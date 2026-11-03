अल नीनो से 12.6% कम बरसा पानी; 125 साल में चौथी बार 'सूखा' मानसून, कर्नाटक-केरलम सबसे ज्यादा बेहाल
कर्नाटक में बारिश की सबसे अधिक 30% कमी दर्ज की गई. केरलम में 28%, आंध्र प्रदेश में 25% और तमिलनाडु में 20% की कमी रही.
Published : November 3, 2026 at 9:00 AM IST
हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime Team): India Rainfall Monsoon 2026: देश में इस बार मानसून कुछ रूठा-रूठा सा रहा. बादल आए, बरसे भी, लेकिन दिल खोलकर नहीं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, मानसून 2026 में सामान्य से 12.6% कम पानी बरसा है. दरअसल, इस बेरुखी का विलेन अल नीनो बना, जिसने मानसून की 'जेब' काट ली.
इसी वजह से देश को 'सूखे' मानसून का सामना करना पड़ा, जो पिछले 125 साल में चौथी बार हुआ है. इसकी सबसे ज्यादा मार दक्षिण भारत पर पड़ी है, जहां कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल सबसे ज्यादा बेहाल रहे. किस राज्य में कितनी कम बारिश हुई? ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से समझिए.
देश में कितनी होती है बारिश? मानसून 2026 में कितनी कम हुई: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जून-सितंबर 2026 के बीच देश में 759.4 मिमी बारिश हुई, जबकि दीर्घकालिक औसत (LPA) यानी, कुल बारिश होने का अनुमान 868.6 मिमी था. अल नीनो के प्रभाव के कारण देश में मानसून के दौरान बारिश में 109.2 मिमी यानी 12.6% की कमी दर्ज की गई. दक्षिण भारत में सामान्य बारिश का केवल 76% हिस्सा हुआ और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 74% बारिश हुई. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में 94% और मध्य भारत में 97% बारिश दर्ज की गई.
तेलंगाना में 24% कम बारिश: तेलंगाना में 21 अक्टूबर तक, सामान्य मुकाबले 24% कम बारिश रिकॉर्ड की गई. मानसून सीजन जून से अक्टूबर तक राज्य में केवल 618.7 मिमी बारिश हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 812.5 मिमी होनी चाहिए थी. यानी लगभग 194 मिमी की कमी रही. बारिश की इस कमी का असर कृषि, भूजल स्तर, जल स्रोतों, जलाशयों और वन क्षेत्रों पर पड़ रहा है. राज्य के 33 में से 18 जिलों में फिलहाल बारिश की कमी दर्ज की गई है. जिससे करीब 1 करोड़ की आबादी प्रभावित हो रही है और जल संकट से जूझ रही है.
गुजरात में 10.81% कम हुई बारिश: गुजरात में बारिश सामान्य से 10.81% कम रिकॉर्ड की गई. गुजरात राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की बारिश रिपोर्ट के अनुसार, 19 अक्टूबर तक राज्य में कुल 810.66 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. यह 1996 से 2025 के बीच दर्ज किए गए 908.88 मिमी के औसत का 89.19% है. यानी कि राज्य में दीर्घकालिक औसत की तुलना में लगभग 10.81% कम बारिश हुई. राज्य के सभी क्षेत्रों में बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं रही. दक्षिण गुजरात में औसत से अधिक बारिश हुई, जबकि कच्छ, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में कमी रही. पूर्वी-मध्य में भी कुल बारिश कम रही है.
मध्य प्रदेश में 15% कम हुई बारिश: स्थानीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के मानसून सीजन के दौरान एल नीनो के प्रभाव से मध्य प्रदेश में सामान्य से लगभग 15% कम बारिश दर्ज की गई. राज्य में औसतन मानसूनी सीजन में 949.5 मिमी बारिश होती है. लेकिन, इस बार अल नीनो के प्रभाव के कारण 908.4 मिमी रिकॉर्ड की गई.
सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र रहा, जहां सामान्य से 19% कम बारिश हुई. इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 11% कम बारिश हुई. प्रदेश के करीब 25 जिले बारिश की कमी (Rainfall Deficit) और सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित रहे. इनमें अलीराजपुर, रीवा, मैहर, नर्मदापुरम, सीधी, नरसिंहपुर, झाबुआ, सिंगरौली, मंडला और टीकमगढ़ जैसे जिले शामिल हैं.
राजस्थान में 17% कम हुई बारिश: राजस्थान में इस साल मानसून के दौरान सामान्य से 17.76% कम बारिश दर्ज की गई. 1 जून से 26 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य बारिश 421.89 मिलीमीटर के मुकाबले 346.97 मिमी हुई. यानी 74.92 मिमी की कमी रही. प्रदेश के 17 जिलों में सामान्य से 20 से 50% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई. पिछले साल इसी अवधि में 676.76 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. राज्य के 14 जिलों में कम, 12 जिलों में औसत से कम और 15 जिलों में सामान्य बारिश होने की रिपोर्ट जिला प्रशासन की ओर से दी गई है.
केरलम में 28% कम हुई बारिश: केरलम में मानसूनी सीजन में सामान्य से लगभग 28% कम बारिश हुई. 1 जून से 31 अगस्त के बीच 1,367.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य औसत 1,750 मिमी का है. यह 1901 के बाद से सातवां सबसे सूखा मानसून सीजन रहा और 2001 के बाद से चौथा सबसे सूखा सीजन. 2026 का साल भी उन 10 वर्षों की सूची में शामिल हो गया है, जिनमें सबसे कम बारिश हुई है.
