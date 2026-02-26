ETV Bharat / bharat

'एल मेनचो' की हत्या भारतीय जलक्षेत्र में मैक्सिकन-चीनी ड्रग्स कार्टेल गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका: विशेषज्ञ

2024 में हिंद महासागर में जब्त ड्रग्स के साथ कोस्ट गार्ड के जवान. ( रक्षा मंत्रालय )

गौतम देबरॉय... नई दिल्ली: मैक्सिकन ड्रग्स लॉर्ड नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस को 'एल मेनचो' के नाम से भी जाना जाता है. उसके मारे जाने के बाद भारत के सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि इस घटना से मैक्सिकन-चीनी ड्रग किंगपिन के बीच एक बड़ा कनेक्शन टूट सकता है, जो ड्रग्स ले जाने के लिए भारतीय समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे. एक्सपर्ट के मुताबिक रविवार को ड्रग्स माफिया के खात्मे से भारतीय एजेंसियों को एक बड़े ड्रग्स कार्टेल को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से रोकने में मदद मिली. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल (ऑपरेशन) संजय कुमार सिंह ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, 'जहां तक ​​मैक्सिको-चीन सांठगांठ का सवाल है, मेथामफेटामाइन ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रसायन चीन में पाए जाते हैं और ये रसायन भारत के समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर मैक्सिको जा रहे थे.' सिंह ने कहा कि मैक्सिको कोकेन बनाने के लिए ज्यादा जाना जाता है. भारत मैक्सिकन ड्रग्स का बड़ा कंज्यूमर नहीं है. हालांकि, मैक्सिकन ड्रग्स भारत के समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में पहुँचती हैं. सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2024 में एनसीबी ने ग्रेटर नोएडा के एक इंडस्ट्रियल एरिया से चल रहे एक बड़े मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल से जुड़ी एक गुप्त मेथामफेटामाइन बनाने वाली लैब का भंडाफोड़ किया. मैक्सिको के जेएनजीसी ड्रग्स कार्टेल से जुड़े एक मैक्सिकन नागरिक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया. जांच से पता चला कि गिरफ्तार मैक्सिकन नागरिक को भारत में फैक्ट्री लगाने और बनाई गए ड्रग्स को एक्सपोर्ट करने से पहले उसकी शुद्धता पक्का करने के लिए भेजा गया था. ऑपरेशन में लगभग 95 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ठोस और लिक्विड रूप में मिला. साथ ही बनाने के लिए एसीटोन, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, मेथिलीन क्लोराइड, प्रीमियम ग्रेड इथेनॉल, टोल्यूनि, रेड फॉस्फोरस और एथिल एसीटेट जैसे केमिकल भी मिले.