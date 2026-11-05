किचन पर अल नीनो की मार; दाल-तेल-धान की फसल 23% कम, गेहूं में 59% गिरावट, क्या महंगी होगी 'थाली'?
Kitchen Budget El Nino: अल नीनो अब सुपर अल नीनो बन चुका है. ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से समझिए, इसका क्या असर होगा?
Published : November 5, 2026 at 10:39 AM IST
हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime): El Nino Food Crisis: इस बार सर्दी में जहां गर्मी का एहसास होगा, वहीं किचन का बजट भी बिगड़ने वाला है. आपकी रोजाना की थाली पर महंगाई का तड़का लगने वाला है. इसकी वजह हैं अल नीनो और सुपर अल नीनो. आंकड़ों पर गौर करें तो अल नीनो मानसूनी सीजन में बादलों को 12-13% कम बरसने पर मजबूर किया. इससे खरीफ की फसल (दाल, चीनी, तेल और धान की फसलें) के रकबे यानी क्षेत्रफल में 23% गिरावट आई है.
अब जब अल नीनो काफी मजबूत होकर सुपर अल नीनो का रूप धारण कर चुका है तो सर्दी में गर्मी लाएगा ही, रबी की फसल की बुवाई भी घटाएगा. अनुमान है कि गेहूं की फसल का रकबा 59% तक गिर सकता है. सरसों-चना के क्षेत्रफल में भी 38%-40% तक की गिरावट आ सकती है. अल नीनो की वजह से हमारी थाली पर कितना असर पड़ेगा? ETV Bharat की रिपोर्ट में आइए विस्तार से समझते हैं.
धान की बुवाई में कितनी कमी आई: आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs, DEA) के आंकड़ों और कृषि रिपोर्ट्स के अनुसार, अल नीनो और कमजोर मानसून के कारण खरीफ सीजन की शुरुआत में कुल बुवाई क्षेत्र में लगभग 23% तक की भारी गिरावट देखने को मिली. मौसम के आगे बढ़ने के साथ कुछ क्षेत्रों में स्थिति सुधरी, लेकिन मुख्य फसलों के अंतिम रकबे पर गहरा असर पड़ा. धान की खेती के रकबे में 3% से 4% तक की अंतिम गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, जून-जुलाई में पानी की भारी किल्लत के कारण यह कमी 8.6% से 14.37% तक पहुंच गई थी.
दाल-तिलहन में बड़ी गिरावट: मानसून की शुरुआती बेरुखी के कारण तिलहनी फसलों (सोयाबीन और मूंगफली) के बुवाई रकबे में लगभग 19% की बड़ी गिरावट हुई. दालों के रकबे में भारी कमी आई. हालांकि, बाद में बारिश न होने पर किसानों ने कम पानी वाली वैकल्पिक दालों जैसे तुअर, उड़द और मूंग की ओर रुख किया, जिससे कुछ क्षेत्रों में रकबे की भरपाई हुई. गन्ने के कुल रकबे में शुरुआत में करीब 1.5% की बढ़त देखी गई थी. लेकिन, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे मुख्य उत्पादक राज्यों में पानी की कमी के चलते खेती क्षेत्र और फसल की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई.
देश को 10 साल में पहली बार खोलना पड़ा चीनी का आयात: अल नीनो (El Nino) ने भारतीय और वैश्विक कृषि क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है. इसे अब तक के सबसे शक्तिशाली अल नीनो प्रभावों में से एक माना जा रहा है. इससे फसलों के उत्पादन में गिरावट आई है और खाद्य सुरक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. अल नीनो के कारण देश में दाल, चीनी, तिलहन (तेल) और धान (चावल) जैसी आवश्यक फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उत्पादन में कमी के कारण देश को करीब 10 साल में पहली बार चीनी का आयात करना पड़ रहा है. इसके साथ ही पशु आहार, मक्का, खाने का तेल और सोयाबीन का भी आयात बढ़ाना पड़ सकता है.
दालों को अल नीनो का सबसे बड़ा झटका: अल नीनो का सबसे अधिक बुरा असर दालों पर पड़ा है. खरीफ सीजन की प्रमुख दालों अरहर, उड़द, मूंग के बुवाई क्षेत्र में भारी कमी देखने को मिली है. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे मुख्य दलहन उत्पादक बेल्ट में सूखे के कारण उत्पादन काफी कम रहने की आशंका है. इस कमी के कारण घरेलू बाजारों में दालों की कीमतें बढ़ रही हैं. साथ ही देश को अधिक मात्रा में दालों का आयात करना पड़ सकता है.
