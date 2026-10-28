रबी की फसलों पर भी अल-नीनो का बढ़ा खतरा; गेहूं की बुवाई में 59% की गिरावट; चने का भी एरिया घटा
कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट, राजस्थान में पिछले साल के 14.13 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 5.93 लाख हेक्टेयर में ही रबी फसलों की बुवाई.
Published : October 28, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Rabi Crop Sowing Affected : खरीफ के बाद अब रबी की फसलों की बुवाई पर भी अल-नीनो का संकट मंडरा रहा है. इस बार के मानसूनी सीजन में 13% तक कम बारिश हुई. मौसम के बिगड़े सिस्टम के कारण किसानों को खेतों में नमी की कमी समेत कई अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसका असर रबी की फसलों की बुवाई पर पड़ा है. हाल ही में जारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट कुछ ऐसी ही तस्वीर बयां कर रही है.
गेहूं की बुवाई का समय अक्टूबर से लेकर नवंबर तक रहता है. मार्च-अप्रैल में इसकी कटाई होती है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले फसल वर्ष (2025-26) की 23 अक्टूबर के मुकाबले इस फसल वर्ष (2026-27) में इसी तारीख तक गेहूं की बुवाई में 59% की गिरावट आई है. पिछले बार राज्यों में 27,000 हेक्टेयर एरिया में गेहूं की बुवाई हुई थी. इस बार यह केवल 11,000 हेक्टेयर ही है. इसी तरह चना, सभी तरह की दालों की बुवाई में भी कमी आई है.
कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे बड़े उत्पादन वाले राज्यों में भी दलहन (दालों) और तिलहन (तेल वाली फसलों) की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. ऐसे में अब सरकार को दाल-तेल की कमी से निपटने के साथ ही कीमतों को भी काबू करने में चुनौती का सामना करना होगा. ऐसे हालात में किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दिलाने के लिए सरकार को मशक्कती करनी होगी.
गेहूं की बुवाई पिछली बार से 0.16 लाख हेक्टेयर कम : कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 23 अक्टूबर तक देश में गेहूं और चने की बुवाई पिछले साल की तुलना में काफी धीमी रही. पिछले फसल वर्ष (2025-26) के 0.27 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस फसल वर्ष (2026-27) में केवल 0.11 लाख हेक्टेयर ही गेहूं की बुवाई हुई है. यह पिछली बार से 0.16 लाख हेक्टेयर कम है. इसी प्रकार चने की बुवाई भी अभी तक 2.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो सकी है, जबकि पिछली बार यह एरिया 3.77 लाख हेक्टेयर का था.
राजस्थान में रबी फसलों की बुवाई ज्यादा प्रभावित : कृषि मंत्रालय के डेटा के मुताबिक राजस्थान में रबी फसलों यानी गेहूं, सरसों, चना, जौ, मसूर और मटर आदि की बुवाई में इस साल काफी गिरावट आई है. पिछले साल राजस्थान में 23 अक्टूबर तक 14.13 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी फसलों की बुवाई हो गई थी. जबकि इस साल इस अवधि तक यह केवल 5.93 लाख हेक्टेयर ही है. यानी पिछली बार से यह 8.21 लाख हेक्टेयर कम है. प्रतिशत में यह गिरावट करीब 58.07 % है.
तमिलनाडु-उत्तर प्रदेश में भी हुई कम बुवाई : तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी रबी की फसलों की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले काफी अंतर आया है. तमिलनाडु में पिछले साल 23 अक्टूबर तक 2.02 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी फसलों की बुवाई हुई थी. इस बार यह एरिया केवल 0.99 लाख हेक्टेयर है. पिछली बार से यह 1.03 लाख हेक्टेयर यानी 50.99% कम है. इसी तरह यूपी में भी पिछली बार के 9.26 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस बार 8.48 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी फसलों की बुवाई हुई है. यह 0.79 लाख हेक्टेयर कम है.
मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी घटा एरिया : रिपोर्ट के मुताबिक अन्य कई राज्यों में भी रबी फसलों की बुवाई में गिरावट आई है. मध्य प्रदेश में पिछली बार के 0.20 लाख हेक्टेयर एरिया के मुकाबले इस बार कुछ भी बुवाई नहीं हो पाई है. उत्तराखंड में भी पिछली बार 0.05 लाख हेक्टेयर एरिया में बुवाई हुई थी. जबकि इस बार कुछ भी बुवाई नहीं हुई है. इसी तरह केरलम में 0.14 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी की फसल बोई गई थी. इस बार यह एरिया 0.11 लाख हेक्टेयर है.
धान का रकबा गिरा, मोटे अनाज का बढ़ा : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में 23 अक्टूबर तक सर्द कालीन धान का रकबा 2.13 लाख हेक्टेयर था. इस बार इसी अवधि में यह 1.02 लाख हेक्टेयर कम रह गया. वहीं मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, जौ आदि ) का रकबा 13,000 हेक्टेयर के मुकाबले 23,000 हेक्टेयर रहा. कुल मिलाकर साल 2026 में 23 अक्टूबर तक रबी की फसलों का रकबा 18.02 लाख हेक्टेयर रहा. जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 28.26 लाख हेक्टेयर था.
अल-नीनो की वजह से बुवाई में देरी, बढ़ेगा रकबा : मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्यों में अभी गेहूं की बुवाई शुरू हुई है. ऐसे में पूरे रबी सीजन में गेहूं का रकबा घटा रहेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी. अगले कुछ सप्ताह में रकबे में इजाफा देखने को मिल सकता है. वहीं अल-नीनो के कारण मौसम का साइकिल बिगड़ गया. इससे बुवाई प्रभावित हो गई. एक्सपर्ट के मुताबिक अभी आगे रबी की फसलों के रकबे में सुधार दिख सकता है.
कमजोर मानसून से सिंचाई प्रभावित : मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों पर आधारित पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस बार जून से सितंबर तक 13% तक बारिश हुई. पंजाब में मानसूनी बारिश सामान्य से 38% और राजस्थान में 22% कम रही. सितंबर के अंत तक इन राज्यों में जलाशयों में भी पानी कम था. दोनों राज्य मिलकर देश के गेहूं क्षेत्रफल का लगभग 31% हिस्सा संभालते हैं. गेहूं की फसल को बुवाई के बाद कई चरणों में सिंचाई की जरूरत होती है. जिन इलाकों में सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां पानी की कमी पैदावार को प्रभावित करती है.
कुछ राज्यों में रबी फसलों की बुवाई में दिखा सुधार : कृषि मंत्रालय के डेटा के अनुसार देश के कई राज्य ऐसे भी रहे जहां 23 अक्टूबर 2026 तक रबी फसलों की बुवाई, पिछले साल से ज्यादा देखने को मिली. जैसे कर्नाटक में पिछले साल इसी अवधि तक 1.80 लाख हेक्टेयर रबी फसलों की बुवाई हुई थी. जबकि इस बार 23 अक्टूबर तक यहां 1.91 लाख हेक्टेयर फसलों की बुवाई कर दी गई. यह पिछली बार से 6% ज्यादा है. इसी तरह की तस्वीर आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिली. वहां इसी अवधि में पिछले बार के 0.23 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस बार 0.37 लाख हेक्टेयर फसल की बुवाई कर दी गई. इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल में भी मामूली बढ़त देखने को मिली.
लक्ष्य हासिल करने में आ सकती हैं मुश्किलें : कृषि मंत्रालय ने इस साल (2026-27) में 12.10 करोड़ टन गेहूं पैदा करने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है. यह पिछले साल के रिकॉर्ड उत्पादन 12.07 करोड़ टन से ज्यादा है. बारिश कम होने की वजह से खेतों की मिट्टी में नमी की कमी हो गई है. सिंचाई के लिए जरूरी बांधों, जलाशयों और नहरों में भी पानी का स्तर घट गया है. इससे आने वाले समय में इस लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किलें आ सकती हैं.
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