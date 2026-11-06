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देश के जंगलों में पानी खत्म! 16.2% झील-झरने और तालाब सूखे, क्या अल नीनो है जिम्मेदार?

अल नीनो की वजह से देश के जंगलों में पानी खत्म! ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime): El Nino Impact on Wildlife: जंगल अब दोहरी मार झेल रहे हैं. क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन), धरती का बढ़ता तापमान और ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं जहां जंगलों को आग के हवाले करके राख कर रहे हैं. वहीं, प्यासा भी बना रही हैं. जहां कभी झरने गुनगुनाते थे, तालाबों में जंगली जानवरों का जमावड़ा लगता था, अठखेलियां करते थे, वहां अब सूखे का दंश है.

तालाबों-झरनों में पानी कम और सूखे की दरारें ज्यादा हैं. सरकारी आंकड़े जो सामने आए हैं वो चौंकाते हैं. इसके अनुसार, देश के जंगलों में मौजूद 16.2% झील-झरने और तालाब सूख चुके हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिर्फ कम बारिश इसकी वजह है? या फिर हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में उठा अल नीनो भारत के जंगलों को प्यासा रखे हुए है?