MSP से ऊपर पहुंचे चावल के दाम: धान की रोपाई के लिए भारी पानी की जरूरत होती है. लेकिन, अल नीनो के प्रभाव के कारण देश भर में धान की बुवाई का कुल क्षेत्र लगभग 16.37 लाख हेक्टेयर घट गया. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बारिश की कमी से फसलें प्रभावित हुईं. मौजूदा स्थिति के अनुसार, मजबूत अल नीनो के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चावल का उत्पादन औसतन 3.4 मिलियन टन तक कम हुआ. कम पानी के कारण सोना मसूरी और कोलम जैसी प्रीमियम चावल किस्मों का उत्पादन घटने से इनके दाम एमएसपी (MSP) से ₹1,000 से अधिक हो गए.
सोयाबीन और मूंगफली को बड़ा झटका: तिलहनी फसलों में विशेष रूप से सोयाबीन और मूंगफली की फसलों को अनियमित बारिश ने बुरी तरह प्रभावित किया. सोयाबीन का रकबा 107.72 लाख हेक्टेयर से घटकर करीब 90.51 लाख हेक्टेयर रह गया. मूंगफली का रकबा 35.45 लाख हेक्टेयर से घटकर 23.40 लाख हेक्टेयर रह गया. कम पैदावार के दबाव के कारण देश में खाद्य तेल की कमी हो रही है. पशु आहार के लिए उपयोग होने वाले सोयाबीन मील की भारी कमी है, जिसके चलते सोयाबीन आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
रबी की फसलों के रकबे में 37% की गिरावट: कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अल नीनो और कमजोर मानसून के कारण जमीन में नमी और जलाशयों में पानी घटने से रबी फसलों के शुरुआती बुवाई क्षेत्र में लगभग 36% से 37% की भारी गिरावट दर्ज की गई है. कुल मिलाकर देश भर में रबी का कुल रकबा 28.26 लाख हेक्टेयर से घटकर 18.02 लाख हेक्टेयर रह गया है. गेहूं के रकबे में सबसे बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है. रबी की सबसे मुख्य फसल गेहूं के बुवाई रकबे में 59% की भारी गिरावट का अनुमान है. कमजोर मानसून के कारण मिट्टी में नमी की भारी कमी और ऊंचे तापमान को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है.
चना-सरसों में 40% की गिरावट: रबी सीजन की सबसे प्रमुख दलहन फसल चने के शुरुआती रकबे में लगभग 40% से 41% की कमी आई है. कुल दलहन फसलो का क्षेत्र भी 25% तक कम हुआ है. रबी की प्रमुख तेल वाली फसल सरसों की बुवाई में 38% की गिरावट दर्ज की गई है. कुल तिलहन का रकबा भी बीते वर्ष के मुकाबले 37.2% कम रहा है. वहीं, सर्दियों के धान के रकबे में भी करीब 52% की कमी वर्तमान में देखने को मिल रही है.
राजस्थान और तमिलनाडु में फसली क्षेत्र को बड़ा नुकसान: सूखे और पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक राजस्थान है. जहां कुल रबी रकबे में 58.07% की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है. यहां भी शुरुआती रबी क्षेत्र में 50.99% की कमी देखने को मिली है. महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे जैसी स्थिति और जलाशयों का जलस्तर घटने से रबी फसलों के उत्पादन-रकबे दोनों पर गंभीर असर पड़ने का अनुमान है. हालांकि, यह रबी सीजन की बुवाई का शुरुआती आंकड़ा है. इसलिए मौसम में सुधार और कृषि मंत्रालय की कोशिशों के बाद आने वाले समय में इन आंकड़ों में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.
तेलंगाना में 23% खेती की जमीन में गिरावट: तेलंगाना में बारिश की कमी ने किसानों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है. खेती का रकबा काफी कम हो गया है. शुरुआती अनुमानों के अनुसार खरीफ की फसलों के रकबे में 23% की गिरावट आई है. आमतौर पर राज्य में 13.928 मिलियन (139.28 लाख) एकड़ जमीन पर खेती होती है, लेकिन इस साल केवल 6.778 मिलियन (67.78 लाख) एकड़ जमीन पर ही खेती हो पाई है. मुख्य फसलों, खासकर धान की खेती पर बहुत बुरा असर पड़ा है.
पिछले साल धान की खेती 6.989 मिलियन (69.89 लाख) एकड़ में हुई थी, जो इस साल घटकर सिर्फ 3.851 मिलियन (38.51 लाख) एकड़ रह गई है. कपास की खेती में 10 प्रतिशत की कमी आई है. मक्के की खेती में भी काफी गिरावट देखी गई है. हालांकि, सरकार के सक्रिय अभियान के चलते अरहर और मूंग जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती में 16 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. राज्य में 6.5 मिलियन (65 लाख) किसान और 3 मिलियन (30 लाख) खेतिहर मजदूर हैं, जो सीधे तौर पर खेती पर निर्भर हैं.
