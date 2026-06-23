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अल नीनो का असर : कम बारिश के कारण 111 जिलों में गंभीर जोखिम की चेतावनी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( ANI )

नई दिल्ली : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने 111 जिलों की पहचान की है, जहां फसल को नुकसान का सबसे अधिक खतरा है. अल नीनो की वजह से मॉनसून में 43 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे खरीफ की बुवाई पर असर पड़ने का खतरा है. चौहान ने कहा कि मॉनसून की कमजोर स्थिति 2 जुलाई तक बनी रहने की संभावना है. इससे किसानों के पास खरीफ (गर्मी) की फसल बोने के लिए बहुत कम समय बचेगा. 22 जून तक, खरीफ फसलों की बुवाई कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के 10 प्रतिशत से भी कम हिस्से में हुई है — जो पिछले साल की इसी अवधि में दर्ज 11.79 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में थोड़ी अधिक (11.99 मिलियन हेक्टेयर) है — और सोयाबीन को छोड़कर ज़्यादातर फसलों की बुवाई की गति अच्छी है. मॉनसून की प्रगति पर समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा, "कुल मिलाकर, मॉनसून की बारिश में 43 प्रतिशत की कमी है. आईएमडी का अनुमान है कि कमजोर मॉनसून 2 जुलाई तक जारी रह सकता है. इसका मतलब है कि खरीफ फसलों पर असर पड़ सकता है." मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 315 जिलों की पहचान की है, जहां सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. इनमें से 111 जिलों — जिनमें महाराष्ट्र के 20 जिले शामिल हैं — को "सबसे ज्यादा जोखिम वाले" जिलों की श्रेणी में रखा गया है. यहां सिंचाई की सुविधा 25 प्रतिशत से भी कम है. 25-50 प्रतिशत सिंचाई सुविधा वाले 76 जिले "मध्यम जोखिम वाले" श्रेणी में आते हैं, जबकि पर्याप्त बांध और सिंचाई बुनियादी ढांचे वाले 128 जिलों को "सबसे कम जोखिम वाले" जिलों के तौर पर चिह्नित किया गया है.