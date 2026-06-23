अल नीनो का असर : कम बारिश के कारण 111 जिलों में गंभीर जोखिम की चेतावनी
अल नीनो का असर: मॉनसून में 43% की कमी. खरीफ फसल प्रभावित.
Published : June 23, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने 111 जिलों की पहचान की है, जहां फसल को नुकसान का सबसे अधिक खतरा है. अल नीनो की वजह से मॉनसून में 43 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे खरीफ की बुवाई पर असर पड़ने का खतरा है.
चौहान ने कहा कि मॉनसून की कमजोर स्थिति 2 जुलाई तक बनी रहने की संभावना है. इससे किसानों के पास खरीफ (गर्मी) की फसल बोने के लिए बहुत कम समय बचेगा. 22 जून तक, खरीफ फसलों की बुवाई कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के 10 प्रतिशत से भी कम हिस्से में हुई है — जो पिछले साल की इसी अवधि में दर्ज 11.79 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में थोड़ी अधिक (11.99 मिलियन हेक्टेयर) है — और सोयाबीन को छोड़कर ज़्यादातर फसलों की बुवाई की गति अच्छी है.
मॉनसून की प्रगति पर समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा, "कुल मिलाकर, मॉनसून की बारिश में 43 प्रतिशत की कमी है. आईएमडी का अनुमान है कि कमजोर मॉनसून 2 जुलाई तक जारी रह सकता है. इसका मतलब है कि खरीफ फसलों पर असर पड़ सकता है."
मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 315 जिलों की पहचान की है, जहां सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है.
इनमें से 111 जिलों — जिनमें महाराष्ट्र के 20 जिले शामिल हैं — को "सबसे ज्यादा जोखिम वाले" जिलों की श्रेणी में रखा गया है. यहां सिंचाई की सुविधा 25 प्रतिशत से भी कम है. 25-50 प्रतिशत सिंचाई सुविधा वाले 76 जिले "मध्यम जोखिम वाले" श्रेणी में आते हैं, जबकि पर्याप्त बांध और सिंचाई बुनियादी ढांचे वाले 128 जिलों को "सबसे कम जोखिम वाले" जिलों के तौर पर चिह्नित किया गया है.
मंत्रालय ने राज्यों के लिए आपातकालीन योजनाएं बनाई हैं, जिनमें कम बारिश वाले हालात में उगाई जा सकने वाली वैकल्पिक फसलों की सलाह दी गई है. राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कम पानी वाली फसलों जैसे दालों, तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा दें. साथ ही, किसी एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय कम समय में तैयार होने वाली और मौसम के उतार-चढ़ाव को झेलने में सक्षम बीजों की किस्मों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें.
मंत्री ने कहा, "बारिश में कमी है. हमें किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने का सुझाव देना होगा. हम खेतों को खाली नहीं रहने देंगे." उन्होंने कहा कि इस मौसम के लिए बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता है.जलाशयों में पानी का स्तर अभी पिछले साल के मुकाबले बेहतर है, हालांकि इसमें गिरावट आ रही है. राज्यों से कहा गया है कि वे पानी का समझदारी से इस्तेमाल करें और सिंचाई की आपातकालीन जरूरतों के लिए पानी बचाने के मकसद से VB-GRAM G (विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) कार्यक्रम के तहत तालाबों, जलधाराओं, खेत के तालाबों और चेक डैम की सफाई करें.
मंत्रालय ने चिन्हित राज्यों में फसल बीमा योजनाओं और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण कराने को कहा है. 731 कृषि विज्ञान केंद्रों से कहा गया है कि वे किसानों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं और एसएमएस, व्हाट्सऐप, कॉल सेंटर व अन्य माध्यमों से समय-समय पर सलाह पहुंचाएं.उत्पादन के अनुमानों पर चौहान ने कहा कि ये अनुमान सामान्य हालात पर आधारित हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्पादन में कमी न आए."
मंत्रालय ने रियल-टाइम ट्रैकिंग और सलाह देने के लिए 'अल नीनो मॉनिटरिंग सेल' और 'क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप' बनाया है.प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि सचिव अतिश चंद्र, आईसीएआर के महानिदेशक एमएल जाट और कृषि आयुक्त पीके सिंह भी मौजूद थे.
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