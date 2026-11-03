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अल नीनो से 12.6% कम बरसा पानी; 125 साल में चौथी बार 'सूखा' मानसून, कर्नाटक-केरलम सबसे ज्यादा बेहाल

125 साल में चौथी बार 'सूखा' मानसून, कर्नाटक-केरलम सबसे ज्यादा बेहाल. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (Samanvay Pandey/EB Prime Team): India Rainfall Monsoon 2026: देश में इस बार मानसून कुछ रूठा-रूठा सा रहा. बादल आए, बरसे भी, लेकिन दिल खोलकर नहीं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, मानसून 2026 में सामान्य से 12.6% कम पानी बरसा है. दरअसल, इस बेरुखी का विलेन अल नीनो बना, जिसने मानसून की 'जेब' काट ली.

इसी वजह से देश को 'सूखे' मानसून का सामना करना पड़ा, जो पिछले 125 साल में चौथी बार हुआ है. इसकी सबसे ज्यादा मार दक्षिण भारत पर पड़ी है, जहां कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल सबसे ज्यादा बेहाल रहे. किस राज्य में कितनी कम बारिश हुई? ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से समझिए.