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किचन पर अल नीनो की मार; दाल-तेल-धान की फसल 23% कम, गेहूं में 59% गिरावट, क्या महंगी होगी 'थाली'?

अल नीनो ने किचन पर भी बोला हमला. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime): El Nino Food Crisis: इस बार सर्दी में जहां गर्मी का एहसास होगा, वहीं किचन का बजट भी बिगड़ने वाला है. आपकी रोजाना की थाली पर महंगाई का तड़का लगने वाला है. इसकी वजह हैं अल नीनो और सुपर अल नीनो. आंकड़ों पर गौर करें तो अल नीनो मानसूनी सीजन में बादलों को 12-13% कम बरसने पर मजबूर किया. इससे खरीफ की फसल (दाल, चीनी, तेल और धान की फसलें) के रकबे यानी क्षेत्रफल में 23% गिरावट आई है.

अब जब अल नीनो काफी मजबूत होकर सुपर अल नीनो का रूप धारण कर चुका है तो सर्दी में गर्मी लाएगा ही, रबी की फसल की बुवाई भी घटाएगा. अनुमान है कि गेहूं की फसल का रकबा 59% तक गिर सकता है. सरसों-चना के क्षेत्रफल में भी 38%-40% तक की गिरावट आ सकती है. अल नीनो की वजह से हमारी थाली पर कितना असर पड़ेगा? ETV Bharat की रिपोर्ट में आइए विस्तार से समझते हैं.