ETV Bharat / bharat

'एल मेनचो' की हत्या भारतीय जलक्षेत्र में मैक्सिकन-चीनी ड्रग्स कार्टेल गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका: विशेषज्ञ

मेनचो की हत्या से भारतीय एजेंसियों को देश में एक बड़े ड्रग्स कार्टेल को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने से रोकने में मदद मिली.

Drug EL MENCHO KILLING
2024 में हिंद महासागर में जब्त ड्रग्स के साथ कोस्ट गार्ड के जवान. (रक्षा मंत्रालय)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 7:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय...

नई दिल्ली: मैक्सिकन ड्रग्स लॉर्ड नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस को 'एल मेनचो' के नाम से भी जाना जाता है. उसके मारे जाने के बाद भारत के सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि इस घटना से मैक्सिकन-चीनी ड्रग किंगपिन के बीच एक बड़ा कनेक्शन टूट सकता है, जो ड्रग्स ले जाने के लिए भारतीय समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे.

एक्सपर्ट के मुताबिक रविवार को ड्रग्स माफिया के खात्मे से भारतीय एजेंसियों को एक बड़े ड्रग्स कार्टेल को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से रोकने में मदद मिली. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल (ऑपरेशन) संजय कुमार सिंह ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, 'जहां तक ​​मैक्सिको-चीन सांठगांठ का सवाल है, मेथामफेटामाइन ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रसायन चीन में पाए जाते हैं और ये रसायन भारत के समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर मैक्सिको जा रहे थे.'

सिंह ने कहा कि मैक्सिको कोकेन बनाने के लिए ज्यादा जाना जाता है. भारत मैक्सिकन ड्रग्स का बड़ा कंज्यूमर नहीं है. हालांकि, मैक्सिकन ड्रग्स भारत के समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में पहुँचती हैं. सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2024 में एनसीबी ने ग्रेटर नोएडा के एक इंडस्ट्रियल एरिया से चल रहे एक बड़े मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल से जुड़ी एक गुप्त मेथामफेटामाइन बनाने वाली लैब का भंडाफोड़ किया. मैक्सिको के जेएनजीसी ड्रग्स कार्टेल से जुड़े एक मैक्सिकन नागरिक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया.

जांच से पता चला कि गिरफ्तार मैक्सिकन नागरिक को भारत में फैक्ट्री लगाने और बनाई गए ड्रग्स को एक्सपोर्ट करने से पहले उसकी शुद्धता पक्का करने के लिए भेजा गया था. ऑपरेशन में लगभग 95 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ठोस और लिक्विड रूप में मिला. साथ ही बनाने के लिए एसीटोन, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, मेथिलीन क्लोराइड, प्रीमियम ग्रेड इथेनॉल, टोल्यूनि, रेड फॉस्फोरस और एथिल एसीटेट जैसे केमिकल भी मिले.

एनसीबी के सीनियर अधिकारी ने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को 2023 तक देश में मैक्सिकन ड्रग्स की कोई बड़ी मौजूदगी नहीं मिली. सिंह ने कहा, 'मैं 2023 तक एनसीबी में था. असल में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे ऐसे किसी मैक्सिकन कार्टेल का पता नहीं चला.'

25 नवंबर, 2024 को, इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने अंडमान के समुद्र में एक म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नाव ‘सो वेई यान हू’ को पकड़ा, जिसमें लगभग 5500 किलोग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स मेथामफेटामाइन और एक पोर्टेबल इनमारसैट सैटेलाइट फ़ोन था. इंडियन कोस्ट गार्ड के एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट जब वह जासूसी कर रहा था, उस समय एक नाव को संदिग्ध तरीके से चलते हुए देखा. यह जानकारी जॉइंट ऑपरेशन सेंटर को दी गई, जिसने बाद में संदिग्ध नाव को रोकने के लिए श्री विजया पुरम से एक फास्ट पेट्रोल वेसल भेजा.

अनुमानित 6000 करोड़ रुपये मूल्य की इस जब्ती से पहला ठोस सबूत मिला कि एल मेंचो के जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (जेएनजीसी) ने भारतीय जल में अपना विस्तार किया था. जांच से पता चला कि जेएनजीसी ने थाईलैंड और दूसरे साउथ-ईस्ट एशियाई देशों के फायदेमंद ड्रग्स मार्केट में घुसने के लिए अंडमान सागर को एक ट्रांजिट कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल किया. अंडमान में हुई जब्ती की बाद की जांच में मैक्सिकन और चीनी कार्टेल के बीच एक सोफिस्टिकेटेड, मल्टी-लेयर्ड अलायंस का पता चला.

यह पाया गया कि एल मेंचो ने कथित तौर पर 'द कंपनी' के साथ करीबी समझ बनाई थी जो एक बड़ा ड्रग्स कार्टेल था, जिसे चीनी और कनाडाई गैंगस्टर और ड्रग्स कार्टेल लीडर त्से ची लोप हेड करता था.

ये भी पढ़ें- कौन था ड्रग माफिया जिसकी मौत के बाद देश भर में फैल गई हिंसा, भारतीय दूतावास को जारी करनी पड़ी एडवायजरी

TAGGED:

DRUGS KINGPIN
DRUG CARTEL NEXUS
मैक्सिकन ड्रग्स
मैक्सिकन चीनी ड्रग कार्टेल गठजोड़
DRUGS EL MENCHO KILLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.