इस बार वायनाड जिले में सबसे कम बारिश हुई. यहां 53% की कमी रिकॉर्ड की गई. यहां सामान्य अपेक्षित 2,200.9 मिमी के मुकाबले 1,090.1 मिमी बारिश हुई. इसके बाद इडुक्की में 47% और कोल्लम में 38% कम बारिश हुई. अलाप्पुझा में 32% की कमी रही, जबकि पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में 30-30% की कमी दर्ज की गई. इसके विपरीत, कन्नूर, कासरगोड, कोट्टायम, कोझिकोड, पथानामथिट्टा और तिरुवनंतपुरम में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई.
केरलम में ऑल टाइम लो बारिश 1918 में हुई: राज्य में अब तक की सबसे कम बारिश 1918 में दर्ज की गई थी. तब 1,104.3 मिमी बारिश हुई थी. अन्य वर्षों में, जब काफी कम बारिश हुई, उनमें 1976 में 1,296.4 मिमी और 1987 में 1,324.5 मिमी शामिल हैं. 2023 में 1326.6 मिमी, 2016 में 1352.3 मिमी, 2002 में 1361.7 मिमी, 1952 में 1477.4 मिमी, 1986 में 1498.4 मिमी और 1994 में 1498.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी. हालांकि, 2023 की तुलना में इस बार अधिक बारिश होने से थोड़ी राहत मिली है.
महाराष्ट्र में 19% कम बारिश: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, महाराष्ट्र में 1 जून से 30 सितंबर के बीच 804.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. जबकि औसत 994.5 मिमी था. यानी, बारिश लगभग 19% की कम हुई. राज्य के 36 में से 21 जिलों में इस बार मानसून कम बरसा. मराठवाड़ा में 39%, विदर्भ में 27%, कोंकण-गोवा में 15% और मध्य महाराष्ट्र में 7% बारिश कम हुई. इसके अलावा, बीड, हिंगोली, धाराशिव, नागपुर और चंद्रपुर जैसे जिलों में कम बारिश दर्ज की गई.
देश ने 125 साल में चौथी बार देखी सबसे कम बारिश: क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट, 1 जून से 30 सितंबर के बीच सामान्य 716 मिमी के मुकाबले 542 मिमी बारिश दर्ज की गई. यह 1901 के बाद से चौथी सबसे कम बारिश है. इससे पहले सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड 1918 में 435.8 मिमी का था. राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में बारिश की सबसे अधिक 30% कमी दर्ज की गई. इसके बाद केरल में 28%, आंध्र प्रदेश में 25% और तमिलनाडु में 20% की कमी रही.
बारिश की कमी ने बढ़ाया तापमान: क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार, मौसम में सामान्य से कम बारिश होने की वजह से देश में 1901 के बाद से अगस्त का महीना सबसे गर्म रहा. इसके बाद सितंबर भी 5वां सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया. आम तौर पर, अल नीनो के कारण बारिश की कमी होती है और तापमान औसत से अधिक हो जाता है. इससे लू (हीट वेव) की स्थिति पैदा होती है. तापमान में उतार-चढ़ाव और सामान्य से कम बारिश होना, इंसानी सेहत और पर्यावरण, दोनों पर बुरा असर डालता है.
अब तक 3 बहुत मजबूत अल नीनो भारत ने देखे: NOAA के आंकड़ों के अनुसार, 1950 के बाद से 'बहुत मजबूत' अल नीनो की तीन घटनाएं हुई हैं. इनमें 1982-83, 1997-98 और 2014-15 साल शामिल हैं. केवल इन्हीं 3 घटनाओं के दौरान 'रिलेटिव ओशनिक नीनो इंडेक्स' (RONI) का मान 2°C से ऊपर गया था, जिसे 'बहुत मजबूत' अल नीनो माना जाता है. 1982-83 में तापमान में सबसे अधिक विसंगति (anomaly) +2.5°C दर्ज की गई थी.
देश 5 बार भयंकर सूखा देख चुका: भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, देश सूखे के कई बड़े साल जैसे 1982, 1987, 2002, 2009 और 2015 देख चुका है जो अल नीनो की घटना के दौरान ही आए थे. अब 2026 भी इस सूची में शामिल हो गया है. मानसून में कम बारिश के अलावा, अल नीनो के कारण लंबे समय तक सूखा पड़ना, तापमान का बढ़ना और लू जैसी स्थितियां भी पैदा होती हैं. इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पानी की उपलब्धता पर पड़ता है. तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ने सूखे की घोषणा कर दी है. पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र ने अपने 75% हिस्से में सूखे की घोषणा की है.
मानसूनी सीजन में कैसे ऊपर-नीचे हुई बारिश: देश में मानसून 4 जून 2026 को केरल तट पर 4 दिन की देरी से पहुंचा था और 9 जुलाई तक पूरे देश में फैल पाया. 10 अगस्त तक, देश भर में कुल बारिश में 11% की कमी दर्ज की गई. जून का महीना बेहद सूखा रहा, जिसमें 40% की कमी देखी गई थी. झारखंड में तो बारिश में 80% तक की कमी दर्ज की गई. लेकिन जुलाई और अगस्त में अचानक भारी बारिश हुई.
कुछ इलाकों में, कम समय के लिए हुई भारी बारिश ने मौसमी औसत के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया. मूसलाधार बारिश से कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई. जिससे खेतों की मिट्टी की ऊपरी परत बह गई और दूसरी फसल की बुआई करना लगभग असंभव हो गया. इसे 'ओला दुषकाल' (गीला सूखा) कहा जाता है. मानसून के दौरान 'ब्रेक पीरियड' में भीषण गर्मी और उसके तुरंत बाद भारी बारिश, फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है और उन्हें 'शॉक' की स्थिति में डाल देता है.
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