मगरमच्छ अभयारण्य, प्राणहिता, पखाल, पोचारम, अमराबाद और कवाल) हैं.
इनमें अमराबाद राज्य का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हैं. सिंचाई और राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के कुल 21,500 छोटे तालाबों और स्थानीय जलस्रोतों में से 6,123 पूरी तरह से सूख चुके हैं. इसके अलावा 7,141 ऐसे तालाब हैं जिनमें क्षमता का 25% से भी कम पानी बचा है, जो जंगलों के बफर जोन में पानी के संकट को दिखाते हैं.
मध्य प्रदेश में सूखने के कगार पर जंगल की 40 मौसमी नदियां: अल नीनो के प्रभाव और कमजोर मानसून के कारण इस साल मध्य प्रदेश एक गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 9 टाइगर रिजर्व और 25 वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य हैं. अल नीनो की वजह से उभरे जल संकट से 4 पक्षी अभयारण्यों और 3 टाइगर रिजर्व के प्रभावित हो रहे हैं.
जल संसाधन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, अल नीनो की वजह से हुई कम बारिश के कारण, आने वाले महीनों में 40 मौसमी सहायक नदियों के सूखने की संभावना है. ऐसी आशंका है कि 20 छोटे बांध भी सूख जाएंगे. इसके अलावा, प्रदेश की 175 नदियां गर्मी और मानसून की बेरुखी के कारण सूखी जलधाराओं या मैदानों में बदल चुकी हैं.
राजस्थान के 165 छोटे बांध पूरी तरह से हुए खाली: अल नीनो के प्रभाव और मानसूनी बारिश में आई लगभग 22% की कमी के कारण राजस्थान के जंगलों के प्राकृतिक जलस्रोत जैसे छोटे तालाब, बावड़ियां, झरने और वाटरहोल में पानी की स्थिति गंभीर है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के कुल 693 बांधों में से 216 बांध पूरी तरह से सूख चुके हैं. कम क्षमता वाले 407 छोटे बांधों और तालाबों में से 165 पूरी तरह खाली हो चुके हैं. 192 आंशिक रूप से सूखे हैं. ये छोटे जलाशय ही वनों के पास वन्यजीवों के पीने के पानी का मुख्य जरिया होते हैं.
केरलम में सूख रहे जंगल के जल स्रोत: केरलम में 6 राष्ट्रीय उद्यान (एराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, मथिकेतन शोला, अनामुडी शोला, पम्बादुम शोला), 2 टाइगर रिजर्व (पेरियार टाइगर रिजर्व, परमबीकुलम टाइगर रिजर्व) और थट्टेकाड, मंगलवनम, चूलन्नूर पीफाउल (मोर) पक्षी अभयारण्य हैं.
केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (KFRI) की रिपोर्ट के अनुसार, केरलम के जंगलों में आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीनों में जलस्रोत सूखते हैं. लेकिन, अल नीनो के कारण बढ़े तापमान और वाष्पीकरण की वजह से वन धाराएं और पानी के प्राकृतिक गड्ढे समय से बहुत पहले ही सूखने लगे हैं. वनों से सटे पश्चिमी घाट के पर्वतीय और ढलान वाले क्षेत्रों में जल स्तर में 1.5 से 2.5 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है.
महाराष्ट्र के जंगलों पर दोहरा संकट: महाराष्ट्र में अल नीनो के कारण तीव्र गर्मी से जंगलों में मिट्टी की नमी खत्म हो रही है. राज्य में मवेशियों और शाकाहारी जंगली जानवरों के लिए हरे चारे में 22.79% और सूखे चारे में 21.43% की भारी कमी दर्ज की गई है. इसके साथ ही सूखी झाड़ियों और पानी की कमी के कारण विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के जंगलों में आग लगने का खतरा काफी बढ़ गया है.
ताडोबा, मेलघाट और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जैसे वन क्षेत्रों के अंदरूनी प्राकृतिक जलस्रोत सूखने के कारण तेंदुए, बाघ और हिरण पानी की तलाश में जंगलों से सटे गांवों और मानव बस्तियों की ओर जा रहे हैं. इस संकट के चलते सरकार ने भूजल को रिचार्ज करने और जंगलों व गांवों में पानी रोकने के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में कम से कम 100 जल-अवशोषण गड्ढे बनाने के आदेश दिए हैं.
जंगल में पानी की कमी से इंसानी आबादी को खतरा: जब जंगल के झरने, तालाब, नदियां और गड्ढे पूरी तरह सूख जाते हैं, तो इसका सीधा और सबसे घातक असर पड़ोसी गांवों और कस्बों की आबादी पर पड़ता है. जंगल के जलस्रोत सूखने से बाघ, तेंदुए, भालू, जंगली हाथी और बंदर जैसे जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल की सीमाएं लांघकर सीधे गांवों की पानी की टंकियों, कुओं और नहरों का रुख करते हैं.
इस प्रक्रिया में ग्रामीणों पर जानलेवा हमले बढ़ जाते हैं. हाथियों के झुंड गांवों में घुसकर कच्चे मकानों को तोड़ देते हैं और खेतों में खड़ी फसलों को पूरी तरह रौंद डालते हैं, जिससे किसानों की सालभर की मेहनत नष्ट हो जाती है.
अल नीनो के कारण कितने तालाब, झीलें और नदियां सूख गईं: केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission, CWC) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के 178 जलाशयों में 22 अक्टूबर को 66.70% पानी भरा था. यह कुल भंडारण पिछले 10 वर्षों के औसत से 18.43% कम रहा. 15 अक्टूबर 2026 को इन 178 जलाशयों में 126.717 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) पानी था, जो 22 अक्टूबर को घटकर 123.228 BCM रह गया.
अल नीनो का पक्षियों पर प्रभाव: अल नीनो का असर पक्षियों पर भी पड़ा है. पक्षियों के भोजन और रहने के संसाधनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है. दरअसल, अधिक गर्म और शुष्क परिस्थितियों के कारण भीषण लू (हीटवेव) और खतरनाक जंगलों की आग का खतरा बढ़ जाता है. प्राकृतिक आवासों के खंडित होने या नष्ट हो जाने के कारण, वन्यजीवों के लिए आग से बचकर निकलना या सूखे के दौरान सुरक्षित ठिकाने खोजना और भी मुश्किल हो जाता है.
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