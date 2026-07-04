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100 साल में तीसरी बार जून में सबसे कम बारिश; खरीफ की बुवाई में 23% की गिरावट

Impact of El Nino : देश के 111 जिलों में फसलों के खराब होने का खतरा ज्यादा, बढ़ सकती है महंगाई, टेंशन में किसान.

कमजोर मानसून ने खरीफ की फसलों को किया प्रभावित.
कमजोर मानसून ने खरीफ की फसलों को किया प्रभावित. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 5:00 PM IST

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Monsoon deficit agriculture : मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव से भारत में तेल-गैस और खाद की किल्लत पैदा हो गई थी. देश इस संकट से किसी तरह उबरा तो अब मानसून ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. जून में 42% तक कम हुई बारिश से खरीफ की फसलों की बुवाई में 23% की गिरावट आ गई है. कृषि मंत्रालय ने कुल 111 जिलों में फसलों के सबसे ज्यादा खराब होने की संभावना जताई है.

कमजोर मानसून और अल-नीनो के बढ़ते खतरे ने खेती पर बड़ा असर डाला है. जून से लेकर जुलाई तक का समय खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए बेहतर माना जाता है. बारिश इसमें काफी मददगार साबित होती है, लेकिन देश के कई राज्यों में किसान इस बार बरसात का इंतजार करते रह गए. कम बारिश से फसलों की पैदावार प्रभावित होने के साथ देश को खाद्य संकट से भी जूझना पड़ सकता है. इससे महंगाई भी बढ़ सकती है.

53.74 लाख हेक्टेयर कम हुई बुवाई : खरीफ कैटेगरी में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, कपास, जूट आदि फसलें आती हैं. कृषि मंत्रालय के ताजा डेटा के अनुसार कम बारिश के कारण 25 जून तक खरीफ की फसलों के रकबे में गिरावट आई. इस तारीख तक 182.72 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलों की बुवाई की गई. यह इसी समय के दौरान पिछले साल के 236.46 लाख हेक्टेयर के रकबे से 23% कम है. यानी पिछली बार से 53.74 लाख हेक्टेयर कम बुवाई हुई.

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प्रभावित 315 जिलों की पहचान : कृषि मंत्रालय के अनुसार देश के 111 जिलों में कम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना सबसे ज्यादा है. हालांकि कमजोर मानसून से प्रभावित होने वाले कुल 315 जिलों की पहचान की गई है. 111 जिलों में महाराष्ट्र के 20 और छत्तीसगढ़ के 10 जिले सबसे कमजोर माने गए हैं. यहां की खेती के केवल 25% हिस्से की ही सिंचाई की जा सकती है, बाकी के 75% एरिया की फसलें बारिश पर ही निर्भर रहती हैं.

महाराष्ट्र-गुजरात-कर्नाटक का 71% क्षेत्र सूखे की चपेट में : भारत के पश्चिम हिस्से के राज्यों के कुछ हिस्से कम बारिश से ज्यादा प्रभावित हैं. महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कई जिलों के 71% इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं. मध्य भारत के 2 मुख्य राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी 53% क्षेत्र कम बारिश से परेशान हैं. इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम के 62% इलाके बारिश के इंतजार में हैं.

76 जिले मीडियम प्रायोरिटी में : कृषि मंत्रालय के अनुसार मुताबिक 315 जिलों में 76 जिलों को मीडियम-प्रायोरिटी में रखा गया है. यहां 20 से 50% फसलें बारिश पर ही निर्भर हैं. वहीं 128 जिलों में फसलों को नहर समेत, अन्य सोर्स से सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, इसलिए इन जिलों को लो प्रायोरिटी में रखा गया है. यानी यदि बारिश न हो तो इन जिलों में फसलों की पैदावार पर ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा. सिंचाई के साधन होने पर फसलों को समय-समय पर पानी मिलता रहेगा.

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100 साल में तीसरी बार सबसे ज्यादा सूखा : आईएमडी के डेटा और मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार अल-नीनो ने मानसून को कमजोर बना दिया. इसी की वजह से जून का महीना करीब-करीब सूखे की ओर जाता दिखा. ऐसी स्थितियां देश में बहुत कम आई हैं. 100 साल के इतिहास में यह तीसरी बार है, जब जून इतना सूखा रहा. जून में कम से कम 157.7 मिमी बारिश होनी चाहिए. इसे सामान्य माना जाता है. करीब-करीब हर साल इसी के इर्द-गिर्द बारिश का आंकड़ा भी रहता है. वहीं इस बार के जून में 92.2 मिमी ही बारिश हुई.

बारिश से तिलहन की बुवाई सबसे ज्यादा प्रभावित : कम बारिश का सबसे ज्यादा असर तिलहन की फसलों यानी सरसों आदि पर देखने को मिला. पिछले साल कुल 36.41 लाख हेक्टेयर में तिलहन की फसलें लगाईं गईं थीं. इस बार यह घटकर 16.99 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया. खरीफ की फसलों की बुवाई में यह सबसे ज्यादा गिरावट है. इसी क्रम में कपास का रकबा भी इस 45.36 लाख हेक्टेयर से घटकर 29.66 लाख हेक्टेयर पर आ गया. मोटे अनाज का रकबा भी पिछली बार के 36.07 लाख हेक्टेयर से घटकर 31.84 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया. धान, दलहन के रकबे में भी गिरावट है.

इस महीने देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश के आसार : IMD के डेटा के अनुसार देश के 6 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य या फिर इससे अधिक बरसात हुई. वहीं 1 से लेकर 23 जून की बात करें तो 22 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बदरा कम बरसे. हालांकि इन सबके बीच आईएमडी ने एक राहतभरा अनुमान भी जताया है. इसके अनुसार जुलाई के शुरुआती दिनों में देश के काफी हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. मध्य भारत के जिलों को इसका काफी फायदा मिलेगा.

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