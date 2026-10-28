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रबी की फसलों पर भी अल-नीनो का बढ़ा खतरा; गेहूं की बुवाई में 59% की गिरावट; चने का भी एरिया घटा

गेहूं समेत रबी की कई फसलों की बुवाई में गिरावट. ( Etv Bharat )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Rabi Crop Sowing Affected : खरीफ के बाद अब रबी की फसलों की बुवाई पर भी अल-नीनो का संकट मंडरा रहा है. इस बार के मानसूनी सीजन में 13% तक कम बारिश हुई. मौसम के बिगड़े सिस्टम के कारण किसानों को खेतों में नमी की कमी समेत कई अ­­­­न्य दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ­­इसका असर रबी की फसलों की बुवाई पर पड़ा है. हाल ही में जारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट कुछ ऐसी ही तस्वीर बयां कर रही है.

गेहूं की बुवाई का समय अक्टूबर से लेकर नवंबर तक रहता है. मार्च-अप्रैल में इसकी कटाई होती है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले फसल वर्ष (2025-26) की 23 अक्टूबर के मुकाबले इस फसल वर्ष (2026-27) में इसी तारीख तक गेहूं की बुवाई में 59% की गिरावट आई है. पिछले बार राज्यों में 27,000 हेक्टेयर एरिया में गेहूं की बुवाई हुई थी. इस बार यह केवल 11,000 हेक्टेयर ही है. इसी तरह चना, सभी तरह की दालों की बुवाई में भी कमी आई है.

कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे बड़े उत्पादन वाले राज्यों में भी दलहन (दालों) और तिलहन (तेल वाली फसलों) की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. ऐसे में अब सरकार को दाल-तेल की कमी से निपटने के साथ ही कीमतों को भी काबू करने में चुनौती का सामना करना होगा. ऐसे हालात में किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दिलाने के लिए सरकार को मशक्कती करनी होगी. गेहूं की बुवाई पिछली बार से 0.16 लाख हेक्टेयर कम : कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 23 अक्टूबर तक देश में गेहूं और चने की बुवाई पिछले साल की तुलना में काफी धीमी रही. पिछले फसल वर्ष (2025-26) के 0.27 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस फसल वर्ष (2026-27) में केवल 0.11 लाख हेक्टेयर ही गेहूं की बुवाई हुई है. यह पिछली बार से 0.16 लाख हेक्टेयर कम है. इसी प्रकार चने की बुवाई भी अभी तक 2.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो सकी है, जबकि पिछली बार यह एरिया 3.77 लाख हेक्टेयर का था. राजस्थान में रबी फसलों की बुवाई ज्यादा प्रभावित : कृषि मंत्रालय के डेटा के मुताबिक राजस्थान में रबी फसलों यानी गेहूं, सरसों, चना, जौ, मसूर और मटर आदि की बुवाई में इस साल काफी गिरावट आई है. पिछले साल राजस्थान में 23 अक्टूबर तक 14.13 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी फसलों की बुवाई हो गई थी. जबकि इस साल इस अवधि तक यह केवल 5.93 लाख हेक्टेयर ही है. यानी पिछली बार से यह 8.21 लाख हेक्टेयर कम है. प्रतिशत में यह गिरावट करीब 58.07 % है. तमिलनाडु-उत्तर प्रदेश में भी हुई कम बुवाई : तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी रबी की फसलों की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले काफी अंतर आया है. तमिलनाडु में पिछले साल 23 अक्टूबर तक 2.02 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी फसलों की बुवाई हुई थी. इस बार यह एरिया केवल 0.99 लाख हेक्टेयर है. पिछली बार से यह 1.03 लाख हेक्टेयर यानी 50.99% कम है. इसी तरह यूपी में भी पिछली बार के 9.26 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस बार 8.48 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी फसलों की बुवाई हुई है. यह 0.79 लाख हेक्टेयर कम है. मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी घटा एरिया : रिपोर्ट के मुताबिक अन्य कई राज्यों में भी रबी फसलों की बुवाई में गिरावट आई है. मध्य प्रदेश में पिछली बार के 0.20 लाख हेक्टेयर एरिया के मुकाबले इस बार कुछ भी बुवाई नहीं हो पाई है. उत्तराखंड में भी पिछली बार 0.05 लाख हेक्टेयर एरिया में बुवाई हुई थी. जबकि इस बार कुछ भी बुवाई नहीं हुई है. इसी तरह केरलम में 0.14 लाख हेक्टेयर एरिया में रबी की फसल बोई गई थी. इस बार यह एरिया 0.11 लाख हेक्टेयर है.