राजस्थान की खेती का क्या हाल: राजस्थान में बारिश की कमी और मिट्टी में नमी घटने से खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है. वहीं, गेहूं, जौ, चना, सरसों और अन्य रबी फसलों की उत्पादकता पर मिट्टी की नमी, सिंचाई के पानी और भूजल की उपलब्धता का असर पड़ सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कम बारिश होने पर मिट्टी की नमी, जलाशयों में पानी और भूजल रिचार्ज प्रभावित हो सकते हैं. इसका असर आगामी रबी सीजन की कृषि उत्पादकता पर पड़ने की आशंका है.
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रबी सीजन 2026-27 में अनाज की बुवाई का प्रस्तावित रकबा 38.50 लाख हेक्टेयर रखा गया, जबकि पिछले रबी सीजन 2025-26 में 42.77 लाख हेक्टेयर में अनाज की बुवाई हुई थी. गेहूं का रकबा 5.47 लाख हेक्टेयर कम रहने का अनुमान है. इसके विपरीत, तिलहनी फसलों का प्रस्तावित रकबा 40.06 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 39.82 लाख हेक्टेयर से 24 हजार हेक्टेयर अधिक है.
अगस्त तक खरीफ फसलों की बुवाई पिछले साल की तुलना में 1.7 प्रतिशत कम थी. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के आकलन में फसलों के रकबे में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट की संभावना है. रबी फसलों के लिए इस बार 120 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले साल 124.46 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी. इस तरह लक्ष्य में 4.46 लाख हेक्टेयर यानी लगभग 3.58 प्रतिशत की कमी है.
केरलम में धान, मसालों, कॉफी और नकदी फसलों पर बुरा असर: वायनाड और इडुक्की जैसे पहाड़ी जिलों में इलायची, काली मिर्च, कॉफी और चाय की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. इसका कारण मिट्टी में नमी की कमी और फसलों के विकास के अहम चरणों के दौरान लंबे समय तक सूखा पड़ना है. पलक्कड़, कुट्टनाड (अलाप्पुझा) और त्रिशूर के खेतों में पानी की किल्लत की वजह से धान की बुवाई कम हुई है.
पिछले साल की तुलना में खेती के कुल रकबे में कमी आई है. सूखे जैसे हालात और पानी की अनिश्चित उपलब्धता के कारण, कई निचले और बारिश पर निर्भर इलाकों में किसानों को बुवाई में देरी करनी पड़ी या वे बुवाई ही नहीं कर पाए.
महाराष्ट्र में 90% फसलों को नुकसान: अल नीनो के गहरे प्रभाव के कारण महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून में कुल 19% की कमी (सामान्य 994.5 मिमी के मुकाबले केवल 804.4 मिमी बारिश) दर्ज की गई है. मानसून की इस बेरुखी और बढ़ते तापमान के कारण राज्य सरकार ने 358 तालुकों में से 265 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है.
खराब मानसून के कारण खरीफ सीजन की फसलों के रकबे में 15% की गिरावट देखने को मिली है. इसके साथ ही लगभग 90% खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का अनुमान है. लातूर और अमरावती डिवीजनों में अरहर (तुअर), उड़द और मूंग की फसलें बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. उड़द के उत्पादन में लगभग 43.8% तक की गिरावट देखी गई है.
कर्नाटक में फसलों को 80% तक नुकसान: मानसूनी सीजन में कम बारिश के कारण कर्नाटक में खरीफ फसलों के रकबे में 13% की गिरावट देखने को मिली है. सूखे के कारण कुल 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है. इसमें से 53.92 लाख हेक्टेयर में कृषि फसलें और 4.01 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें प्रभावित हुई हैं.
फसलों के कुल नुकसान का अनुमान ₹62,481.88 है. कुछ इलाकों में फसलों का नुकसान 80% तक पहुंच गया है. प्रभावित प्रमुख फसलों में अरहर, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंग शामिल हैं. बागवानी फसलों में प्याज, सुपारी और लाल मिर्च को नुकसान पहुंचा है. सूखे की स्थिति से 55 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं.
हरियाणा में धान का रकबा 52% गिरा: हरियाणा में कमजोर मानसून ने धान की रोपाई और विकास पर बुरा असर डाला है. विशेष रूप से हिसार और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई. इससे फसलों पर दबाव पड़ा और खेती के रकबे और पैदावार पर असर पड़ा. बारिश न होने के कारण, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जैसे कृषि-प्रधान जिलों में कपास की फसलें काफी प्रभावित हुई हैं. बाजरे की खेती के रकबे और फसल के स्वास्थ्य में भारी कमी आई है. कमजोर मानसून की वजह से गेहूं, सरसों, चना और मसूर की संभावित पैदावार खतरे में पड़ गई है.
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